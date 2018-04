Et pourtant, sommes-nous vraiment libres ?

Chère Madame

Encore une fois vous écrivez des poncifs, des idées reçues, des contre-vérités qui sont peut-être les vôtres mais pas les miennes.

La liberté, c’est dans la tête ! Comment le travail peut modeler la personnalité ??? Comment le travail réduit la liberté ??? En fait, c’est quoi la liberté pour vous ? Le savez vous ? La liberté passe par la culture, le savoir ?? Les incultes ( scolairement )ne peuvent pas être libres ?? Mon grand-père qui a commencé à exploiter du marbre à 12 ans ne possédait pas la culture livresque, mais il était libre de quitter son pays pour cause de facisme mussolinien, libre de ne pas supporter les patrons et de ne travailler que pour lui, libre de ne pas croire en Dieu et le dire, libre de ne pas acheter de voiture... un anar pur et dur qui a quand même élevé trois enfants et a été un des rares hommes libres que j’ai connu. Vous voyez, Madame, encore une fois, le sujet abordé est vraiment mal traité et survolé d’idées reçues et saugrenues prouvant que votre idée de la liberté ne peut s’appliquer qu’à vous même. Alors donc, en bon troll que je suis, ma réaction sera traitée comme une insulte à votre intelligence, votre savoir..... Vous me faites doucement rigoler, Madame ....