Et si on arrêtait de nous prendre pour des c... avec le réchauffement climatique anthropique ?

Oulala, l’auteur va voir affluer tous les réchauffistes de la planète Avox !

La science climatique n’en est qu’à ses balbutiements. L’auteur aborde une hypothèse intéressante qui expliquerait les variations du climat.

Il y a certainement d’autres causes qui interviennent, les variations du soleil, les réactions des océans etc. Mais le GIEC est spécialisé dans le CO2, et rien d’autre !

Pour ne pas trouver, il suffit de ne pas chercher. Et ne rigolez pas, c’est avec nos sous, qui seraient plus intelligemment utilisés par de vrais chercheurs sur le climat, et pas des chercheurs en financements.



Sur la monnaie. Elle ne va plus rien valoir, à force de faire tourner la planche à billets, Charles Sannat explique que l’effondrement a déjà commencé.

On peut trouver ses autres billets sur Planète 360 .