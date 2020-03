Evolution de la contamination au 15 mars 2020 (2)

Deuxième volet bilan, 4 jours après de la contamination dans 12 pays parmis les plus atteints et notamment les pays européens.

L’organisation mondiale de la santé édite chaque jour un rapport sur le nombre total de cas de contamination relevés dans les pays qui fournissent des statistiques et le nombre de morts attribués au Covid-19[1]. Les chiffres fournis jusqu’à l’avant dernier jour proviennent de l’OMS. Les chiffres du dernier jour ne sont fournis que par L’université américaine John Hopkins qui édite une carte interactive de la contamination mondiale[2] Je consulte également le Center for Desease Control and Prevention (CDC) qui fait le point chaque jour sur la progression du virus aux USA[3] et le European Centre for Desease Prevention and Control (ECDC) qui fait de même pour l’ensemble du monde[4]. Les chiffres de ces graphiques proviennent de ces sources. Les différences d’un jour à l’autre permettent de calculer quotidiennement, le nombre de nouvelles contaminations et le nombre de morts.

La compilation de ces statistiques pour chaque pays ramenés à leur population permet de dimensionner la réalité de la propagation et les résultats des mesures prises pour lutter contre. La détection

Les chiffres communiqués sont le résultat des moyens de détection utilisées par chaque pays. On se doute que le nombre de cas confirmés dépendra de l’importance des moyens mis en œuvre pour détecter le Covid-19 et pour enrayer la contamination.

Les Etats-Unis pourrait-être un exemple d’une épidémie qui semblait quasi inexistante sur son territoire tant qu’elle n’était pas mesurée. Or, depuis 4 jours, la contamination semble « exploser ». Conséquence probable d’un démarrage tardif de sa détection et du système de santé américain qui incite peu les personnes ayant des difficultés financières à se faire tester. Les proportions

Plus de 21.000 contaminés confirmés en Italie sur 60 millions d’habitants ne représentent pas la même proportion que 81.000 contaminés en Chine sur une population de 1 milliard 440 millions d’habitants. La population de la Chine est 23 fois plus élevée que celle de l’Italie et son nombre de décès moins de 3 fois plus élevé.

Pour comparer la contamination par pays, nous avons indiqué dans le tableau ci-dessous, le taux de contamination par millions d’habitants.

Celui de l’Italie est environ 7 fois plus élevé que celui de la Chine. La contamination est en réduction en Chine (voir les graphiques qui suivent), alors que celle de l’Italie continue de progresser. J’ai également inclus la mortalité attribué au Covid-19 par million d’habitant, celle de l’Italie est plus de 10 fois supérieure à celle de la Chine. La contamination par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis sur les 15 premiers jours de mars)

On trouve en tête l’Italie avec toujours de fortes hausses (353 habitants/million) suivie de la Suisse dont la contamination monte très fortement (159), de la Corée du Sud (156), l’Iran (153), l’Espagne dont la contamination explose avec +40 personnes par million en 1 jour (136), la France a dépassé la Chine en terme de contamination par million (67) suivie de la Belgique (60) et la Chine très stable (56), l’Allemagne dont la mortalité reste faible (46), le Royaume Uni (17), les USA (9) et le Japon (6).

Mortalité par millions d’habitants (Ces chiffres sont établis sur les 15 premiers jours de mars)

L’Italie domine avec 24 personnes par millions d’habitants suivie de l’Iran (7,3) puis désormais de l’Espagne (4,2), la Chine (2,2), la Suisse (1,52), la Corée du Sud (1,39) et la France (1,36). Suivent ensuite la Belgique (0,35), le Royaume Uni (0,31), les USA (0,17), le Japon (0,17) et l’Allemagne (0,11).

Ratio mortalité sur contamination

Il s’agit du nombre de morts attribués au covid-19 par le nombre de personnes contaminés.

C’est ce dont on parle quand on évoque la mortalité d’une pandémie.

L’Italie est très largement devant les autres pays mais entame une légère baisse (6,81%), l’Iran continue de monter mais sa courbe fléchi (4,80%), la Chine est stable en troisième position et sa mortalité continue de se réduire (3,95%). L’Espagne (3,07%) qui était derrière la France, il y a quelques jours nous a dépassé avec une forte croissance de la contamination et de la mortalité ce qui explique sa mise en quarantaine. Le Japon est également relativement stable (2,85%), La France (2,03%) est passée devant les USA (1,93%) dont on peut suspecter les chiffres, et l’Angleterre suit (1,84%%). On remarque également la Suisse dont la contamination monte fortement (0,96%), la Corée du Sud comme la Chine est en voie de contrôler la contamination (0,89%), la Belgique (0,58%) et l’Allemagne dont la mortalité reste très limitée (0,24%).