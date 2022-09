État de transition (écologique ou pas)

La Chimie peut apporter une aide à la décision dans maints aspects qui la dépasse normalement. La notion de l'état de transition est particulièrement utile à cet égard.

Considérons la plus simple des relations chimiques :

A + B-C donne A-B + C

A va former une liaison forte avec B, tandis que C va s'éloigner de B mettant fin à toute relation.

Il est possible de caractériser avec précision l'état initial, on peut postuler l'état final que l'on désire, pourtant même avec tout le soin souhaitable, à peu près rien ne pourra être dit sur la faisabilité de la réaction. L'état final peut être bien plus favorable que l'état initial, la vitesse pour l'atteindre peut être nulle ou quasiment nulle.

Ce qui détermine la vitesse de la réaction ce sont les caractériques de l'état de transition : un état fugace, qu'on ne peut caractériser, que l'on peut seulement imaginer. Pour le former il faut inévitablement fournir de l'énergie, en fait de l'énergie dite libre car l'ordre et le désordre interviennent, mais cette énergie fournie pour escalader le mont correspondant à l'état de transition est restituée intégralement lorsque la réaction poursuit sa route vers f'état final.

Pour prétendre prévoir le devenir d'un système, surtout s'il est complexe, il faut réussir à deviner quels seront les caractéristiques de l'état de transitrion.

Historiquement rien ou peu de choses guidèrent les révolutionnaires qui réussirent à accomplir des changements de civilisation. Une constante cependant, il faut dans un premier temps se défaire du passé ce qui nécéssite d'une façon incontournable, de fournir des efforts, du travail, de l'énergie. Le bien-être ne peut pas conduire à un autre état du système.

Indépendamment des idéologies, des morales, des techniques présentes ou futures, il faudra fournir de nombreux efforts pour passer d'une civilisation du carbone à une autre plus liée à des énergies renouvelables.

Les grandes lignes de l'état final peuvent être assez facilement données : les uns n'auront droit qu'à une vie virtuelle faite de rencontres virtuelles, de plaisirs virtuels, de voyages virtruels... tout en restant assis dans leur fauteuil ou sce qui en triendra lieu. Une élite aura peut-être encore droit aux charmes de la reproduction sexuée, ce n'est pas certain. La démocratie, c'est-à-dire la dictature des plus nombreux et des plus agités aura définitivement supplantée la République. La grande multitude suivra fidélement les rites d'une religion ayant perdu tout sens du sacré en ne mettant en avant que l'apparence en oubliant ce qui fait son fondement, l'Amour. Un Droit de l'Hommisme honteusement ethnocentrée comptera scrupuleusement les morts et les atrocités des uns en oubliant ceux des autres. La sobriété ne sera pas plus juste que l'abondance.