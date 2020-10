Étalon-or ou monnaie mondiale : vers un changement monétaire aux États-Unis  ?

​Qui siègera à la Fed ?



​

Ceux-ci ont été entendus par le Sénat à majorité républicaine qui est chargé de confirmer ces choix. Un processus qui n’est cependant pas une simple formalité. Il y a peut-être parmi ces deux candidats un futur chef de la banque centrale des États-Unis selon Bloomberg, qui voit plutôt Shelton en tête, autour de qui les spéculations fusent.



Effectivement, Jérôme Powell, l’actuel n° 1 de la FED, est régulièrement critiqué par Trump notamment à cause de ses (légères) hausses de taux d’intérêt à quatre reprises en 2018. Ce dernier pourrait donc choisir de ne pas le renommer à l’expiration de son mandat en 2022.



Shelton étant la conseillère économique du président américain, elle apparait comme sa favorite. Une question juridique pourrait néanmoins



La nomination de cette dernière pourrait donc rencontrer des obstacles au Sénat, contrairement à celle de son collègue Christopher Waller. La Maison Blanche pourrait néanmoins s’arranger pour que Judy Shelton réside ailleurs et puisse ainsi être nommée pour représenter un autre district.

​

​

En résumé, l’étalon-or consiste à limiter la quantité de monnaie en circulation en la rattachant à une base physique en métaux précieux : il ne peut pas y avoir plus de dollars émis que d’or dans les réserves. C’est une de ses caractéristiques et Shelton a multiplié les écrits sur le sujet.



Elle a notamment commencé un éditorial dans le Wall Street Journal (12 février 2009) par une phrase qui va droit au but : « Revenons à l'étalon-or ».



Mais creusons un peu plus le personnage…



Au Sénat américain, la simple mention du rattachement du dollar à un étalon-or



Début février 2020, elle s’était présentée devant le Sénat pour une audition afin de



Trois sénateurs républicains sont d’ailleurs indécis quant à ses déclarations récentes en faveur des taux zéro afin d’empêcher l’appréciation du dollar et à cause de ses positions en faveur du retour au standard-or. Ils n’ont aussi pas vraiment apprécié sa réponse lorsqu’elle a déclaré « ne pas prétendre être une économiste mainstream ». Le genre de propos qui fait penser à la rhétorique du président des États-Unis. Quant aux démocrates, ils se sont bien entendu fait un plaisir d’insister sur les virages à 180° de Shelton.



Si elle a critiqué les taux d’intérêt bas pendant des années, qu’elle considérait comme une punition pour les épargnants et une aubaine pour les plus riches investisseurs, elle a depuis, mis de l’eau dans son vin. Elle plaide désormais pour une baisse des taux, déjà près des plus bas historiques, conformément à la ligne économique que Trump veut imposer à la FED.



Shelton a aussi exprimé son scepticisme quant à la pertinence de rechercher des prix stables et un taux de chômage minimum ce qui semble différer de la position du président. Et enfin, elle a déclaré que lier la valeur du dollar à l’or n’était pas nécessairement sa position actuelle et qu’elle cherchait plutôt un « changement progressif ».



​Shelton pourrait-elle défendre l’étalon-or si elle était nominée à la FED ?





L’étalon-or serait de toute façon très difficile à mettre en place vu la quantité de dollars en circulation. La stratégie de Shelton pour paraître plus modérée et atteindre ainsi son nouveau poste paraît donc cohérente. Même si elle est nominée à la FED, une nouvelle forme d’organisation monétaire pourrait difficilement prendre forme avec une base or, car elle n'aurait un siège à la Fed que jusqu’en 2024 a priori.



En fait, une seule personne sur douze au sein du comité fédéral ne changerait peut-être finalement pas grand-chose. Une politique officielle d’étalon-or n’est donc toujours pas probable pour le moment. Shelton aura sûrement pour priorité de préserver le dollar de l’instabilité dans ses fluctuations, actuellement à la hausse. Pour ce faire, elle devra agir sur les taux d’intérêt en les relevant à un moment ou un autre.



Mon hypothèse est que Shelton est mise en place pour in fine dévaluer le dollar, bien qu’



Quelle serait la marge de manœuvre de la Réserve fédérale avec l’étalon-or ?





La Réserve fédérale pourrait toujours accorder des prêts aux banques et aux entreprises tant qu’ils restent compatibles avec le maintien de la valeur de la monnaie à sa parité or. Cela pourrait se faire en échangeant de la dette publique contre des prêts directs ; par exemple, la Réserve fédérale pourrait accorder 1 000 Md $ de prêts aux sociétés et également réduire ses avoirs en bons du Trésor de 1 000 Md $. Cela n’élargirait pas la base monétaire tout en aidant les entreprises à résoudre leurs problèmes de financement.

​

Ce que la Réserve fédérale ne pourrait en revanche plus faire, c’est bien d’étendre la masse monétaire à un montant excessif par rapport à sa parité or, comme elle le fait aujourd’hui en créant de la monnaie ex nihilo sans retenue. Ce point essentiel de l’étalon-or consiste à contrôler plus strictement la masse monétaire qui a tendance à faire chuter la valeur d’une devise quand l’offre de liquidité est excédentaire comme aujourd’hui.

Un retour de l’or pour une future monnaie mondiale ?





Que Shelton soit recalée ou non, n’oublions pas qu’un retour d’un dollar adossé à l’or maintiendra la suprématie économique américaine sur le monde comme je l’ai démontré dans le livre



Un retour à l’étalon-or perturberait également le bilan de la Réserve fédérale qui a atteint plus de 6 000 Md $ avec la crise du coronavirus.



Gardons également à l’esprit que Shelton est ou a été partisane d’un projet de monnaie mondiale qui semble être en profond antagonisme avec la vision du président Donald Trump.



Patriote ou mondialiste ? Taupe ou agent double au sein de la FED ?



Le débat est lancé.





Franck Pengam

