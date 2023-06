Et si l’on érigeait une statue en hommage à Gavroche ?

Des Gavroche, il en a réellement existé. C’est en observant ces gamins des rues de Paris, astucieux et délurés, mais aussi en s’inspirant du destin de l’un d’eux qui, dit-on, fut tué le 6 juin 1832 en défendant une barricade contre les forces royalistes, que Victor Hugo a créé l’un des personnages les plus attachants de son monument littéraire Les Misérables. Au point d’en faire un archétype mondialement connu...

Idéalisé par le grand humaniste qu’a été Victor Hugo, Gavroche est devenu le symbole du gamin de Paris : un adolescent insolent, gouailleur, frondeur, mais aussi intelligent, débrouillard et courageux. Un symbole connu dans le monde entier grâce à l’immense popularité du roman Les Misérables. Fils mal-aimé des Thénardier, Gavroche a vécu de peu ; il est mort en héros au pied d’une barricade, en combattant au cœur de la capitale pour la Liberté avec les insurgés en lutte contre la Monarchie de Juillet.

La partie de la rue Rambuteau située entre la rue Mondétour et la rue Saint-Denis se nommait au 19e siècle rue de la Chanvrerie (ou Chanverrerie). Cette courte et étroite voie, alors bordée de maisons vétustes et insalubres datant principalement des 15e et 16e siècle, est connue pour avoir joué un rôle important lors de l’insurrection républicaine qui a enflammé Paris les 5 et 6 juin 1832 à la suite de l’enterrement du très populaire général Lamarque, emporté par l’épidémie de choléra qui sévissait alors dans le pays*.

Durant deux jours, des barricades ont été érigées en divers lieux de la capitale. Les plus importantes étaient situées rue Saint-Merri et dans les faubourgs du Temple et Saint-Antoine. Celle de la rue Chanvrerie, plus modeste, a été défendue avec acharnement par les insurgés dont le Quartier général avait été établi au Cabaret de Corinthe (sur l’emplacement de l’actuel café Le détour, au n°102 de la rue Rambuteau).

C’est l’érection et la défense héroïque de cette barricade que décrit Victor Hugo dans la quatrième partie de son roman le plus célèbre. Sous le commandement du stratège Enjolras, la plupart des insurgés périront, comme des centaines d’autres Parisiens, sous la mitraille de la Garde nationale commandée par le redoutable maréchal Mouton : Combeferre le philosophe, Courfeyrac l’extraverti, Mabeuf le marguillier, Prouvaire le poète, mais aussi Joly, Bossuet et Feuilly, sans oublier l’émouvante Éponine Thénardier, la sœur aînée de Gavroche.

C’est là que Jean Valjean sauvera Javert par amour de la vie, et là qu’il sauvera Marius par amour de Cosette. C’est enfin là que mourra Gavroche, victime des tirs d’un garde national au service du pouvoir louis-philippard : « Je suis tombé par terre, / C’est la faute à Voltaire, / Le nez dans le ruisseau, / C’est la faute à… Il n’acheva point. Une seconde balle du même tireur l’arrêta court. Cette fois il s’abattit la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s’envoler. »

En ce lieu symbolique, j’ai suggéré en 2001 à Christophe Girard, maire-adjoint à la Culture de la Mairie de Paris, et à Reine Prat, chargée de la Mission du Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, qu’une plaque gravée à l’effigie de Gavroche, et complétée par une courte monographie, soit apposée sur la chaussée de la rue Rambuteau, à l’emplacement qu’occupait la barricade en juin 1832. Ou, mieux encore, qu’une stèle surmontée d’un buste ou d’une statuette en pied, de préférence en bronze, soit érigée en bordure de la rue.

Sur un plan pratique, la création d’une telle œuvre aurait pu, comme cela a très souvent été le cas dans le passé, être financée par une fondation privée. Et cela dans le cadre, soit d’une commande municipale, soit d’un concours de sculpture ouvert aussi bien aux jeunes talents en quête de notoriété qu’à des artistes confirmés, inspirés par l’œuvre de Victor Hugo ou par la riche histoire de Paris.

Rien n’a été fait, et c’est bien dommage alors que Copenhague dispose de sa Petite sirène, Bruxelles de son Mannekenpis ou Londres de son Peter Pan. Pourquoi la ville de Paris ne posséderait-elle pas son Gavroche ? Le patrimoine de la capitale s’en trouverait enrichi d’un symbole populaire. Pour le plaisir des touristes et des... guides-conférenciers. Mais surtout pour la fierté de nombreux Parisiens, descendants directs, par la filiation ou par l’idéologie, des glorieux défenseurs de nos valeurs républicaines.

À un an des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans un Paris très prisé des touristes étrangers et si riche d’une histoire mouvementée, je relance l’idée de rendre hommage à ce gamin et, à travers lui, à l’esprit populaire et au génie de Victor Hugo. Cette idée est-elle mauvaise ? Ou bien sans intérêt ? A contrario, peut-elle trouver un accueil favorable dans le public ? Et, qui sait, séduire les édiles ? À vous, lecteurs d’AgoraVox, d’en juger...

* Quelques semaines plus tôt, le président du Conseil Casimir Perier était, lui aussi, décédé de la même maladie.

