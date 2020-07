Et si on prenait un bain de forêt ?

Vous n’avez peut-être pas entendu des allergies au pollen de bouleaux et d’autres essences.

L’OMS (qu’on ne peut pas soupçonner de parti-pris ni d’accointances avec la big pharma) estime que 50 % de la population mondiale sera affectée par des allergies, toutes formes confondues, d’ici 2050. Les signes et symptômes d’une réaction allergique sont nombreux et peuvent aller de simples écoulements nasaux à des chocs anaphylactiques potentiellement fatals.

Les modifications de notre environnement et de nos modes de vie ont un impact important sur les maladies allergiques. Notre mode de vie, toujours plus aseptisé, est un des facteurs de développement des maladies allergiques, et ce ne sont pas les phobies liées à la so-called (so genannte) pandémie qui vont arranger les choses. A force, notre corps ne sait plus bien distinguer ce qui est allergisant ou non. Résultat : de plus en plus d’allergies, aussi bien alimentaires que cutanées ou respiratoires.

Il existe différentes formes d’allergies cutanées, dont les symptômes peuvent varier en fonction du délai d’apparition. La sensibilisation aux aéroallergènes ( acariens, pollens, phanères d’animaux, moisissures) due à un mode vie aseptisé peut provoque :

rhinite (inflammation des muqueuses nasales)

conjonctivite (inflammation de la conjonctive de l’œil qui devient rouge)

asthme (inflammation des voies respiratoires).

Et ce n’est pas la « mascarade » qui va calmer les choses, au contraire. L’adage qui affirme « pour vivre heureux, vivons cachés » mis en musique par les ayatollahs du confinement produit des effets pervers qui sont pires que les maux qu’il prétend écarter.