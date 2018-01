Et si nous rachetions la terre ?

On me demande souvent : « et toi tu ferais quoi pour que les choses aillent mieux ? »

Honnêtement je n’ai pas la solution miracle, d’ailleurs je ne pense pas qu’elle existe. Je pense qu’il faut que chacun multiplie les actions allant dans le bon sens ! Alors de temps en temps, lorsqu’une idée me viendra ou me reviendra et bien je la partagerais avec tout le monde par l’intermédiaire de ce journal qui n’a rien d’intime.

Aujourd’hui une idée simple, logique et pas si idiote que cela. Nous savons que l’immobilier coûte cher et investir en collectivité n’est pas chose aisée, cela demande des garanties, un rapport de confiance et des démarches complexes mais en ce qui concerne l’achat de terrains à cultiver c’est autre chose. Pour beaucoup de Français il est difficile d’envisager un crédit afin d’acheter un lopin de terre et ceux qui souhaitent s’adonner à la culture de son propre jardin se contenteront généralement de louer à un gros propriétaire ou alors ils abandonneront leurs projets mais, si par le biais d’un rapprochement à partir de petites annoncent ou de groupes sur différents réseaux sociaux nous parvenions à nous réunir par localisation pour acheter des terres cultivables en collectivité ? Personnellement je n’ai pas besoin de tout un champ mais si nous étions quelques-uns avec le même projet nous pourrions acheter ensemble et ainsi posséder un bout de terre pour presque trois fois rien et y faire pousser nos légumes, voire planter des arbres fruitiers, faire des poules et que ne sais-je encore !

Posséder une terre c’est à la fois tout le côté pratique et rentable expliqué plus haut mais cela a aussi une valeur symbolique, je peux revendiquer un bout de ce pays que je cultive. Il y a tellement de choses à faire avec un terrain : stocker, bricoler, jardiner, promener le chien ! C’est une idée comme une autre et elle s’englobe dans un concept plus large d’achat en collectivité. Pourquoi se contenter de covoiturage ?

Cela pourrait marcher pour des tas d’autres choses mais pour cela il faut se parler. Arrêter de se faire la tronche, lâcher la télé trente secondes et aller à la rencontre des autres.

Imaginer, début de mois, vous et tout votre immeuble vous rendez chez un producteur de viandes ou de légumes, chacun commande ce qu’il veut et vous ne faites qu’une facture, je peux vous dire que vous allez manger bien mieux en réduisant les coûts ! Mais il faut le faire. Oui ça veut dire changer quelques habitudes de clients de supermarchés et faire l’effort de se coordonner avec un ensemble d’êtres humains différents que vous ne porterez pas forcément dans votre cœur. J’ai fait l’essentiel de ma vie professionnelle dans le bâtiment. Il y a des racistes dans le bâtiment comme partout et ce dans toutes les communautés pourtant tout le monde travaille ensemble et les choses s’organisent plutôt bien. Pourquoi ? Parce que tout le monde y trouve un intérêt ! Bon dans le cas présent l’intérêt est financier bien sûr mais si nous parvenions à laisser quelques a priori et notre besoin de tranquillité un instant n’aurions-nous pas un intérêt à nous liguer contre les multinationales ? Non pas pour les éradiquer mais simplement pour rétablir un certain équilibre. Nous ne pouvons pas passer notre temps à râler devant leurs profits et continuer de laisser nos revenus dans leurs magasins !

Il faut unir nos forces, nos intellects et pourquoi pas nos finances afin d’être plus efficace face aux excès de l’industrie. Commencer par reprendre la terre en la rachetant et en la rentabilisant par la culture ou autres me semble être un excellent premier pas vers la reconquista !

À méditer

