État d’alerte en Arabie saoudite : nouveau tir de missile sur Israël par les Houthis du Yémen

Les rebelles houthis du Yémen, alliés à l’Iran, auraient tiré un nouveau missile en direction d’Israël ce lundi 30 octobre. Un premier lancement de deux missiles il y a plus d’une semaine a vu un navire de guerre américain intervenir sur les côtes du Yémen pour abattre les projectiles.

Cette fois, le missile houthi a survolé le territoire saoudien, plaçant le royaume en état d’alerte maximale.

Alors que les combats entre la coalition Saoudo-Émiratie et les Houthis du Yémen font rage depuis 2015 (également avec le soutien de Washington), ces derniers jours ont vu une recrudescence des combats, que les observateurs régionaux estiment liés aux événements de Gaza.

Israël considère également le Yémen comme une base dangereuse pour des opérations « pro-Iran » menaçant l’ensemble de la région. Cependant, les Houthis sont, dans l’ensemble, un mouvement rebelle régional pauvre et hétéroclite qui considère que Riyad tente de soutenir un gouvernement fantoche impopulaire par la force d’une puissance aérienne supérieure.

Bloomberg rapporte :

Les nouveaux affrontements ont entraîné la mort de quatre soldats saoudiens dans la province de Jazan, dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec le Yémen, selon des sources de défense citées dans le rapport.

Bloomberg souligne en outre que cette escalade brise l’élan vers un accord de paix en cours d’élaboration. Le rapport indique :

La normalisation entre l’Arabie Saoudite et Israël reste également une grande question. Il y a seulement un peu plus d’un an, l’Arabie Saoudite a commencé à ouvrir son espace aérien aux vols israéliens, et cet été a vu l’ouverture sans précédent des aéroports du royaume aux transporteurs israéliens.

Depuis l’attaque du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre et les frappes répétées sur Gaza, qui ont fait un nombre considérable de victimes civiles, les relations entre l’Arabie Saoudite et Israël se sont à nouveau détériorées. Les transporteurs israéliens réduisent considérablement leurs vols vers la région en réponse aux nouvelles menaces sécuritaires.

Quant aux Houthis, le groupe chiite qui cherche à prendre le contrôle total du Yémen est également considéré depuis longtemps comme soutenu par Téhéran et a reçu des livraisons d’armes secrètes :

Entre-temps, Netanyahou émet de nouvelles menaces à l’encontre de l’Iran :

