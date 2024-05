Eurosong : Greta Ratata ne chante pas, elle cause

J’écoute quelques courts moments de l’Eurosong. C’est toujours la même pop sirupeuse mille fois entendue. La sophistication des looks, le porno soft et la non-binarité semblent être la règle, le code. C’est un catalogue gay, queer et excentrique. C’est un peu irrespirable mais ça marche.

Intolérance

La vilenie progressiste s’est exprimée sans état d’âme. Les gens qui se réclament du progressisme, donc supposément de l’inclusivité, se sont déchaînés pour tenter d’exclure du concours la prestation de l'israélienne Eden Golan. Exclure, exclure, le méchant mantra woke caché derrière la guimauve inklusive.

Je suis presque sûr qu’entre eux ils mettent leurs petits doigts maigres ou boudinés en coeur. Entre eux…

Exclure Israël à cause de la guerre à Gaza ? Exclure une chanson qui parle d’un drame national majeur ? Je me méfie des chansons politiques mais ici c’est l’émotion qui est mise en avant, pas la politique. Ce n’est pas une première :

« En 2015, l’Ukraine a refusé de participer au concours en raison de l’annexion de la Crimée par la Russie. L’année suivante, la chanteuse ukrainienne Jamala remporte le concours avec sa chanson 1944, qui fait référence à la déportation de la minorité tatare de Crimée par Staline. »

Et puis, marre de Mathilde Panot (LFI) qui appelait au boycott d’Israël à l’Eurosong. On ne pouvait que constater une mauvaise foi des plus crasses. L’intolérance est devenue de gauche.

Car on ne l’a pas entendue demander l’exclusion du concours de l’Azerbaijan, pays qui a récemment traité la minorité arménienne comme une population à éliminer de son territoire. Pour mémoire, selon Wiki : « Les soldats azerbaïdjanais occupent le territoire arménien internationalement reconnu et mènent des travaux d’ingénierie et de fortification. »

Taratata

Dans et hors de la salle la prestation d’Israël a été sifflée et huée. La chanteuse était sous protection policière permanente ! Pour se préparer elle a même répété sa chanson devant son équipe qui la huait à sa demande, comme un exercice pour devenir plus forte que la haine.

Les proto-fascistes rouges, alliés de fait avec les LGBT, ont fait la pression, harcelé. Interventions publiques d’élus, manifestations de rue, attitudes détestable d’autres candidats, ces expressions de la violence politique sont dans la continuité antisioniste (antisémite) d’un discours décomplexé, par exemple celui des Insoumis français.

L’exclusion d’Israël serait calquée sur celle de la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Sauf que la Russie n’a pas été attaquée par l’Ukraine alors qu’Israël l’a été par le Hamas. On ne peut comparer les deux événements.

Dans le brouhaha des ultra-gauchistes une voix étonnante s’est faite entendre : celle de Greta Thunberg qui a pris fait et cause pour les palestiniens et contre Israël. On sait que la demoiselle est antifa, anticapitaliste, antilibérale, anti tout quoi, et mélange allègrement l’écologie avec les variétés déjantées de l’Eurosong (la confusion intellectuelle règne). Greta Ratata, un pur produit du vieux monde intolérant.

Elle accuse Israël de génocide, comme la plupart des gens du troupeau de gauche. Je pense qu’elle ignore ce qu’est un génocide. Bla bla bla, taratata.

Désunis

Je passe sur d’autres comportements tout aussi détestables. L’Eurosong, dont la version 2024 ressemble à un catalogue LGBT tout sauf familial, est une surenchère à connotation sexuelle majeure. L’obsession sexuelle des années 1970 continue sous une autre forme.

Au point où la plupart des médias parlent de Némo, le gagnant suisse, plus pour sa non binarité que pour la qualité de sa chanson. Ou pour son accoutrement que je trouve ridicule – je ne me sens pas obligé d’y voir une émancipation formidable comme le troupeau de commentateurs au bord de l’andropause. Mais dans ce domaine il n’est pas le seul a arborer un look improbable.

La prestation anglaise, elle, donne un image hideuse du monde gay et queer. Et la chanteuse irlandaise, auto-définie sorcière (c’est dans les vieux modèles que l’on fait la meilleure soupe…) et non-binaire, elle trouverait bien sa place dans Vol au-dessus d’un nid de coucous.

Les proto-fascistes sont de plus en plus audacieux. À quand des violences directes contre les personnes ? À quand les pogroms ?

Sans aller aussi loin et en espérant ne jamais voir cela, le slogan de cette édition, « United by music » ou Unis par la musique, est devenu Désunis par la musique. Désunis, c’est même peu dire.

C'est choquant pour moi qui m'adonne parfois à l'écriture de songs. Brûler une chanson comme d'autres fois on brûlait des livres : on a déjà un demi pied dans l'abîme.