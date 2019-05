Européennes : Le Pen, le « NON » dont rêvait Macron

Les Européennes 2019 actent un constat toujours plus évident : la France est en état de coma politique. Et ces élections sont un immense succès pour Macron et sa clique de plumitifs aux ordres des milliardaires.

Les résultats :

Le Pen 23,4%

Macron 22,4%

EELV 13,5%

LR 8,5%

FI 6,3%

PS 6,2%

Premier constat : Succès total pour Macron et ses commanditaires

Macron a réussi son pari. Il passe, chez les esprits faibles de la petite bourgeoisie, pour le rempart de la démocratie et de la liberté face à la menace fasciste. Après deux ans d'une politique d'enrichissement accéléré de la bourgeoisie et de saccage du droit du travail, après six mois de répression féroce contre les Gilets Jaunes, l'usage d'armes de guerre contre les manifestants par une flicaille décomplexée (pas de hasard, les flics votent en masse, plus de 50%, pour Le Pen, et à 80% pour la droite et l'extrême-droite réunies), le renforcement des lois anti-manifestations, les gardes-à-vue injustifiées et prolongées utilisées comme torture psychologique et physique, une justice au garde-à-vous prompte à prononcer des peines de prison ferme (cf. Christophe Dettinger), des pseudo-enquêtes contre les pires violences policières confiées à l'IGPN et vouées à finir à la poubelle, des gamins gardés trois heures à genoux les mains sur la tête, une femme tuée par un tir de grenade lacrymogène, des éborgnés, des démembrés, etc., Macron arrive tout de même à faire croire qu'il n'est pas le revers de la médaille fasciste portée par la bourgeoisie.

Le Pen est le "non" que Macron rêvait de se voir adresser par la population française. Les amis milliardaires qui ont fait élire Macron en 2017 ont fait usage de l'artillerie lourde grâce à leur emprise totalitaire sur les médias français. Le parti du Rassemblement National a reçu une couverture médiatique exceptionnelle pour permettre ce "non" n'ayant même pas la valeur d'un pétard mouillé. Ce "non" adressé à Macron d'après les consignes répétées en boucle dans les journaux, les radios et les chaînes de télévision est un cadeau fait à Macron, qui ressort plus fort de cette élection. Le duel de cinoche (série Z) entre Le Pen et Macron a encore de beaux jours devant lui et pourrait permettre, si l'état actuel de coma politique persiste, la réélection de Macron en 2022.

Deuxième constat : La petite bourgeoisie intellectuelle toujours plus paumée

La supposée frange éclairée de la population française, la petite bourgeoisie intellectuelle, se vautre toujours plus dans la bêtise (cf. Bégaudeau). Feignante intellectuellement en vérité, mais gourmande des positions d'autorité morale ("le Venezuela, c'est pas bien", "l'Europe c'est bien, c'est la paix"), elle a offert un bon score au "truc" sur lequel est écrit "vert" et puisque vert=écologie, "c'est bien". Jadot c'est l'écologie qui va bien à cette classe sociale, imbue d'elle-même et toujours en quête de plus-value morale. Elle continuera à mettre son pot de yaourt bio dans la poubelle jaune et à prendre l'avion pour son week-end à Prague, ses vacances en Grêce ou au Vietnam.

Le vote pour Glucksman (PS) ou Hamon (ex-PS) tient lui du masochisme morbide. Un seul conseil : consulter un psy.

Troisième constat : Mélenchon, de la confiture pour les cochons

En-dehors de l'abstention par rejet des élections en tant que joujou pseudo-démocratique manipulable par les médias de masse détenus par les milliardaires, en-dehors du rejet des élections européennes pour ne pas légitimer, même à la marge, un parlement d'élus payés grassement et n'ayant aucun pouvoir, un seul vote faisait véritablement sens : celui pour la liste de Manon Aubry et de la FI. Mélenchon s'est énormément investi dans la campagne, il a tâché de présenter clairement ses idées sur l'Europe, que seuls ceux qui veulent bien font mine de ne pas comprendre (de fait, Mélenchon croit dans l'idée d'Europe, il ne veut pas l'abandonner aux identitaires et aux ordo-libéraux teutons : c'est une position qui se tient et qui a le mérite de l'argumentation face à l'incantation totémique "Frexit ! Frexit !"). Mélenchon est conséquent avec ses idées et il n'a pas cessé d'en expliciter le mode pour les imposer. Si certains pensent qu'il est naïf et qu'il se fera désosser par la Finance au moment de vouloir les appliquer, du moins cela aura-t-il le mérite de faire un peu plus tomber le masque de l'ennemi qu'on affronte (indice pour les mougeons de Le Pen : il n'a pas le teint sombre, ne vit pas dans la rue ou en HLM et ne pique pas le travail qu'aucun français "de souche" ne voudrait jamais faire, cf. les RER parisiens à 6 heures du matin où on voit qui est la France de ceux qui se lèvent tôt).

Un rayon de soleil dans le résultat ingrat de la FI : cela pourrait enfin provoquer la scission avec l'infame mouvement traître de Clémentine Autain, Ensemble, et (rêvons un peu) le retour de Djorde Kuzmanovic au sein de la France Insoumise. Une passe d'armes entre Autain et Kuzmanovic a eu lieu sur Twitter ce lundi 27 mai. Alors qu'Autain relayait son intervention sur TF1 après le résultat des élections, verroterie politicarde creuse et sans valeur (Verbatim : "Il faut se retrousser les manches et être capable de réfléchir à la stratégie. Ma conviction est que, à gauche, le débat sur la stratégie doit être nourri, il faut un profil plus rassembleur que clivant, un profil qui permette de faire vivre le pluralisme pour faire une force à vocation majoritaire, etc. je pisse dans un violon, ma grand-mère sur la commode"), déclaration qui disait assez sa volonté de dégager Mélenchon et de se réunir autour d'une personnalité dite "consensuelle", Djordje Kuzmanovic a écrit :

"Ah les vrais traîtres se dévoilent publiquement, eux qui ont sabordé de l'intérieur la # FranceInsoumise qui avait fait 20% en 2017... leur permettant d'être élus. Dans 3 ans, retour dans les caves gauchistes." (Twitter, 27 mai, 13h)

A Jean-Luc Mélenchon à présent d'en tirer toutes les conséquences...