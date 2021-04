Et si cette « pandémie » n’était qu’une préparation mentale pour la suite ?

@l’étrangère

Capter l’imagination pour diriger la volonté, cela ne date pas d’hier, je pense même que nous ne nous rendons même plus vraiment compte à quel point nous sommes « contaminés » comme hypnotisés par tout ce qui constitue notre environnement culturel et dans quoi nous avons baigné et dans quoi nous avons grandis, tout en nous croyant être libres juste parce que nous rationnalisons et rejetons , pour simplifier, tout ce qui échappe à la pensée rationnelle.(rasoir d’occam)

Le covid...Un opportunité avec la gestion de crise sanitaire dictatoriale, sans consultation de la société civile , telle que nous la vivons ,afin de poursuivre pour la renforcer en l’accélérant la mondialisation déja freinée par Trump, plus protectionniste et conservateur que mondialiste...Et mondialisation qui rencontre des obstacles aussi avec des pays tels que la Russie et la Chine, l’Iran, la Turquie et aussi le Pakistan favorables au monde multipolaire.

Davos,« le développement durable » pour expliquer et justifier la transition écologique , détruire l’industrie tradi, ça fera plaize aux verts et l’objectif réduc carbone, sur que c’est le prochain enjeu et la grosse peur qu’on va nous faire.

Et le controle de nos cerveaux déja assez zinzins et abrutisés , avec l’outil numérique, pas une nouveauté non plus, faudrait choisir de vivre sans, difficile, ce qui est nouveau c’est la cancel culture , ce sur quoi ce contrôle s’appuie :

La cancel culture (culture de l’annulation), ou call-out culture (culture de la dénonciation), est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d’actions, comportements ou propos perçus comme problématiques.





Etc....Mais la dégradation de la biosphère, la déforestation, la pollution ne vont -elle pas entraîner d’autres virus, d’autres saloperies, de toutes manières ?

La mondialisation qui date de très longtemps (toujours le même principe de reconstituer l’impérium romain, mais à échelle planétaire pour les mondialiste totalitaire atlantistes) et qui prend en ce moment (depuis Biden) des allures de folies et de dangers de guerres très sérieux est un sujet, l’épidémie et les épidémies à venir en est un autre...