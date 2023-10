Evergrande en crise : le fondateur Hui Ka Yan face à la justice

Introduction et contexte

Le fondateur milliardaire du China Evergrande Group, Hui Ka-yan, se trouve actuellement en détention, un fait qui souligne l’inquiétude croissante des autorités Chinoises de Pékin quant à l’influence des « super-riches » sur la stabilité financière et sociale du pays.

Cette arrestation est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où le gouvernement chinois intensifie ses efforts pour réguler les industries et les entreprises à risque.

Les autorités chinoises ont pris cette mesure audacieuse contre Hui, malgré les répercussions potentielles sur la confiance dans le secteur privé, ce qui démontre leur détermination à maintenir l’ordre économique.

Selon une déclaration officielle de l’entreprise publiée jeudi dernier, Hui fait l’objet d’une enquête pour des soupçons de crimes financiers. Plusieurs autres hauts dirigeants de l’entreprise ont également été mis en détention, ce qui ajoute une couche de complexité à la situation.

Cette situation peut rappeler ce qui s’était passé pour Jack Ma, le créateur du site internet marchand Alibaba.com. Il avait voulu lancer une sorte de monnaie privée en concurrence du Yuan étatique. Cela lui avait valu d’aller « ramasser des patates » quelques temps. Son retour après une absence de plusieurs mois lui avait fait (bizarrement) changer radicalement de projet.

Revenons sur China Evergrande Group, déjà en proie à des difficultés financières majeures, elle est désormais est au bord du gouffre. L’entreprise a accumulé une dette colossale, ce qui met en péril sa viabilité à long terme. La détention de Hui ajoute une incertitude supplémentaire aux plans de restructuration de l’entreprise et soulève des questions sur sa capacité à survivre à cette crise.

Evergrande, qui était autrefois le plus grand conglomérat immobilier de Chine, est maintenant le promoteur le plus endetté du monde. Pour tenter de naviguer à travers cette tempête financière, l’entreprise a déposé une demande de protection contre la faillite aux États-Unis. Cette démarche n’est pas passé inaperçue et son interprétation est multiple.

En ayant recours à cette demande, on vise à protéger les actifs de l’entreprise contre les créanciers impatients, en leur interdisant de poursuivre ladite entreprise ou de geler ses actifs pendant la période de restructuration.

Les répercussions judiciaires et financières récentes

Alors que la crise d’Evergrande continue de faire des vagues, de nouvelles révélations ont émergé, aggravant la situation déjà précaire de l’entreprise. Selon des rapports récents, plusieurs cadres actuels et anciens d’Evergrande ont été détenus par les autorités chinoises. En particulier, l’ancien PDG Xia Haijun et l’ancien directeur financier Pan Darong ont été mis en détention, ajoutant une nouvelle couche de complexité à la crise.

La situation financière d’Evergrande s’est également détériorée, avec des défauts de paiement de sa filiale Hengda Real Estate sur une dette de 4,5 milliards de yuans (environ 707,60 millions de dollars). De plus, le président du groupe, Hui Ka Yan, fait l’objet d’une enquête pour des soupçons de transfert d’actifs à l’étranger. Cela expliquerait-il le placement sous protection contre la faillite sous la juridiction américaine ? La réponse dans la suite de l’article…

Ces développements ont eu un impact significatif sur la confiance des investisseurs. Le cours de l’action d’Evergrande a chuté de plus de 25 % en une semaine, et la société a également été incapable de vendre de nouvelles dettes dans le cadre de son plan de restructuration en raison des enquêtes en cours.

Le fardeau de la dette d’Evergrande, qui dépasse les 300 milliards de dollars, a été exacerbé par ces événements récents, rendant la restructuration de la dette encore plus difficile. Les créanciers sont de plus en plus réticents à approuver des plans de restructuration à long terme, surtout en l’absence de clarté sur la viabilité future de l’entreprise.

Ces récents développements judiciaires et financiers ajoutent une nouvelle dimension à la crise d’Evergrande, soulignant l’ampleur et la complexité des défis auxquels l’entreprise est confrontée. Ils mettent également en lumière les risques systémiques que cette crise pourrait poser pour l’économie chinoise dans un premier temps mais pour l’Europe en générale qui a besoin d’une bonne croissance chinoise pour croître à son tour.

Critiques et accusations

En Chine continentale, la détention de Hui Ka-yan a suscité une vague de critiques, beaucoup l’accusant de vouloir dissimuler sa fortune à l’étranger tout en négligeant ses obligations envers ses créanciers locaux.

Parmi ces critiques, Wong Hongsheng, fondateur de Skyworth, un fabricant de télévisions, s’est particulièrement distingué. Il a utilisé la plateforme de médias sociaux WeChat pour publier une vidéo dans laquelle il accuse ouvertement Hui de fuir ses responsabilités financières et sociales. Wong est allé jusqu’à qualifier Hui d’« ennemi du peuple chinois », une accusation grave qui souligne la profondeur des tensions sociales et économiques en jeu.

Wong a la réponse à notre question précédente, en demandant la protection contre la faillite aux États-Unis, Hui exploite les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis pour protéger sa fortune personnelle, tout en laissant ses créanciers et employés dans l’incertitude.

Wong Hongsheng a également établi un lien entre la demande de protection contre la faillite de Hui et son récent divorce, ainsi que l’émigration de son ex-femme aux États-Unis. Il suggère que ces manœuvres pourraient faire partie d’une stratégie plus large pour protéger ses actifs.

Wong a également lancé un avertissement aux autres entrepreneurs, les exhortant à affronter les difficultés au lieu de chercher des échappatoires. Ou comment se faire bien voir de l’appareil étatique Chinois…

« Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous devrions faire de notre mieux pour les résoudre par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu trompeur pour protéger votre richesse et laisser le pays et le peuple souffrir ». Wong Hongsheng, fondateur de Skyworth

En réponse à ces allégations, un porte-parole d’Evergrande a simplement indiqué que l’entreprise n’avait aucun commentaire à faire sur la vidéo de Wong, ce qui laisse planer un voile de mystère sur la situation.

Analyse politique et économique

Deng Yuwen, ancien rédacteur en chef adjoint de Study Times, le journal officiel de l’École centrale du Parti communiste chinois, a souligné que Hui Ka-yan avait gravement sous-estimé la volonté politique du président Xi Jinping de réguler le marché immobilier en Chine.

Selon Deng, Hui a non seulement mal jugé la situation, mais il a également pris des risques inconsidérés en étendant son empire immobilier à un moment où le gouvernement cherchait à freiner la spéculation.

Hui a acquis de vastes étendues de terres, qu’il a ensuite utilisées comme garanties pour obtenir des prêts auprès de diverses institutions financières, y compris des banques non traditionnelles. Deng a également relevé le timing de l’annonce de la détention de Hui, deux jours avant la fête nationale chinoise, comme un signal fort de l’inquiétude de Pékin face aux flux de capitaux illégaux qui pourraient déstabiliser l’économie du pays.

Zhou Cuikun, un avocat spécialisé en droit commercial chez Beijing Yingke Law Firm, a indiqué que l’enquête sur Hui pourrait s’étendre à Evergrande Wealth, la branche de gestion de patrimoine de l’entreprise. Selon lui, les enquêteurs chercheront probablement des preuves de collecte illégale de fonds ou d’autres activités financières douteuses.

Yang Guoying, un commentateur économique influent en Chine, a également partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux. Il a prédit que Hui, en tant que principal responsable d’Evergrande Wealth, pourrait faire face à de graves conséquences juridiques, y compris une longue peine de prison, s’il est reconnu coupable de fraude ou d’autres crimes financiers.

