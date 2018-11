Et si Castaner mettait les voiles ?

Quand on demande de l’aide à Christophe Castaner, membre éminent du Macron Comedy Club, ancien secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et ex porte parole du gouvernement, devenu par défaut Ministre de l’intérieur, pour décoder la pensée si complexe de son Jupiter de patron, on n’est jamais déçu, même si l’on n’est pas certain de la parfaite synchronisation entre les activités neuronales de ces deux marcheurs émérites.

Alors que marcher et mâcher du chewing-gum en même temps représentait pour Gérald Ford, selon ses détracteurs, lui qui fut président des Etats-Unis par inadvertance, un défi impossible à relever, on sait, depuis Aristote, et ses disciples péripatéticiens que marcher aide à penser.

Déambuler de concert, mettre un pied devant l’autre nous permet d'envisager une idée, puis une autre mais encore faut-il cheminer d’un même pas. Or, il semble que Jupiter trottine beaucoup trop vite pour les divinités subalternes comme Castaner.

Ce dernier s’était illustré à ce propos en avril 2018 sur RTL en tentant de décrypter la déclaration du chef de l’Etat sur le voile islamique « qui n'est pas conforme à la civilité de notre pays » lors de l’entretien avec les deux guignols de l’info, l’éternel donneur de leçons Jean Jacques Bourdin, et le mutin fiscal Edwy Plenel.

Castaner né en 1966 se souvenait alors, sans doute sous l’emprise de champignons hallucinogènes, qu’il y a quelques années « toutes les femmes catholiques portaient un voile » et qu’alors, cela ne posait pas de problème.

On nous aurait donc menti, Mai 68 qu’on nous a vendu comme le mouvement précurseur de l’émancipation des femmes n’était qu’un leurre, et les mini-jupes, les soutifs jetés aux orties, la libération des corps de simples légendes urbaines.

Si les attributs vestimentaires que sont les voiles, les mantilles, les foulards, fichus et autres calottes ne gênent pas outre mesure notre Ministre des cultes, il en est un qui l’irrite profondément, c’est ce gilet jaune qu’arbore des milliers de français fâchés et que d’aucuns n’hésitent pas à baptiser de fachos.

Cet amoureux transi de Macron ne partage pas le bilan alarmiste dressé par Collomb de la situation dans de nombreux quartiers qui n’a pas hésité à déclarer en quittant Beauvau « Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale parce que aujourd'hui on vit côte à côte et, je le dis toujours, je crains que demain on vive face à face. »

Si notre bisounours macronien adepte du déni-oui-oui concède du bout des lèvres '' qu'il y a des tensions mais que les mots prononçés ne correspondent pas à la réalité'', il se mue soudainement en un matamore castagneur en brandissant le tonfa des c.r.s. pour mater la jacquerie des gilets jaunes.

Il serait bien inspiré au lieu de se voiler la face de faire respecter les lois de la république dans tous les lieux où elles sont bafouées, sinon il ne lui restera plus qu'à mettre les voiles.