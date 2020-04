Et soudain les sauveurs débarquent…

Un de mes premiers articles sur le site d’AGORAVOX avait pour objet le fléau de l’aumône (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/aumone-un-fleau-necessaire-dans-la-160610). Cet article date de 2014.

Je disais notamment que nous voyons fleurir de plus en plus les actions caritatives qui sont devenues incontournables pour la survie d’un grand nombre d’exclus et en même temps le « fonds de commerce » des artistes et des milliardaires philanthropes en mal de publicité. Je rajoute qu’avec le coronavirus, ces milliardaires philanthropes ont de quoi impressionner l’ensemble de l’humanité !

L’instrumentalisation de l’aumône au service de la communication des nantis est à son paroxysme. Cela permet de décomplexer la richesse car elle est présentée au monde entier, comme nécessaire et surtout, partagée. En réalité cela contribue à la perpétuation des injustices, car à travers l’aumône – un des plus grands fléaux de la civilisation de la dépendance – la richesse s’humanise en quelque sorte et continue ainsi tranquillement à s’accumuler.

Si je reviens sur ce sujet, c’est encore et toujours grâce à Bill Gates (devenu le symbole de cette activité) qui veut construire des usines pour les futurs vaccins contre le coronavirus.

Je lisais justement dans le Figaro du 7 avril : « La Fondation Bill et Melinda Gates, créée avec son épouse et largement dédiée aux problèmes de santé dans le monde, estime donc urgent d’investir dans la fabrication de ces produits. Dotée d’une large expertise dans les maladies infectieuses, la fondation dispose de quelques dizaines de milliards de dollars. « Nous pouvons accélérer les choses », insiste Bill Gates. Par exemple, « en choisissant les vaccins les plus prometteurs » parmi la vingtaine de projets à l’étude. « Nous pouvons financer les usines pour sept vaccins afin de ne pas perdre de temps à se demander lequel va marcher et attendre d’avoir la réponse pour construire l’usine, une étape qui peut durer dix-huit mois. Même si l’on sait qu’à la fin, il n’y en aura peut-être que deux qui seront opérationnels », détaille le milliardaire philanthrope. »

Il est évident que la structure économique de notre société ne peut se passer d’activités de cette nature et que beaucoup de personnes tiennent à une grande estime ces « milliardaires philanthropes ». Je continue, néanmoins, à penser que ces personnes, en faisant ce qu’elles font perpétuent cette civilisation de la dépendance et du pouvoir qu’elles ont cumulé entre leurs mains. Car, en faisant cela, ces « philanthropes » se posent en bienfaiteurs de l’humanité ; par conséquent, le commun des mortels considère qu’il est juste qu’ils soient là, qu’ils sont bons et qu’ils méritent ce qu’ils ont, etc, etc…d’autant plus qu’ils paraissent partager leurs richesses (je dis bien « paraissent »).

Le problème c’est que les États, censés protéger leurs citoyens, se sont laissé prendre au pouvoir des plus forts économiquement, qui contrôlent dans les faits le pouvoir. Les États deviennent de plus en plus des coquilles vides, et les gouvernants ne sont là que pour satisfaire les vrais maitres, ceux qui détiennent le pouvoir de l’argent (un exemple très simple dans cette équation : regarder qui contrôle les médias en France, ces médias qui font et défont les réputations, les ministres, les présidents…).

On a beau parler d’État de droit ; cet État de droit a été formaté par ceux qui détiennent le pouvoir à un moment donné, pour satisfaire leurs intérêts, et, surtout, dans l’objectif de la perpétuation de ce pouvoir…à méditer…

N’oublions jamais, à propos de l’État de droit, que l’apartheid était légal, de même que la Shoa…Tout comme les sacrifices humains aux tréfonds de l’histoire : ils ne concernaient jamais les enfants des riches et de ceux qui étaient au pouvoir (politique et religieux) ; ils sacrifiaient des enfants des pauvres, en période de disette le plus souvent, afin de diminuer le nombre des bouches à nourrir et maintenir la peur de l’au-delà sur les populations, les maintenant de cette manière, dans la servitude. On a beau dire que l’humanité a évolué. Je me le demande…les techniques ont certainement évolué, les mentalités ? j’ai des doutes…