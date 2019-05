Europe : quelle Europe ?

« Union Européenne calquée sur ce qu’était l’Union soviétique : un Conseil des ministres appelé « Commission » dont les membres sont des « commissaires » (du peuple ?), nommés par le « Conseil » des chefs d’Etats adhérents, donc non élus. »





Tu as voté pour tes ministres ? Non ? Mais là ça passe. Naturellement, car tu ne comprends pas que dans beaucoup de démocraties, on ne vote pas pour l’exécutif, ou alors indirectement.





Le truc avec les eurosceptiques, c’est qu’ils rouspètent sur l’absence d’un parlement européen qui ait l’initiative législative, tout en refusant une intégration européenne et la création d’un parlement européen qui soit représentatif de la population européenne, tout en voulant plus de pouvoir pour leur propre nation et leur chef. En gros, ils veulent « c’est moi qui décide et toi ferme ta gueule ».