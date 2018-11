Être chercheur en France : la fin du rêve ?

Je suis entré au CNRS en 2010, pour étudier la manière dont le cerveau perçoit les sons qui nous entourent. Lorsque j'explique mon métier, inévitablement le visage de mes interlocuteurs s'illumine et ceci me rappelle à quel point le métier de chercheur fascine encore. Du moins de l'extérieur. Car de l'intérieur, les choses sont moins roses. Être chercheur est avant tout un métier de passionné. Se poser ses propres questions et tenter soi-même d'y répondre est un privilège rare et terriblement excitant. J'ai longtemps cru que cela suffisait à définir une vocation. Ce n'est peut-être plus vrai et j'en examine ici quelques raisons.

Tout d'abord, la difficulté d'accès au métier. Un jeune attiré par la recherche pure peut espérer réussir un concours de type INSERM, CNRS, INRIA, INRA au minimum après trois années de thèse plus trois autres années de post-doctorat, sorte de CDD de chercheur effectué presque obligatoirement à l'étranger. A l'approche de la trentaine, il n'est pas simple de concilier cet exil forcé avec une vie de famille naissante. Mais surtout, la difficulté du concours est devenue effrayante. Pour le CNRS, par exemple, plus grand institut de recherche français, ce sont seulement 5 postes en neurosciences, dont on vante pourtant sans cesse l'importance qu'elle auront dans notre futur, qui sont ouverts chaque année pour toute la France, à une centaine de candidats. Il faudra avoir déjà publié une quinzaine d'articles de recherche dans des revues internationales, dont au moins un ou deux dans les sacro-saints Nature, Science, pour ne serait-ce qu'espérer avoir une chance. Pour suivre cette cadence infernale, il faudra avoir minutieusement choisi un laboratoire de thèse puis de post-doctorat qui "sait" publier de gros articles, car ce genre de choses ne s'improvise pas. Autant dire que les parcours atypiques, sinueux ou les accidents de parcours sont létaux. Par comparaison, il n'était pas rare dans les années 80 de réussir le concours du CNRS avec trois ou quatre articles dans son CV. Ces chercheurs étaient-ils moins bons ? On peut en douter. Mais surtout, lorsque l'on a tenté et raté le concours trois fois, comme la plupart des candidats, que fait-on avec un doctorat de neurosciences ou d'histoire en France ? Poser la question, c'est presque y répondre...

Ce poste tant convoité, si on l'obtient, sera loin d'une récompense pécuniaire et c'est un second écueil du métier. On ne peut guère espérer plus de 2000 euros net de salaire au démarrage, la trentaine passée. A l'approche de la quarantaine, comme c'est mon cas, il ne faut escompter guère plus de 2800 euros net. Je n'ai en fait toujours pas atteint le montant que je gagnais en post-doctorat en 2007, au Canada, ce qui laisse mesurer la faible attractivité à la fois du poste et de la situation française. Etant issu d'une école d'ingénieur pourtant peu prestigieuse, je sais que mes coreligionnaires de l'époque dépassent aujourd'hui allègrement les 4000 euros. Il ne s'agit pas ici de se plaindre, mais de mettre en perspective l'écart entre le niveau de diplôme et d'expérience requise, BAC+11 minimum, avec le niveau de rémunération, en dessous de celui des cadres de la fonction publique (3056€ en moyenne, source fonction publique 2017). Pour motiver les jeunes, on repassera.

Un chercheur CNRS est recruté sur un poste à vie, grand avantage français il est vrai, sur un projet de recherche patiemment muri. Pourtant, le CNRS ne lui donnera pas un centime pour mettre en place ce projet. Oui, pas même un stylo. On n'ose imaginer cela d'un CDI recruté dans le privé. Le nouveau chercheur devra surtout s'attabler à chercher... un financement ! Depuis une quinzaine d'années, plusieurs agences gouvernementales nationales et européennes lancent chaque année des appels à projets, qui ont largement remplacé le "saupoudrage" précédent des laboratoires par le ministère. Ce système était sans doute inéluctable. Ce qui l'était moins, c'est le pourcentage de réussite à ces appels d'offre, qui a chuté de 25% à l'ANR (principale agence française) à sa création, à moins de 10% aujourd'hui. On peut donc attendre en moyenne dix ans avant de décrocher une timbale qui ne durera que quatre ans, alors que la préparation de chaque appel d'offre aura tenu en haleine chaque année le chercheur pendant environ trois mois. En biologie-santé, il faudra par ailleurs compter dans son temps les demandes d'autorisation éthique, qui n'existaient pas il y a encore dix ans. C'est une nécessité morale et pratique, chacun en convient, mais il faut compter une soixantaine de pages souvent débilitantes par projet. Mon collègue vient de créer une équipe. Entre les multiples autorisations administratives, les demandes de fonds pour l'équipe et les doctorants/post-doctorants, les autorisations éthiques, celui-ci n'a pas touché à une paillasse de biologie depuis deux ans. Ce n'est pas le nombre de techniciens de laboratoire et de gestionnaires, régulièrement écornés ces dernières années, qui lui permettra de toutes manières de déléguer. Passer la moitié de son temps de chercheur à ne pas chercher me semble un dysfonctionnement.

Alors c'est vrai, fonctionnariat oblige, il n'y a pas de pression réelle de l'institution. La seule pression est en fait personnelle : pas d'articles, pas de projets, pas de financement, pas de moyens, pas d'innovation, pas de résultats probants, pas d'excitation. C'est pour éviter cette spirale négative que le chercheur s’agite aujourd'hui, tout en constatant que la qualité de sa réflexion et l'importance de ses travaux ne se sont pas améliorées. Certains matins, devant son ordinateur, nouveau centre de gravité de son activité, il pourra parfois se demander ce qu'il fait là.

C'est ce qui est arrivé récemment, à un post-doctorant de notre labo. 32 ans, toujours à parler et vivre Science, un CV brillant, un excellent projet dans la tête, et une pointe d'ambition. Mais il nous a vu travailler et cela ne l'a pas fait rêver. Refusé aux concours une première fois, un peu impatient, avec la pression de celui qui ne sait pas si et quand il aura un poste, avec un enfant en bas âge et déjà quatre ans de post-doc dont deux à l'étranger derrière lui, il a perdu la foi un matin devant son ordinateur. Il en a tiré rapidement les conclusions. Bon programmeur, deux mois plus tard, il est embauché par une start-up de machine learning sur un projet peu glorieux (c'est lui qui le dit) et à un salaire faramineux (pour moi). Il est des domaines en croissance où tout est plus facile, où l'on vous veut et l'on vous flatte. L'Etat venait néanmoins de perdre des dizaines de milliers d'euros investis en son nom au travers de bourses doctorales et post-doctorales. Trois autres post-doc brillants, dont j'étais proche, ont eu le même réflexe ces deux dernières années. Certes, la recherche publique, pourtant seulement 1% du PIB, est depuis longtemps hélas une variable d'ajustement d'un budget étatique chroniquement déficient. Mais mesure-t-on assez la dévalorisation et, au fond, la perte de sens d'un métier qui, comme beaucoup d'autres, s'use à force de budgets restreints et de paperasse administrative démultipliée ? Que devient un métier dont on ne rêve plus ?