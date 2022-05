Europe : qui a un plan d’évasion ? Quel est-il ?

Déplorable séquence au Parlement Européen de Strasbourg. Passons sur cette grotesque chorégraphie de peu d’intérêt. Ursula von der Leyen, qui préside la Commission de l’Union Européenne, souhaite que cesse la règle d’unanimité dans certains domaines clefs où elle est encore requise, et il faudrait donc modifier les traités[1]. Les domaines où cette unanimité est encore requise sont la diplomatie et la défense ; la coopération juridico-policière ; la fiscalité ; l’élargissement à d’autres pays ; le budget ; l’harmonisation sociale ; la citoyenneté et les modifications aux traités. C’est bien sûr pour rendre l’Europe plus efficace et indépendante. Emmanuel Macron y est favorable et entend consacrer un sommet du Conseil de l’Europe à cette question fin juin[2]. Heureusement, des pays ont fait savoir leur hostilité à cette idée.

Nous avions déjà eu la vaccination obligatoire évoquée par cette présidente non-élue, et ses interventions intempestives sur le conflit ukrainien. Là, nous avons l’aveu : la structure technocratique européenne veut gouverner seule, au mépris de la souveraineté des nations qui forment l’Europe et de la subsidiarité.

Né d’un père français et d’une mère allemande qui se sont rencontrés après la guerre, ayant porté l’uniforme des Scouts d’Europe et ayant étudié à l’European Business School, je devrais en toute logique adhérer au projet européen. Je ne peux pas. Je ne peux plus.

L’Union Européenne a cessé d’être démocratique, et depuis longtemps. La monnaie européenne a été conçue comme ne pouvant déroger à une politique monétariste libérale basée sur une doxa faisant de l’inflation le péché irrémissible. Que ce choix ne puisse être remis en cause par des citoyens est non-démocratique. En 2008, il y a le traité de Lisbonne qui a suivi le rejet par referendum du traité constitutionnel européen de 2005. Nicolas Sarkozy, ses ministres et les parlementaires qui ont participé à cette abomination devraient être poursuivis pour cette haute trahison[3].

Est-ce l’Union Européenne qui nous impose à nous français de ne pas être démocratiques non plus ? L’éviction de François Asselineau, seul candidat Frexit un peu sérieux lors de la dernière élection présidentielle permet de le supposer.

L’Union Européenne est devenue une structure commode de mutualisation des lobbys. En témoigne par exemple l’opacité de la commission qui caviarde pour les rendre illisible les contrats d’approvisionnement des vaccins conclus par un exécutif en conflit d’intérêt. Comme par hasard, ce sont les lobbys d’inspiration américaine qui y promeuvent avec succès les intérêts de leurs mandants.

L’Union Européenne est dorénavant alignée sans aucun recul sur les positions agressives et belliqueuses d’une OTAN dépassée, en mort cérébrale, inféodée aux intérêts des vendeurs de canons américains et d’un président sénile et corrompu.

Vous vous rappeler l’histoire de la princesse syrienne qui grimpe sur Jupiter déguisé en taureau blanc, qui l’enlève et la viole ? La brutalité reste la même. Il serait temps que la donzelle se rebiffe, et la donzelle, c’est nous, les peuples européens. Je reste convaincu que les peuples européens ne pourront bâtir cet espace de paix, de prospérité et de coopération qu’en se débarrassant de la tutelle de Washington et en acceptant de se concevoir jusqu’à l’Oural ou peut-être au Kamtchatka. L’étape préliminaire est de démolir cette Union Européenne toxique.