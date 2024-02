Et vous, vous voulez la faire cette guerre ?

Les tarés qui nous dirigent sont bel et bien en train de nous conduire vers la guerre. Pourtant ce n’est pas qu’ils la désirent ni qu’ils la recherchent vraiment non, c’est juste qu’elle est inéluctable. Inéluctable s’ils veulent éviter d’avoir à abandonner la place que le système capitaliste qu’ils défendent leur a permis d’obtenir. Pour cela ils préfereront toujours Hitler au Front Populaire, car ils refusent de partager.

Mais nous, voulons-nous aller nous battre les uns contre les autres, ou y envoyer nos enfants, en entrainant morts, misères et destructions, justement pour sauver le système qui leur a donné le pouvoir d’engendrer les injustices qui nous conduisent à la misère puis à la guerre ?

Ces gens nous exploitent toute l’année, s’accaparent 90% des Richesses produites par NOUS les travailleurs, puis quand on commence à réclamer parce que de plus en plus nombreux sont ceux qui ont faim, alors ils nous répondent que « c’est la faute de l’autre », avant de nous envoyer nous faire la guerre entre pauvres, tandis que ni eux ni leurs proches ne la feront, qu’elle ne fera qu’augmenter leurs fortunes et pouvoirs personnels, sans compter qu’ils se prendront pour des héros faisant l’Histoire tout en nous regardant nous entretuer pour leur bon plaisir comme dans Squid Game… et on laisse faire ça, on va encore se laisser faire ?

Ca fait des siècles que ces gens disent qu’ils vont régler nos problèmes alors que le problème c’est eux ! Avons-nous vraiment besoin de ces parasites, que ce soit Poutine ou Macron, Arnault ou Mittal, Biden ou Trump, Netanyahou ou le Hamas, Musk ou Gates, Zelensky ou Von Der Lyen, qui après la guerre se serreront tous les mains pour la Paix, sans vergogne au dessus des dizaines de milliers de cadavres morts pour leur gloire ?

Regardez donc comment ils s’y prennent, et à quel point nous nous faisons avoir chaque fois : au nom de valeurs qu’ils piétinent sans arrêt, nos dirigeants nous intiment, nous forcent, nous obligent à choisir un camp. Mais en réalité ce qui les intéresse n’est pas le camp qu’on choisit mais qu’on en choisisse un. Et si vous ne voulez pas choisir on vous mettra dans un des deux. Comme cela vous finirez bien par être soit pour, soit contre : si vous n’êtes pas pour vous serez réputé contre, et si vous n’êtes pas contre vous serez réputé pour. L’objectif est de nous monter les uns contre les autres, à l’intérieur comme à l’extérieur des pays, jusque dans les familles. L’essentiel est que nous soyons réduits à une réflexion binaire : le non-vacciné est un antivax. Si vous ne soutenez pas Zelensky vous êtes pro-Poutine. Si vous désirez un cessez-le-feu à Gaza vous êtes un antisémite, et si vous n’êtes pas islamophobe vous soutenez le terrorisme…

Ne voyez-vous pas qu’on vous a fait haïr un jour les Roms, un autre les musulmans, puis les Russes ou les Non-Vaccinés, au fur et à mesure des besoins de ceux-là mêmes qui préfèrent qu’on s’entretue plutôt qu’on s’unisse…contre eux ? Regardez bien, si on résume les accusations des différents camps nous aurions à faire à des nazis Russes qui se battent contre des nazis Ukrainiens, des nazis juifs qui se battent contre des nazis musulmans, des nazis vaccinés contre des nazis non-vaccinés… et tout ça au nom du Bien contre le Mal !? Et en 2024 vous allez encore croire en ces conneries millénaristes du moyen-âge, prêts à repartir en croisade, et tout ça au nom de la lutte contre l’obscurantisme, sérieusement ?

Mais réveillez-vous bon sang, en réalité ils se moquent bien de la religion ou de la couleur de ceux qu’ils exploitent, tant que ces derniers ne viennent pas réclamer la fin de leur esclavage. Et ils ne viendront pas la réclamer si on parvient toujours à les faire se foutre sur la gueule entre eux avant qu’ils ne se révoltent. Nous le voyons bien quand même que ceux qui nous dirigent ne le font pas dans notre intérêt, on le sait qu’ils préfereront nous envoyer dans des tranchées plutôt que de remettre en cause leurs privilèges, on le voit que leurs convictions changent au gré des dividendes et pots de vin qu’ils vont toucher…. les résultats sont là pour le prouver !

Regardez les islamistes qui dirigent le Qatar et l’Arabie Saoudite : ils financent le terrorisme contre lequel les Occidentaux sont censés lutter, mais ça ne semble pourtant poser aucun problème à nos dirigeants lorsqu’il s’agit de commercer avec eux…

Alors quoi maintenant ?

Si nous voulions éviter la guerre nous aurions pourtant, nous les peuples, le pouvoir de le faire partout dans le monde, en nous unissant tous contre ces 10, ou même ces 1% qui nous exploitent et nous pourrissent la vie : en moins d’une semaine avec une Grève Générale, nous pourrions obtenir ce que nous voulons… et nous allons encore nous faire berner par ceux qui sont LA cause de tous nos maux ? Mais quand l’Humanité va-t-elle enfin se bouger pour foutre tous ces parasites en prison ? N’aurons-nous donc jamais assez d’expérience et de maturité pour diriger nos pays entre nous, démocratiquement, directement, sans ces parasites ?

Vous voulez la faire, VOUS, cette guerre pour pour sauver LEUR niveau de vie, LEURS richesses, LEUR pouvoir ?

Moi non.

Si nos gouvernants veulent la faire, qu’ils y aillent eux-mêmes.

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr