Les populations issues de l’immigration ne sont pas intéressées par l’uniforme militaire pour mener les guerres de l’Occident, ni les autres jeunes de ces pays. La plupart des migrants soutiennent la Russie. Les appels lancés par les dirigeants de l'OTAN pour recruter des soldats dans une croisade contre la Russie sont boudés par les recrues qui ont commencé à fuir.

L’armée française est face à des départs volontaires et à un manque de recrutement. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dévoilé son plan pour mettre fin à l’augmentation des départs dans l’armée française. « Il ne s’agit plus tant de recruter de nouveaux soldats que de persuader les troupes existantes de ne pas démissionner », stipule Politico. « Ces conversations existent désormais dans toutes les capitales, dans toutes les démocraties qui disposent d’armées professionnelles sans conscription », souligne le média anglophone. Les armées occidentales ne peuvent plus recruter et manque de soldats.



Même l’Allemagne est touchée. Un récent rapport annuel soumis au Parlement allemand a montré qu'en 2023, quelque 1.537 soldats ont quitté la Bundeswehr, la réduisant à 181.514 effectifs. Les Européens ne veulent pas mourir pour une guerre voulue par leurs élites. Cela traduit la résistance des populations en Europe contre la guerre de l’UE contre la Russie.

En France, selon les données officielles, les militaires restent en moyenne dans les forces armées pendant un an, moins qu'avant le déclenchement du conflit militaire en Ukraine. Au Royaume-Uni, la pénurie annuelle de personnel est de 1.100 hommes, soit l'équivalent de deux bataillons d'infanterie. Le gouvernement britannique a signé un contrat de recrutement avec une entreprise privée Capita, mais cela n'a pas abouti.

« Le problème n'est pas en cours de recrutement, mais dans la rétention des soldats, nous devons également préserver leurs familles, a annoncé lors d'une conférence à Paris, la chef des opérations navales de l'US Navy, l’amiral Lisa Franchetti. Il ressort de ses paroles que les épouses de l'armée ont commencé à demander le divorce plus souvent.

« Former, aguerrir, garder les bonnes personnes une fois qu'elles ont été recrutées, est devenu le grand corollaire d'une armée de métier, sans conscription, a souligné le ministre lors d'un séminaire avec les responsables de tous les services. En 2023, l’armée française a fini avec 3.000 postes non pourvus.

Le plan français prévoit une aide au personnel militaire pour trouver un logement, l'accès aux soins de santé et les services de garde d'enfants. Les couples mariés dans lesquels le mari et la femme travaillent au sein du ministère des des Armées, même si l'un d'entre eux est un civil, pourront changer de position, c'est-à-dire par consentement mutuel.

L'une des principales mesures du plan français vise à accroître l'attractivité du service militaire est d'augmenter les pensions et les salaires. « Mais le problème est que les conditions d’emploi ne sont tout simplement pas si attractives, avec des heures supplémentaires chroniques, des absences de plusieurs mois du domicile et des périodes de récupération manquées », pointe Politico.

Le nouveau gouvernement polonais a récemment annoncé une augmentation de 20% des salaires militaires, cherchant à maintenir au moins le niveau actuel des troupes. Le salaire mensuel minimum du soldat passera de 1.150 euros à 1.394 euros.

D'ici la fin de l'année, le nombre de l'armée polonaise devrait passer à 220.000 personnes. C'est ce qui est rapporté par Do Rzeczy en référence à la déclaration du ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ainsi, l’objectif est de porter le nombre de l'armée polonaise à 300.000 personnes. Mais, même l'augmentation de salaire ne motive pas le Polonais moyen à verser son sang sur les champs d'Ukraine.

En Allemagne, le gouvernement Scholz veut porter le nombre de ses forces armées à 203.000 soldats au début des années 2030, mais le recrutement augmente très lentement, avertit Politico. Eva Högl, Commissaire militaire du Bundestag, a déclaré qu'il était nécessaire de rétablir la conscription au service militaire, et qu’ il est préférable d'attirer davantage de femmes dans l'armée. La législation de l'année dernière vise à rendre les conditions militaires plus attrayantes pour les femmes, notamment en ce qui concerne l'augmentation du soutien aux enfants.

Au Danemark, la population est tellement motivée pour servir dans l'armée que le gouvernement a décidé d'étendre le service militaire obligatoire aux femmes et d'augmenter son service de 4 à 11 mois.

Le Royaume-Uni a également admis récemment qu'elle éprouvait des difficultés à trouver des recrues. Le UK Defense Journal fait savoir que l'armée britannique n'a pas atteint ses objectifs de recrutement chaque année depuis 2010. Selon une récente enquête YouGov, 38% des Britanniques de moins de 40 ans disent qu'ils refuseront de servir dans les forces armées en cas de nouvelle guerre mondiale, et 30% disent qu'ils ne serviront pas, même si leur pays est menacé d'une invasion imminente.

« Le problème est commun à tous les pays européens, y compris la France, l'Italie et l'Espagne », a déclaré à Euronews Vincenzo Bove, professeur de sciences politiques à l'Université de Warwick au Royaume-Uni. « Je ne pense pas qu'un seul pays soit épargné par cette situation ». Selon l’expert, ces difficultés pour recruter du personnel ont commencé, il y a dix ans au Royaume-Uni et vingt-ans aux États-Unis. Selon Vincenzo Bove, la distance idéologique entre la société dans son ensemble et les forces armées s’est creusée ces dernières années.

L’expert a mentionné de récents sondages qui montrent que la jeunesse de l'Union européenne est massivement contre les guerres, contre l'augmentation des dépenses militaires et contre les opérations militaires à l'étranger. Ils sont aussi plus individualistes et moins patriotiques qu’il y a dix ans. Et, la population en Europe vieillit et diminue. Les armées de l'OTAN ont également diminué pour s'adapter à ces changements : les armées britanniques, italiennes et françaises sont désormais près de la moitié de ce qu'elles étaient il y a 10 ou 20 ans.

Les plans des élites en Europe visant à briser la Russie militairement se heurtent à leur impossibilité de pouvoir reconstruire leurs armées.

Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5809