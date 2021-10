Etat de Droit... mon oeil !

La maladie de l’Etat, c'est la judiciarisation de l'Etat. Le Droit est devenu un jeu de Monopoly autour duquel se débattent plusieurs groupes aux intérêts divergents devant le citoyen qui a peur que d’une chose : avoir à faire avec la justice. Les interprétations des lois, la jurisprudence, les codes de procédures de plus en plus raffinés font que le Droit n'est plus écrit par les citoyens (représentés par les Assemblées – démocratie représentative), qu’il est incompréhensible, et donc plus à leur service. Qu'un procureur écrive une accusation de plus de 250 pages dont la lecture à deux voix prend 7 heures, que peut-on en tirer si ce n'est un défi à la compréhension d'une affaire ? Qui peut oser dire avoir suivi le déroulement de l'argumentation et le rappel des faits pour se prononcer sur le jugement ? Des artifices de théâtre, rien d'autre ! Et une grande compassion pour le présumé coupable, et d'autant plus quand on sai que les arguments de sona avocat ont été ignorés comme ceux des défenseurs désignés aux procès stalinien de 1936. Imposture !

Sans oublier les délais de rendu des jugements : il paraît que le temps de la justice est particulier, qu’il n’a rien de commun avec le temps ordinaire de la vie ordinaire : une imposture de plus. Un exemple : l’affaire cornecul de la sextape qui a mis en cause Benzema (avec d’autres) n’a toujours pas été jugée cinq ans après les faits ! Mais de qui se moque-t-on, comme dit l’autre ? L’affaire Fillon aussi… Bref, toutes les affaires, y compris le divorce à l’amiable de mon Beauf, subissent cette loi d’airain qu’imposent les magistrats. Mais ils sont très réactifs pour se jeter sur chaque nouvelle affaire comme ces deux que j’ai citées : Benzema, Fillon en rien de temps mis en accusation ! C'est dans la boîte, les médias apportant une assitance gracieuse pour communiquer l'affaire et la faire rendre tout ce qu'elle possède de croistillant pour faire du tirage et de l'audimat (du fric, dit plus simplement). Les magistrats manquent de produit pourrait-on croire ; produit qu’ils sont incapables de traiter dans des temps admissibles… Y compris les tribunaux administratifs qui n'en font qu'à leur tête, quand ce n'est pas à la tête du client (Roybon, Albertvile, etc., etc.). Comment comprendre ce mépris des défenseurs, des vistimes ? Victimes de qui ?, mais des juges !

La couche supérieure n'est pas plus rassurante : Conseils d'Etat et Constitutionnel font le Droit à la place des Elus. La Constitution est devenue une Auberge espagnole, en partie illisible, un seul exemple : le "principe de précaution" permet n'importe quoi, toutes les interprétations sont possibles, pour tout et son contraire.

Les ministres sont soumis aux juges, il suffit qu’une assos de ceci ou cela dépose une plainte et un ministre est mis en accusation par un juge lambda « au cas où » ; Absurde !, le "petit juge" est devenu plus important qu'un ministre pour traiter les affaires courantes. Sans oublier la transmission automatique des bonnes feuilles aux médias pour faire le buzz… Le jugement médiatique précède ainsi la mise en accusation ! Ce monde est fou, et le Droit est devenu une drogue qui n’est pas étrangère à cet état. Etat de Droit dit-on : mon œil ! Le Droit est trop souvent un boulet qui s’oppose à une gestion saine de l’Etat au "Bien Public" ; Churchill et De Gaulle ont agi avec leurs tripes, ils n’avaient pas le Dalloz à la main pour prendre leurs décisions.

Non, je ne fais pas confiance à la justice de mon pays. Cette communauté réclame son indépendance au nom de la séparation des pouvoirs ; mais quel corps de l'Etat peut revendiquer son indépendance en démocratie ? Séparation des pouvoirs ne veut pas dire indépendance, car il faut répondre démocratiquement à la question : "Qui t'a fait Juge ?", pour répondre de façon satisfaisante à celle-ci : « au nom de qui juges-tu ? ».

Les Juridictions de l'UE, sans oublier la Cour de Karlsruhe, en rajoutent une couche ! On ne sait plus où s'arrête la souveraineté nationale. On se croirait noyés dans une Fédération, mais l’UE n’est qu’une Union d’Etats souverains. L’UE tire son pourvoir (Commission, Conseil, Parlement) des Traités, mais cela ne doit pas réduire le droit des Etats ; les Juridictions de l’UE sont limitées aux affaires qui relèvent du « Marché Commun », elles sont homothétiques à celles de l’OMC, rien de plus ! La morale luthérienne (la culture germanique) envahit l’Europe comme une plante invasive en se drapant dans le manteau de la Justice. Les dirigeants sont maintenant devant un panneau STOP ! que dressent les citoyens des Etats qui ne sont pas des citoyens européens. L'UE n’est pas le Canada : on peut le déplorer ou s’en réjouir, l’important c’est de ne pas se tromper de régime…

Xi Jinping a pris Hong Kong avec une Loi : quelques mots et la Chine est devenue maître de cette Ville-Province. L'UE n'est-elle pas en train d'aller dans ce sens en imposant ses Institutions judiciaires aux Etas : la primauté de ses décisions de justice sur celles des Etats. STOP !, il est encore temps d'arrêter cela pour ne pas casser l'UE : jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qu'on fait les Britanniques : Brexit pour raison d'Etat, de souveraineté, d'indépendance juridique.

Des Institutions à la dérive, des magistrats hors sol... des politiques tétanisés, des citoyens impuissants : cela s'appelle la judiciarisation de la société ! Une maladie plus grave que le Covid, une maladie mortelle.