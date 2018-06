Et si on responsabilisait plutôt les riches ?

Devant les représentants des mutuelles, ce mercredi 13 juin, Emmanuel Macron a invité à transformer les dispositifs d’aides sociales en "responsabilisant les plus pauvres."

"Responsabiliser les pauvres ? !"

Et pourquoi ne pas responsabiliser plutôt les riches et les plus riches ? Pourquoi ne pas leur demander plus de solidarité envers les pauvres ?

Pourquoi ne pas exiger d'eux de renoncer à des licenciements abusifs, pourquoi ne pas leur demander de lutter efficacement contre l'exil fiscal ?

Ces riches qui délocalisent, qui suppriment des emplois, eux qui refusent de créer du travail, eux qui dépensent sans compter pour des futilités...

Après avoir fait de nombreux cadeaux aux riches, voilà que le président semble vouloir culpabiliser les pauvres. C'est un comble !

Suspectés d’abuser de la solidarité nationale, les bénéficiaires de minima sociaux doivent, eux, être responsabilisés ?

Mais pas les riches ?

Il est vrai qu'il est plus facile de stigmatiser et de culpabiliser les plus fragiles et les plus faibles. C'est bien connu : "Haro sur le baudet !'"

On se souvient de la célèbre fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste...

C'est l'âne qui est finalement désigné comme le bouc émissaire idéal, c'est lui qui est sacrifié comme victime expiatoire.... Lui, le plus faible, le plus modeste devient le coupable idéal...

Et depuis toujours, c'est ainsi : les pauvres sont exploités, méprisés, mais ils sont dans tous les cas coupables.

Le président des riches ne prête qu'aux riches et refuse de pratiquer une politique sociale pour préserver les plus démunis.

L'expression utilisée par Emmanuel Macron "responsabiliser les pauvres", alors même que les riches obtiennent de plus en plus de privilèges et de cadeaux, est particulièrement choquante.

On connaît aussi la morale de la fable de La Fontaine :

"Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir."

Le temps a passé, mais on constate que la conclusion de cette fable reste encore, hélas, d'actualité...

Les déclarations du président de la République ont fait réagir de nombreuses personnalités, notamment Jean-Luc Mélenchon à qui l'on doit cette cinglante réplique sur Twitter :“Monsieur Macron, ce qui coûte un “pognon de dingue”, c’est vous et vos cadeaux aux ultrariches. Il y a une solution simple pour en finir avec la pauvreté. Elle s’appelle le partage des richesses. Vous faites exactement l’inverse”, a-t-il écrit.

