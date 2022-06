Et si les glaciers disparaissaient complètement ?

Pourquoi la science est-elle falsifiée ?

Ce qui suit est tiré de www.pensee-unique.fr/pourquoi.html

Les écologistes, sous une apparence bonhomme et sympathique, sont mus par une véritable stratégie qui est bien loin de la Science. Voici une phrase de l’ancienne ministre de l’environnement Canadien (Christine Stewart) à laquelle on expliquait que les données climatiques avaient été falsifiées et détournées et que rien n’était prouvé :

(traduite en français) "Peu importe que la science soit complètement bidon, il y a des bénéfices collatéraux pour l’environnement... Le changement climatique nous donne la meilleure chance d’apporter la justice et l’égalité dans le monde. C’est un excellent moyen pour redistribuer les richesses "

Emma Brindal est une responsable de l’organisation les "Amis de la Terre". Elle est tout à fait sur la même ligne que Christine Stewart. Elle n’a pas dissimulé son objectif final dans l’ambiance surchauffée qui régnait lors de la dernière réunion de Bali, en décembre 2007. Elle a déclaré que : (traduit en français) "La redistribution des richesses et des ressources doit être au coeur de la réponse au changement climatique".

Tout aussi inquiétant, voici une affirmation de Stephen Schneider (National Center for Atmospheric Research Boulder, Colorado) dans un interview à Discover Magazine en 1989 :

(traduit en français) "Nous devons présenter des scénarios effrayants, proférer des affirmations simplistes et catastrophiques sans prêter attention aux doutes que nous pourrions avoir. Chacun d’entre nous doit choisir entre l’efficacité et l’honnêteté ".

Vous n’êtes toujours par convaincu sur la philosophie profonde des écologistes ? Voici une citation de Maurice Strong, le créateur du mouvement « New age » qui est à l’origine de la mouvance « verte » américaine. Il était encore, jusqu’en 2005, le conseiller spécial de Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU, pour les questions environnementales. Strong a mis sur pied et dirigé la mise en place des protocoles de Rio de Janeiro et de Kyoto. Strong a dit en public : (traduit en français) : "Il est possible que nous en arrivions au point où, pour sauver le monde, la solution sera l’effondrement de la civilisation industrielle".





Cela peut aller très, très loin... jusqu’à vouloir changer la Bible ! Ainsi emportés par leur foi (au sens fort) pour la nature et pour notre terre, certains écologistes n’hésitent pas à remettre en question les fondements même des théologies traditionnelles afin qu’elles soient corrigées et ne rentrent pas en conflit avec « la religion de la Planète » .

C’est ainsi que dans les colonnes de Science (vol 155, page 1203) en 1967, on trouve sous la plume de L. White Jr. cette phrase qui ne manque pas d’aplomb (traduit en français) : "Nous continuerons à subir une aggravation de la crise écologique jusqu’à ce que nous rejetions l’axiome Chrétien selon lequel la seule raison d’être de la nature, c’est de servir l’homme".

A noter que L. White Jr. ignore visiblement que c’est la Genèse, dans la Bible, qui précise que Dieu a créé la terre pour y installer l’Homme. C’est une notion du Livre qui est loin d’être propre aux seuls chrétiens comme le croit White.

Mais cela ne s’arrête pas là : Il y a en ce moment même (revue Science d’avril 2007, page 540) des efforts menés par des évangélistes américains pour (traduit en français) " instaurer la question du changement climatique comme une forme de morale religieuse"...

C’est encore pire que la pensée unique !

Pourtant, du côté des catholiques, le vent ne souffle pas du tout dans la même direction que celle des évangélistes américains. C’est le moins que l’on puisse dire. Ainsi le Pape a publié un texte (voir ici) en décembre 2007, au moment où les écologistes sont rassemblés à Bali, recommandant la plus grande prudence, sinon le scepticisme, sur les conclusions à tirer du fameux réchauffement climatique. Il rappelle la prééminence de l’humain sur toute autre vie sur la planète... ce qui est strictement le contraire de ce qui précède.

Le dernier président du GIEC a qualifié la théorie alternative (et qui « tient parfaitement la route » selon de nombreux scientifiques, (c’est celle qui est basée sur l’analyse des éruptions solaires) au réchauffement climatique par l’effet de serre du CO2 généré par les hommes, en ces termes : « Cette théorie est naïve et irresponsable » !

En tant que scientifique, je n’avais encore jamais vu qualifier ainsi une théorie. On peut la juger exacte ou fausse, on peut lui trouver des lacunes, des approximations, des oublis etc. Mais qu’une théorie soit qualifiée d’« irresponsable » dépasse l’entendement. Pour la recherche, l’essentiel est la vérité scientifique. Cette vérité ne peut, en aucun cas, être « irresponsable ». La vérité scientifique, c’est la Nature qui l’a fabriquée ! A nous de la trouver. A nous de vous en informer et au public et aux politiques de prendre les décisions en conséquence !

(Note D. Pignard : C’est déclarer irresponsables les lois scientifiques voulues par Dieu)

Pour un amoureux de la liberté de penser, ça fait froid dans le dos, non ? Pour tous ces gens-là, la fin justifie les moyens !

Voilà, au moins, qui a le mérite d’être clair. Ces écologistes militants qui occupent des postes à haute responsabilité sont convaincus que

Peu importe que la vérité scientifique soit falsifiée, détournée, bref que l’on vous raconte des histoires, si l’on agit avec un but politique (que l’on estime) bénéfique.

On doit imposer la justice et l’égalité dans le monde en profitant de la frousse inspirée à ses contemporains.

Il vaut mieux être efficace qu’honnête.

Le but n’est pas de convaincre avec des arguments scientifiques : il suffit de créer une Pensée Unique.

Il faut traiter la question du réchauffement climatique comme une nouvelle morale religieuse.

Comme vous le voyez, on est très mal parti pour des questions qui devraient rester sur le plan de la discussion scientifique !

Bref, toutes ces citations assez récentes, montrent bien quel est le but profond de l’écologie politique : Imposer sa vision politique du monde voire installer une sorte de nouvelle religion en utilisant les malheurs (supposés) de la Planète. Autrefois, on utilisait la peur de l’enfer, maintenant, c’est la peur de la planète. Bien joué ! Surtout que les écologistes sont bien aidés par les médias, toujours à l’affût, qui invitent nos prédicateurs et répercutent "l’information”, même bidon, sans enquêter le moins du monde. Surtout, ils prennent soin de ne jamais donner le point de vue adverse, ou alors, en le ponctuant du fameux “Mais ne craignez vous pas de démobiliser... ?”. Bref, les médias amplifient la panique. Les politiques bombent le torse : "Ne craignez rien, je suis un responsable, je m’en occupe !" Le tour est joué. Tout le monde est content : on vous a inoculé la Pensée Unique.





(Bernard Beauzamy, président de la Société de Calcul Mathématique, à l’attention du Secrétariat Général de la Défense Nationale) « L’ensemble des actions humaines entreprises pour lutter contre le « réchauffement climatique » (limitation des gaz à effet de serre, etc.) est absurde, grotesque, dépourvu de contenu scientifique comme d’efficacité : il s’agit d’une prière lancée en une langue incompréhensible à un dieu qui n’existe pas. » http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2007/10/le-rchauffement.html