Europe sous tutelle Américaine !!

De toute évidence le pétrole du moyen orient et très convoité par les pays du Capital !!

Après la l’Irak, Libye, c’est le tour de la Syrie d’être dans le collimateur de des Etas unis et de l’Europe. Cela fait déjà un moment que cette coalition Euro-américaine cherche à faire tomber Bachar el Assad. Tout comme Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, c’est le tour de Bachar el Assad de subir les asseaux de l’occident.

Au nom de sauver les peuples victimes d’une dictature, les pays du capital attaquent et pillent les richesses de ces pays pour ensuite les abandonner à leur sort.

L’enjeu c’est le pétrole, au nom de l’or noir le capitalisme Etasunien et le capitalisme Européen fomentent de pseudo révolutions pour déstabiliser ces pays riches et s’emparer des richesses des sous sols.

Pour justifier leurs agressions les médiats mentent et parlent d’usines d’armements chimiques. Rappelons ce qui c’est passé en IRAK, où à la fin de l’anéantissement du régime de Saddam Hussein aucunes armes chimiques n’ont été trouvées ?

Aujourd’hui ces médias sans scrupules réitèrent en parlant de la Libye et de Bachar el Assad.

En Libye une guerre civile divise les protagonistes pour des intérêts économiques. Dans cet imbroglio politico-religieux vient se greffer les intégristes qui veulent créer en Libye une république Islamiste. Depuis le début des problèmes, la France a pris fait et cause contre Bachar el Assad allant jusqu'à fournir des armes à des djihadistes et encourager la destitution de Bachar el Assad. Après avoir envoyé des troupes au moyen Orient pour lutter contre les intégristes la France semblait s’enliser probablement à cause de son ambigüité politique dans ce conflit. Il aura fallu une intervention radicale Russe pour faire reculer les prétentions islamistes. Maintenant les forces loyalistes celles de Bachar el Assad sont sur le point de vaincre la rébellion et par la même occasion stopper les prétentions Américaines et Européennes. Alors les forces capitalistes occidentales tentent le tout pour le tout provoquant par maintes reprises la Russie et ses alliés risquant de provoquer un chaos international. Envoyer des avions et lancer des missiles, frapper des objectifs Syriens, court-circuiter l’ONU, relevaient d’une urgence qui consistaient probablement à protéger les brigands au service du capital avant la débandade ??

Nous la France n’avons rien à faire dans cette pagaille sinon que de nous attirer les foudres de la communauté internationale. A force de copier, d’obéir, de se laisser entrainer par le grand maître du capital les Etats Unis, nous allons perdre de notre crédibilité. N’avons-nous pas assez de problèmes à régler dans notre pays tant au niveau social qu’économique ?? Il est vrai qu’une petite guerre mettrait fin aux luttes sociales, détournerait la mobilisation du peuple de ses revendications et pourrait de ce fait soutenir Macron et sa clique du LREM dans leur stratégie d’amateurs et de folie destructrice.

Qui est aux commandes ?? Derrière ces marionnettes politicardes ces ventrus du Capital agissent. Insatiables dans leur volonté de s’enrichir toujours de plus en plus ils ruinent notre économie et nous entrainent dans des conflits internationaux pour aspirer les richesses de ces peuples du moyen Orient et d’Afrique.

17/04/2018