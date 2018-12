Et toi, Romain Goupil, d’où sors-tu et qui t’as élu pour défendre le système ?

Du pur délire. Lors d'une émission de débat sur LCI, le brave chauffeur-routier autodidacte Eric Drouet, venu expliquer les difficultés du petit peuple à survivre aux réformes appliquées depuis des années qui démolissent les classes populaires, a été pris à partie par un inquisiteur du système.

C'est un insignifiant personnage, adulé dans les milieux bobos mais ignoré de la plupart des français, qui s'est fait l'aboyeur officiel de la macronie. Une tronche de délégué du MEDEF mal rasé et mal lavé, qui ne s'encombre pas des bonnes manières que ses parents ne lui ont jamais inculquées. Une attitude d'arriviste qui coupe la parole et n'écoute pas les autres. Un bourgeois sans teint, arrogant et méprisant envers le populo, à qui il ne manque qu'une perruque poudrée sur le crâne pour montrer que monsieur ne se prend pas pour n'importe qui.

Vous l'avez reconnu, il s'agit du médiocre et inutile Romain Goupil, l'ancien combattant de mai 68. Fils d'artistes, engagé à l'extrême-gauche après son enfance dorée, militant de la ligue communiste, révolutionnaire de salon et manipulateur de première classe, ce triste sire qui fantasmait sur Che Guevara pour son côté viril n'a jamais travaillé, ni même combattu pour la liberté des autres. Si son idôle est mort quasiment les armes à la main, si d'autres ont payé leur engagement de lourdes peines de prison, Goupil a su se planquer et suivre le vent. Même Coluche ne s'y laissa pas prendre, et se démarqua de lui après avoir compris à qui il avait à faire.

Donc Goupil a voulu se farcir un "beauf", un français moyen, en l'occurence Eric Drouet. Or ce dernier est utile à la société : il travaille, et exprime ses problèmes comme il le peut. Notre bobo, lui, n'a pas d'utilité. Converti à l'économie libérale depuis qu'il s'est enrichi sur le dos des autres, soutien des sans-papiers et militant contre les frontières comme tout bourgeois libéral qui ne veut pas s'encombrer de règles et de lois protectrices pour les plus humbles (les vrais, pas les faux-réfugiés), il a crû bon de hurler ses frustrations sur le plateau TV : "D'où tu sors ? Qui t'as élu ?" On remarquera le tutoiement virulent de celui qui ne respecte pas les autres, et qui se moque des règles de civilité. Rabaisser le peuple, c'est aussi l'arme des tyrans.

Comme il se doit, ce type qui n'a jamais vécu dans un quartier populaire s'est autorisé à utiliser l'argument basique des démagogues : le chantage au "racisme", en rappelant les quelques accrochages lors de certains barrages entre des gilets jaunes et des gens de couleur, ainsi que des homosexuels. Le baratin de ceux, comme Goupil, qui n'ont rien à dire. Il ne s'indigne pas de la chute du niveau de vie d'Eric Drouet, mais seulement de ses éventuelles vilaines pensées xénophobes ou anti-libérales.

Il y a quarante ans, Goupil combattait la répression et la censure. Aujourd'hui, il n'est qu'un policier de la pensée, un petit gardien du système. Drouet ne s'est pas laissé démonter par ce personnage, comme l'ensemble des français moyens qui se fichent de ce faux-rebelle des beaux quartiers. Puisque notre libéralo-gauchiste s'indigne du manque de représentativité électorale des gilets-jaunes, qu'il attende de voir les scores de ses amis aux élections européennes de 2019... Surtout, on peut lui retourner l'argument : Qui a élu Goupil ? Sort-il d'un camion de chauffeur-livreur ou d'une usine ? D'une ferme ? En 1994, il fut candidat sur une liste "européiste" qui obtint... 1,57% des suffrages ! Lui qui se présente "légaliste" soutient des immigrés clandestins hors-la-loi. Donc en quoi s'autorise-t-il à la ramener ?

Ce Goupil est l'exemple typique du bobo donneur de leçons qui se mêle de tout et qui n'a rien à nous apporter. Un vrai parasite, du type de ceux qui trainaient à la cour de Versailles dans les années 1780. Sans doute craint-il de voir ce peuple des "beaufs" qu'il méprise envahir son quartier, occuper son loft, et faire cette révolution de type communarde 1871 que ceux de sa caste redoutent tant. Concluons en lui adressant ce conseil : qu'il se taise et qu'il évite de prendre à partie les petites gens, car il est une vraie réclame pour les inciter à envahir les Champs-élysées. Personne n'élirait un individu comme lui. Qu'il reste dans son loft à composer ses pièces de théatre pour ses proches, comme l'oligarchie romaine dans l'antiquité... Chacun à sa place !