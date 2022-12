Et voici le temps des voeux

Et voici le temps des vœux… à formuler

Comme les problèmes s’accumulent depuis des lustres sans solutions discernables, la tentation de nous raconter des histoires est devenue une réalité de chaque instant. Les abus d’affirmations dogmatiques nous enferment dans un monde cauchemardesque, entre l’irréel fantasmé et les doutes remontant des profondeurs de nos connaissances.

Tout va aller mieux, sans savoir comment

Nous voyons venir, enfin nous l’espérons, la trêve des confiseurs avec soulagement, une accalmie des critiques, le repos de l’âme en détresse.

Peut-on encore se référer à Noël, comme symbole de la symbiose entre les éléments vivants, l’espoir de la tolérance chrétienne, et le rêve laïque, enfantin du Père Noël.

Classer les vœux par ordre prioritaire

Là, ça devient compliqué, entre les risques de guerres possibles, avec ces horreurs des conséquences oubliées. Quand on lit aux infos la glorification de 100 000 morts russes, et qu’il faut inscrire le manque de chauffage et d’électricité comme crime contre l’humanité, ma raison vacille.

Quand on voit qu’à chaque difficulté économique, on distribue des milliards que nous n’avons plus depuis longtemps, puisque la France vit à crédit, l’angoisse m’étreint.

Quand on nous recommande des économies tous azimuts sur les énergies et qu’on installe des bornes électriques pour nos voitures, mes certitudes se délitent.

Comment formuler les vœux collectifs indispensables pour 2023, j’en suis incapable

Moi, quand je n’ai rien à dire…

Il faut qu’on le sache, je veux en faire profiter les autres. Et si vous, vous n’avez rien à dire, et bien on en parle, on en discute. Mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Mais de rien… » nous disait Raymond Devos.