Etre jeune : La valeur n’attend pas le nombre des damnés !

« On fait tout pour prolonger la vie tout en la vidant de sa substance. Je me demande si ce n’est pas cher payé ? » Bien raisonné Edouard Baer. La vie surtout des jeunes est devenue une coquille vide telle une domiciliation d’entreprise au Luxembourg, là bas on parle fraude fiscale, ici bas nous parlons de fraude à la vie ! Faut les dresser qu’éructe le « Docteur » urologue Laurent Alexandre [1] dans son salon qu’est devenu tous les plateaux TV ; Ci-joint le lien vidéo de Tweeter, où l’archange futurologue du Transhumanisme, qui éructe (il ne sait faire que cela) : « Les jeunes n’ont jamais eu une vie aussi belle qu’aujourd’hui », « Quand moi j’avais vingt ans en 80 chaque fois qu’on baisait on avait peur d’attraper le sida et mourir »…D’abord, qui pouvait bien « baiser » avec toi mon pauvre, à moins d’être candidate pour la médaille du mérite national avec palmes ? Deuxio, comme étudiant en médecine tu avais certainement entendu parler du préservatif non ? Troisio, le sida en 2021 tue toujours « docteur » ! Puis le voila qu’il tombe dans les années 60 et la guerre d’Algérie, en 40 et la seconde boucherie et va même jusqu’aux années 20 et la première boucherie…L’aurait dû reculer jusqu’aux croisades, au moins il aurait fait montre d’un peu de culture l’Alexandre qu’aurait mieux fait d’être coiffeur que toubib à charge. Y’a aussi une autre vieille baderne qui bouffe trop, gras double, triple mentons qui en voyant les mètres de queue d’étudiants à l’image pour obtenir de l’alimentation de secours balance « ca leur apprendra que la vie n’est pas rose tous les jours »…Mais bon, celui qui a risqué sa vie en « baisant » est là pour vendre un bouquin : Jouissez jeunesse : et en sous titre : Petit manuel pour ceux qui choisiraient de ne pas croire à la fin du monde. [2] Cependant, en voyant ta binette Laurent Alexandre le petit, j’en arrive à souhaiter la fin DE CE monde, de TON monde !

Pierre Corneille, fait dire à Rodrigue, dans Le Cid : « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Mouais…A 21 ans en troisième année de médecine, on peut dire que Lisa est une « âme bien née », cependant obligée de voler beaucoup dans les supermarchés afin de s’alimenter ; Voila où en est rendue cette étudiante, qui vit « la belle vie ». [3]

Sexe contre logement :

Des propriétaires qui profitent de la précarité de jeunes étudiantes, qui face aux prix exorbitants des loyers se prostituent en échange d'un logement. Certains propriétaires en tirent profit. L’un des proprios a été contacté par une fausse étudiante. [4]

« Ce qu’il recherche avec sa locataire ? (et c’est sans détours) - Des rapports sexuels, plus ou moins quotidiens. Fellations, pénétrations vaginales, anales (mais éjaculation dans la bouche ou sur le visage uniquement)… C’est au choix, car le propriétaire est ouvert à toute proposition. Et ce sera fait avec douceur. » Il lui est demandé s’il est possible d’avoir une compensation financière en plus : « Si besoin d’argent, évidement c’est payé, mais dans ce cas-là, ça devient du régulier. Dès que le proprio voudra quelque chose, il faudra le faire, même si c’est tous les jours. » La vie en rose qu’il disait l’éructant… Mais comme esclave sexuel ! Et ce n’est pas un phénomène récent, depuis la crise de 2008, dans les grandes villes, surtout celles avec des campus ; Des possédants savent joindre l’utile au vice et transforment en putes, disons le mot, des jeunes filles à peine sorties du cocon familial… Imaginez donc, en cette année complète de Covid le nombre d’abus sexuels qui a dû être commis. Coincée dans son studio, la nymphette est sous la coupe de celui qui « Dès que le proprio voudra quelque chose, il faudra le faire, même si c’est tous les jours. » et « ca leur apprendra que la vie n’est pas rose tous les jours »…

« J'avais un job de serveuse, pour ne pas être un poids pour ma famille. Au premier confinement, tout s'est arrêté », raconte Léa. Boursière, elle a récemment bénéficié d'une aide de 150 euros, toutefois insuffisante. Pour payer son loyer et « privilégier l'achat de livres scolaires », elle avoue ne manger parfois qu'une seule fois par jour. Après avoir bien tenu plusieurs mois, la jeune femme s'est finalement vue diagnostiquer une dépression avant de presque tout lâcher au cours de l'hiver. » [5]

Une société qui ne veut pas protéger ses petits enfants en acceptant qu’ils soient masqués dès l’âge de 6 ans dans les écoles, qui laisse ses plus grands crever de faim et seuls sur les campus, qui n’offre qu’aux jeunes comme premier emploi des stages à répétitions et qui refuse en les traitants d’assistés le RSA ; Cette société d’adultes et de vieux ne mérite absolument pas de vivre !

ALORS !

« En 2022 dans la ville de New York où, comme dans le reste du monde, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de nourriture amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent, le Green Soylent. Le détective Thorn, enquête sur la mort d'un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors qu'il progresse dans son enquête, Thorn s'aperçoit que cette caste fait tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Alors, Thorn se glisse dans l'un des camions-bennes qui emmènent des cadavres de vieux à l'extérieur de la ville, vers un crématorium. En explorant les locaux de l'usine, il découvre alors que le Green Soylent est, en réalité, fabriqué à partir des corps de personnes euthanasiées : selon le discours officiel, cet aliment est censé être fabriqué à partir du plancton. En réalité, même les océans sont devenus stériles et l'anthropophagie fait désormais partie intégrante de la chaîne alimentaire humaine et en est même le principal maillon. » [6]

Les jeunes en révolte contre leurs ainés bouffent les vieux transformés en Soleil Vert ! Fiction de 1973 ou prévision d’un calendrier ?

A vous de ne pas voir.

Georges Zeter/février 2021