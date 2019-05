€= mc² = 92. %. Aucun parti ne le dit

"Personne ne peut démentir la finalité esclavagiste de l’entreprise.

"

Ce qui est excessif est insignifiant... Ca, c’est très excessif, et ca decredibilise votre propos

Le capitalisme est un moyen, pas une finalité. En tant que tel, il a contribué au developpement économique de dizaines de millions de gens. et je suis pas du tout affilié LR hein...

Le souci, c’est justement le manque de finalité. Car si l’on determine un but, on determine aussi les garde fous necessaires pour l’atteindre compte tenu des moyens mis en oeuvre.

=> quelle société veut-on ?

C’est l’absence de débat politique sur ce sujet qui mene à l’impasse (et à l’abstention accessoirement). Et le manque de vision à long terme de nos super dirigeants qui ont pallié l’absence de reflexion collective par leurs intérets propres et ceux des personnes qui les financent. Bref, ils ont failli... parce que c’est justement pour ca qu’en principe ils sont désignés.

Un exemple : on parle de la rentabilité d’un hopital, qui est censé ne pas perdre d’argent... Mais pourquoi ? Qui est le mec qui a décrété qu’un hopital etait une entreprise ? il DOIT perdre de l’argent, c’est son job. et la contrepartie, c’est la santé de la population, l’accessibilité des soins, etc... Sauf que ca n’est pas valorisé

=> dans une société dont le but est de permettre l’accès aux soins, la perte d’argent est normale et logique, ou tout du moins mise en perspective avec le gain obtenu qu’on tente de quantifier. En l’absence de but, c’est une perte seche... Et on taille dans le gras