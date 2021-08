Et si le véritable scandale de la « crise sanitaire » covid était la démission du 4ème pouvoir ?

Bonjour chère auteur...

Votre propos, globalement de bon aloi et plutôt basé sur le bon sens, tente hélas de démontrer l’indémontrable.

Qu’est-ce que l’indémontrable ? c’est tout simplement une réalité qu’on ne veut pas connaitre, pas voir et donc ni la vérifier ni la démontrer.

Alors, oui, je suis d’accord avec quasiment tout ce que vous avez écrit — en vous gardant bien d’aller sur des terrains plus « complotistes » — mais, ce qui est dommage, et on comprend bien pourquoi, vous ne cherchez pas a prendre en cause la réalité « historique » au sens dynamique du moment (non pas de l’histoire sur le temps plus long).

Voyez vous, les prémices de ce qui nous arrive, si moi-même je ne crois pas au complot organisé, planifié et exécuté (mis en oeuvre) par contre je crois aux mécanismes opportunistes qui sont de plus en plus puissants lorsque les conditions sont favorables... exactement comme la domination des GAFAM que certains admirent.

Non, Facebook, Google, Microsoft n’ont voulu dominer aussi largement, non ces sociétés n’ont pas cherché à intervenir et dominer planétairement, ces sociétés ont tout simplement profités des circonstances sociétales, ils en ont peut être un peu facilité les choses, mais leur but n’était pas au départ hégémoniques.

Le Covid 19 procède du même mécanisme... non ni la France, ni les autres, ni notre classe politique pas plus que les groupes médiatiques n’ont cherché a vampiriser la société... il s’avèrent qu’au fil est événements mineurs, et de leurs imperities, ils ont opportunement choisi les solutions qui les favorisent... et plus le processus s’avance, plus il s’amplifie, vous connaissez le proverbe français « on lui donne le doigt et il vous prend la main... » c’est exactement ce qui se passe au niveau des choix societaux actuels même si je vous suis dans votre argumentation où vous pensez que les media ont failli !

Notre société va mal et cela ne date pas du cette dernière épidemie.

Etant moi-même un vieux schtroumpf (merci Peyo) je pense avoir depuis longtemps compris le mécanisme et il a de quoi écrire plus d’un article.

La conjonction des opportunités, des intérêts, des renoncements comme des incompétences entraînent encore maintenant et surement demain, les erreurs, les incohérences que nous vivons... y compris les ambitions démesurées de certains acteurs probablement mégalomanes en tout cas autocrates.

Vous ne pouvez rien y faire car les mécanismes démocratiques mis en places, renforcés par le délitement de « l’esprit » imposés par des conditions sociales de plus en plus envahissantes... ainsi que les dogmes basés sur des illusions, des négations et des fantasmes imaginés sur le long terme qu’on veut rétrécir a quelques années... ne permettent plus une réflexion critique des citoyens, justement ceux qui pourraient mettre un terme ou tout du moins faire un choix éclairé.

Transformer notre citoyenneté en la rendant inefficace est bien l’objectif de ceux qui veulent tenir les rênes et pour cela sont prêts à tout, s’asseoir sur les nations, les spiritualité, les sciences, évidement la médecine ... re-écrire l’histoire comme elle leur convient et nous en avons un exemple grandeur nature en ce moment.

Note 1 : je vous renvoie, par exemple, à la conférence de Davos 2019 et les événements OFF, mais aussi tous les « accords internationaux » plus ou moins bancals dont le but n’est pas le bien des peuples concernés mais celui d’un « cloud » financier (analogie avec le cloud informatique) dont les intérêts se rient des frontières (tous types de frontières) sauf celles qui les favorisent.

Note 2 : Je ne vous fais pas l’injure de parler d’écologie, réchauffement climatique CO2 etc, un autre monde qu’il faudrait rapprocher de votre discours.

Merci d’avoir lu ma contradiction respectueuse.