Et si Ivanka Trump avait épousé un Palestinien ?

« Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. »

Cette pensée de Pascal ironise à propos de la thèse selon laquelle les faits historiques dériveraient de causes fortuites et aléatoires et que l’on pourrait formuler ainsi aujourd’hui : « si Cléopâtre n’avait pas été aussi belle, Antoine aurait gardé sa clairvoyance, aurait vaincu à Actium et le destin de l’humanité aurait été différent ». Pour Pascal, une telle hypothèse n’a pas de sens, car l’issue de la bataille d’Actium, ou de n’importe quel affrontement majeur, n’a pas été la conséquence du comportement privé d’un homme, mais de lois supérieures qui règlent le déroulement des choses et où les humains n’entrent pour rien.

On peut aussi penser que les causes des grands mouvements géostratégiques sont à rechercher dans des rapports de forces politico-économiques et non pas dans des anecdotes qui ne sont au mieux que des prétextes pour déclencher des opérations d’envergure. Mais revenons à nos moutons qui vivent en 2018 dans un monde globalisé focalisé sur les manigances de la cour impériale de Washington et oublions Rome, Byzance et Alexandrie.

Peu de temps avant que Jared Kushner accompagne son beau-père Donald Trump pour son premier voyage diplomatique en Israël en mai 2017, la société immobilière familiale dont il est le gérant venait de bénéficier d’un investissement de 30 millions de dollars de la part d'un des plus grands assureurs et institutions financières d'Israël : Menora Mivtachim.

Déjà, sous l'administration Clinton, le principal négociateur du « processus de paix », Dennis Ross, était un ancien membre éminent du groupe de lobbying israélien le plus puissant, Aipac (American Israel Public Affairs Committee), mais il restait discret et la presse occidentale ne le mentionnait guère sauf en Israël où le journal Maariv avait baptisé la négociation « mission des quatre Juifs » par allusion à la composition de la représentation américaine.

L'écrivain israélien, Meron Benvenisti, avait écrit dans le journal Ha'aretz que si l'origine ethnique des quatre diplomates américains n’avait aucune importance, « il [était] difficile d'ignorer le fait que la gestion du processus de paix [avait] été confiée par les Etats-Unis avant tout à des Juifs américains, et qu'au moins un membre de l'équipe du Département d'Etat [avait] été choisi parce qu'il représentait la vision de l'establishment juif américain. L'influence considérable de l'establishment juif sur l'administration Clinton [avait] trouvé là sa manifestation la plus claire dans la redéfinition des « territoires occupés » en tant que « territoires en conflit » ». Mais s'ils ne veulent pas être accusés d'antisémitisme, continuait Benvenisti, les Palestiniens "ne peuvent pas, Dieu nous en préserve, parler du" lien juif "de Clinton ..."

Lorsque le gendre de Trump est devenu l’ « émissaire de paix » du président, Dennis Ross a soutenu cette initiative d’un beau-père qui ne tarissait pas d’éloges sur le mari de sa fille : "Jared est vraiment un bon garçon, et il va conclure avec Israël un marché que personne d'autre ne peut concrétiser. Il est naturel, il est génial, c'est un négociateur inné. Tout le monde l'aime. " Et en effet, comme l’a montré le succès de l’opération « Menora Mivtachim », en tant qu'investisseur immobilier, Kushner est sans aucun doute un « négociateur inné » (natural dealmaker) mais cette transaction ne pourrait-elle pas jeter un doute sur la neutralité des Etats-Unis ?

Si par le plus grand des hasards il s’avérait dans l’avenir qu’un représentant des Etats-Unis dans les négociations de paix au Moyen-Orient était musulman et qu’il continue, tout en travaillant pour le président américain, à gérer son business à la tête d’une société liée à la Cisjordanie palestinienne, et si ces compagnies arabes investissaient dans la société immobilière de ce négociateur de paix particulier, est-on certain que personne n’y trouverait à redire, et que personne ne songerait à se référer à une éthique quelconque ?

Quand le prince saoudien Al-Waleed bin Talal, l'un des hommes les plus riches du monde, un ami du prince Mohamed ben Salman, a voulu faire un don de 10 millions de dollars au « Twin Towers Fund » , à destination des familles des victimes de l'attentat du 11 septembre en précisant que "si l’Amérique voulait éradiquer les causes de cet acte terrible, la question palestinienne devait être résolue", le maire de New York , Rudolph Giuliani lui a dit de garder son chèque : « Vous ne pouvez pas offrir de l'argent et parler politique en même temps. »

Jared Kushner, lui, a tout de suite exclu les Palestiniens de l'accord « naturel » voulu par Trump, sans doute pour éviter ce mélange des genres, et la relation de la société immobilière Kushner avec les institutions financières israéliennes n'a certainement rien à voir là-dedans.

Contrairement à l’idée pascalienne selon laquelle le nez de Cléopâtre n’était qu’un détail de l’histoire, l’idée selon laquelle la face de la terre aurait peut-être changé si Ivanka Trump avait épousé un Palestinien est peut-être une hypothèse à creuser, car nous, nous vivons sur cette terre.