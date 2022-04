Et pourquoi pas Marine en .... Marianne

De prime abord, je sacrifie au rituel que ma liberté m’impose, d’adhérer aux nouvelles coutumes traditionnellement obligatoires, en déclarant n’avoir aucune convergence d’intérêt avec Mme Marine Le Pen et/ou tout autre politicien issu ou exclu des urnes. J’avoue même humblement, en tant que citoyen lambda, que je suis non souverainiste. Je n’ai aucun titre « ronflantologique » .... Je me sens européen, sans très bien savoir pourquoi ... mais en tous cas .... pas "de marché" mais bien plutôt, sauf votre respect, de solidarité, d’éthique, de moral, de partie prenante à la défense socio-culturelle des individus et à la protection de l’environnement commun. « Paroles, paroles .... »[1]

Dès lors, je me pose la question de savoir si le « post 4/24 » sera, comme l’a été le « post 9/11 », le début d’une ère du « toujours plus de la même chose » : « .... la guerre toujours recommencée, les danses macabres autour des échafauds » comme le chantait notre bon George Brassens.

Mais alors, la solution ? Pourquoi ne pas parier sur une période de répit[2]. Au moyen âge, les enfants mort-nés ou morts avant d’avoir pu être baptisés étaient placés en « maison de répit » pour permettre à leur âme d’attendre l’accès, malgré tout, au paradis, à terme, plutôt que d’être « confinée ad vitam aeternam » dans les limbes, sans avoir accès à la béatitude céleste.

Et s’il pouvait être donné à cette macronie francienne une période de répit .... Il est évident qu’à part une victoire écrasante et fulgurante dans la guerre nucléaire que Macron pourrait infliger à la Russie de ce fou furieux de Poutine .... à part, quelques ventes-rachats d’Alstom - General Electric, quelques rachats-ventes Nestlé-Pfizer, quelques vente de F-35 à l’Allemagne et de quelques sous - marin de seconde main au Rwanda ... à part, quelques contrats avec McKinsey, Louis Berger et autres conseillers des GAFA et/ou GAFI et sans doute quelques autres gifles (comme dans la Drôme et sur la joue gauche, comme le père de notre regretté Coluche, père qui avait reçu une balle au front dans le genou droit), Macron, lui, ne pourrait-il rien attendre de meilleur qu’une cure d’un quinquennat de Marine ? Et en intérim, hors limbes, en répit2, briguer une présidence de la Commission Européenne ... ou mieux le secrétariat général de l’Otan avant celui de l‘Onu .... Et pendant ce temps-là ... la Marine elle aura à faire avec les Gilets Jaunes et le prix du gazole, les lits d’hôpitaux et les infirmiers, la cinquième vague et la quatrième dose, les pensions et l’ISF, les Ehpads et autres maisons de répit2, etc., etc.... Emmanuel Macron ne pourrait-il pas demander à Vladimir Poutine, comment il a fait pour faire élire Joe Biden ?????