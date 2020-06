Et si on débaptisait les rues François Mitterrand ?

La mode est à la débaptisation de rues, au déboulonnage ou vandalisme de statues célébrant des personnages historiques qui auraient eu le tort, au cours de leur vie politique, de se rendre coupables de fautes qu’un anticolonialisme revanchard réprouve.

Dans le sud des Etats-Unis, on veut abattre les statues des généraux conférés, Lee et Jackson, celle du président Jefferson Davis. En Angleterre, on veut s’attaquer à celle de Churchill à cause de la famine du Bengale de 1943. En France, on veut démolir les statues de Colbert à cause du Code noir, celle de De Gaulle considéré comme un esclavagiste.

Ces actions aussi ridicules que regrettables dénotent le ressentiment et la haine de certaines communautés, ainsi que leur étroitesse d’esprit et leur inculture historique, dans la mesure où le jugement à porter sur une personnalité politique ne peut se résumer à un simple épisode de sa vie, fût-il regrettable. Ainsi, l’action de Colbert ne peut-elle se résumer au Code noir. Et d’ailleurs, il n’est pas célébré en France pour la codification de l’esclavage, mais pour ses qualités de grand administrateur.