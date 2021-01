Et si à propos de la nature, on parlait enfin un peu d’amour

Ça n’a pas marché, rien n’a marché, il y a eu les cascades d’émotions provoquées par les grandes catastrophes écologiques, il y a eu les cris d’alerte, il y a eu les grands appels, il y a eu les grandes démonstrations scientifiques, il y a eu les grandes conférences internationales, il y a eu des films, des émissions de télé… il y a eu des publications en milliers, il y a eu des cours dispensés dans les écoles, les collèges, les lycées, les facs… (bien peu)… il y a eu d’immenses manifs… tout cela s’est joué sur des décennies et ça n’a pas marché. Ça n’a pas marché, rien de fondamental n’a changé. Le mur est toujours devant nous, de plus en plus visible et la course folle continue… si elle continue trop longtemps, on va s’y écraser.

Une approche scientifique

En fait, depuis cinquante ans, on mise sur la raison, on mise sur l’intellect, le cerveau. L’Education nationale par exemple ne veut connaitre qu’une entrée aux activités tournées vers l’environnement et cette entrée est scientifique, strictement scientifique, on y objective le monde. On ne trouve nulle part les mots : beauté, contemplation et encore moins - amour – dans les programmes. Le sujet n’est jamais que les élèves aiment les papillons, les blaireaux, la rivière ou les petits matins pleins du chant des oiseaux… non le sujet c’est qu’ils acquièrent des notions de développement durable… la belle affaire.

La question du cœur

Nous sommes nombreuses et nombreux à aimer tout simplement la nature. A l’aimer comme quand on aime vraiment, c'est-à-dire sans y penser. On aime la nature par ce qu’elle nous touche, par ce qu’on se sent proche d’elle, parce qu’en son sein, on se sent bien. Aimer la nature, c’est caresser les feuilles des arbres au passage, c’est se réjouir au moment où l’on passe sous un tilleul en fleurs bourdonnant d’abeilles, c’est adorer le retour des hirondelles… Aimer la nature c’est s’ouvrir à un tas d’émotions, c’est respirer, c’est donner droit à ce que notre cœur nous dit et laisser un peu notre raison pour ce qu’elle est.

L’expérience de nature

100% des histoires d’amour commencent par une rencontre. Pour aimer la nature c’est simple, il faut la rencontrer, ça passe nécessairement par là. Cette rencontre ne se fait pas avec un carnet et un stylo dans les mains, cette rencontre se vit libre. Il s’agit bien de donner droit à la part de sauvage qui demeure en nous, quelque soit les générations de civilisation ou les heures de télévision. Offrons aux enfants comme aux adultes la possibilité de vivre des expériences de nature. Ce sera une marche en forêt, la construction d’une cabane dans les bois, ce sera une balade au bord de l’eau ou une sortie ornitho… peu importe pourvu que ce soit le corps qui s’implique, pourvu qu’on s’ouvre à toutes les sensations offertes…

Les associations ont fait beaucoup de progrès dans le domaine. L’approche sensorielle de la nature a fait son apparition de façon explicite dans les pratiques éducatives vers la fin des années quatre vingt… Aujourd’hui elles intègrent le jeu libre, elles en comprennent l’intérêt et contribuent à son développement. Dans les deux cas, c’est le corps qui se trouve impliqué, c’est la bonne voie. Bien trop peu de cela, hélas, n’infuse dans l’Education nationale.

Pour l’amour des enfants, pour l’amour de l’humanité

C’est une demande que nous, corps social, nous formulons aujourd’hui devant des portes trop longtemps fermées. Cette demande, c’est que l’école prenne en compte le besoin de nature des enfants. Cette demande, c’est que les portes s’ouvrent enfin. En sortant, les enfants rencontrent la nature, d’instinct ils multiplient les expériences, ils explorent, ils cherchent, ils collectionnent, ils s’impliquent et apprennent énormément… tant de choses… qui ont tellement de valeurs et qu’on ne sait pas évaluer. Et le soir, ils s’endorment vite, repus d’oxygène, ivres de fatigue… pleins de leur merveilleuses découvertes… avec une seule envie… y retourner pour leur plus grand bien, pour le plus grand bien de la nature, pour notre plus grand bien.