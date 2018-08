Eteignez tout ! conseille Sylvain Tesson...

"Éteignez tout et le monde s’allume !", nous conseille Sylvain Tesson...

Pour l’écrivain et voyageur Sylvain Tesson, il faut fuir le monde numérisé afin de retrouver l’espace et le temps, le silence et la durée.

Mais qui est capable, désormais, de vivre déconnecté ? Qui peut se passer de consulter son ordinateur, d'allumer son poste de télévision ?

Les habitudes sont prises : nous vivons sous la domination du numérique.

Comment y échapper ?

Partout, le numérique exerce son emprise : dans les hôpitaux, les administrations, les banques, les entreprises...

Et puis, chacun d'entre nous passe de nombreuses heures de loisir devant un ordinateur, ou une télévision...

Une véritable addiction s'est installée, sans parler des adolescents ou même des adultes qui ne quittent plus leur portable...

Partout, les écrans nous envahissent, nous surveillent, épient nos goûts, nos façons de vivre.

Comment y résister ?

Sans doute, en y passant moins de temps, en retrouvant un vrai contact avec la nature, en réapprenant à marcher au lieu de courir...

En appréciant le silence, en goûtant le murmure d'un ruisseau, les voix des cigales...

C'est aussi bon que possible pour la planète : on dépense moins d'électricité, on ne se laisse pas distraire par des publicités racoleuses qui incitent à des achats compulsifs...

Et puis, c'est aussi bon que possible pour chacun d'entre nous : on s'aère, on bouge, on marche, on respire...

"Eteignez tout et le monde s'allume !" C'est certain : on découvre de nouveaux horizons, de nouveaux centres d'intérêt, on va visiter un jardin, un musée, on s'attarde devant un oiseau, un arbre, une fleur.

On sort, mais on ne prend pas sa voiture, on marche pas à pas, pour mieux découvrir le monde...

On réapprend à observer le monde, le vrai...

On oublie le virtuel, les écrans et leurs photos factices...

On se déconnecte enfin de cet univers clos qui enferme l'individu chez lui, qui l'incite à se recroqueviller, qui le pousse à une forme d'individualisme exacerbé.

Alors, bien sûr, il est difficile de tout éteindre, comme le suggère Sylvain Tesson, mais on peut passer moins de temps devant les écrans...

