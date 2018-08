Et si on revenait aux bonnes vieilles recettes ?

Bientôt, le retour de la consigne pour les bouteilles ?

Michel Vialay, député LR, a déposé une proposition de loi visant à la suppression progressive des bouteilles en plastique au profit du verre.

Le plastique est partout : dans les emballages, les bouteilles, la planète entière est polluée, sur terre, dans les mers, les océans...

Face à ce fléau planétaire, le retour à l'utilisation de bouteilles en verre paraît judicieux. On achète, alors, des bouteilles en verre un peu plus cher, et on est remboursé lorsqu'on rapporte la bouteille au magasin.

Alors, bien sûr, les bouteilles en verre sont plus lourdes, plus encombrantes, mais, malgré tout, le consommateur devrait en percevoir les avantages : le verre est plus sain que le plastique, il est réutilisable, il ne pollue pas la planète.

C'est le retour à la bonne vieille recette de la consigne...

Et, au fond, on voit que dans de nombreux domaines, les méthodes anciennes sont les meilleures.

Ainsi, dans l'enseignement, on a pendant des années délaissé l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, mais face aux difficultés accumulées par les élèves dans ce disciplines, on en vient à réhabiliter enfin ces savoirs.

Comment a-t-on pu mettre au rebut l'apprentissage de la grammaire alors que celle-ci est indispensable pour une bonne maîtrise de la langue ?

On prend conscience aussi des vertus de l'effort : on a privilégié pendant des années un enseignement ludique, on a voulu gommer les difficultés, alors qu'elles sont inhérentes à la vie humaine...

Là encore, on revient à ce fondement de l'école : la notion d'effort qui est indispensable.

Dans le domaine alimentaire, on comprend de plus en plus l'intérêt d'une agriculture biologique sans pesticide, une agriculture qui préserve la nature, qui ne porte pas atteinte à l'environnement et aux autres espèces qui vivent sur la terre... une agriculture telle qu'on la pratiquait dans les temps anciens, une agriculture respectueuse de la planète.

Alors, bien sûr, l'agriculture intensive correspond à un besoin de nourrir toute la planète, mais que de gaspillages de nourriture dans nos sociétés !

Le passé nous donne, ainsi des leçons d'humilité, de mesure, de savoir-faire...

Les bonnes vieilles recettes ne sont-elles pas souvent les meilleures ?

http://rosemar.over-blog.com/2018/08/et-si-on-revenait-aux-bonnes-vieilles-recettes.html

http://www.lepoint.fr/societe/lutte-contre-le-plastique-vers-le-retour-de-la-consigne-12-08-2018-2243064_23.php