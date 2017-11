EX-YOUGOSLAVIE : La condamnation à perpétuité de Ratko Mladic, le « boucher des Balkans » et après !

Ce qui m'étonne dans ce genre de sujet scabreux, c'est que l'on recherche toujours un chef de file et qu'il arrive parfois, comme c'est présentement le cas, qu'on l'arrête, qu’on le juge et condamne à perpétuité (http://www.lefigaro.fr/internationa...) et que l'on se dise alors : "Bon. C'est enfin fini, ce ne sera jamais plus comme cela maintenant que l'on a arrêté ce criminel. On va pouvoir dormir tranquille..." Serions-nous donc à ce point d'une telle naïveté ?

Ce qui serait plus courageux, ce serait de se poser la question suivante :

"Comment se fait-il que ce soit un homme seul ou une petite poignée qui vont porter la responsabilité du génocide des 8000 musulmans à Srebrenica ? Ainsi que les 260 000 musulmans morts en Bosnie-Herzégovine et 2 millions de civils déplacés ?"

Que je sache, ce sont bien des milliers de Serbes qui ont participé à leur niveau à ces massacres.

Pourquoi ces milliers de Serbes ne sont-ils pas eux aussi passibles du tribunal international pour crime contre l'humanité ?

Combien sont-ils ceux qui se sont opposés à ces crimes en désertant ou en refusant ces massacres ? Bien peu en vérité.

Il y a là une forme de vrai lâcheté collective à ne condamner qu'une petite poignée de criminels.

Car enfin, soyons objectifs, ces centaines de milliers d'exécutants serviles sont aujourd'hui des citoyens libres et vivent tranquillement en Serbie (et en Bosnie-Herzégovine) en toute impunité dans un pays dit démocratique.

Ces citoyens seraient-ils donc tous des irresponsables de leurs actes parce qu'une grande gueule criait plus fortement que les autres ? Tous ces criminels ne serait donc finalement que des pauvres endoctrinés qui n'y seraient pour rien car sous contrôle de quelques chefs ?

Mais ce serait alors un constat de servilité et d'irresponsabilité pour chaque individu qui aurait perpétré ces assassinats.

Comment alors se fait-il que l'on s'empresse de vouloir incorporer ce pays (la Serbie) dans l'union européenne puisque ces individus sont des irresponsables et ne sont pas maîtres de leur actes criminels individuels et collectifs ? (https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc...)

N'a-t-on pas déjà assez de criminels chez nous au point d'en rechercher à l'extérieur de l'Union européenne ?

La logique voudrait que tous ceux qui ont porté les armes contre les populations civiles musulmanes à Srebrenica et contre ce pays de Bosnie soient fermement condamnés comme criminels de guerre.

Cela ce serait un acte responsable.

Et si un pays devait entrer en priorité dans l'Union européenne, ce serait bien la BOSNIE-HERZEGOVINE en réparation pour tout le tort et les lâchetés qu'elle a subit dans cette tragédie où l'Occident a été coupable de non protection d'un peuple en détresse car de religion non chrétienne et musulmane et a préféré une chrétienté orthodoxe qui ne transpire pas l'odeur de sainteté, c'est le moins que l'on puisse dire.. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herzégovine)

Mes amis et frères Bosniaques qui ont perdu dans cette tragédie un ou plusieurs membres de leurs familles nous disent : "On a bien arrêté un criminel, mais combien d'autres sont libres de leurs mouvements et de toutes façons, cela ne va pas nous remplacer nos défunts biens aimés. Pour nous Bosniaques, cela ne nous amène rien et paradoxalement c'est la Serbie qui va entrer dans l'Union européenne avec empressement. Qu'y avons-nous gagné en fait ? Rien que des larmes !"

Il y a quelque chose de parfaitement immoral dans cette situation et je tenais à m'en faire l'écho.

Il est vrai que la morale ce n'est pas la politique et que les peuples étant irresponsables collectivement nous ne sommes pas prêt d'avoir des représentant de citoyens dignes de représenter cette espèce de vivants. Si l'on peut appeler ces irresponsables des vivants....

Mais il me vient donc une autre question : A quoi bon juger de tels irresponsables alors ?

Car même condamnés ils resteront de toutes façons des irresponsables à vie... Pendant que la nation Serbe intègrera en toute "bonne conscience" et sainteté à la grand corporation "démocratique" de l'Union européenne.

J'ai comme une envie de vomir ces temps-ci rien qu'en repensant aux familles bosniaques qui fuyaient les massacres dans l'indifférence bon teint de ces Européens assoupis.

Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier, le 22 novembre 2017.

Journaliste indépendant.

Note : En fait je ne fais que répéter mes écrits de 2008 : L’arrestation de Karadzic et après ! (http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/...)

Je ne vais donc pas en rajouter ! Je rappellerais cependant qu'un citoyen responsable devrait assumer ses actes. Et ce n'est pas en suivant tels des moutons les "grandes gueules criminelles" sans porter la charges de leurs actes, qu'ils se grandiront !

Tous ceux qui ont participé aux divers massacres dans l'Ex-Yougoslavie, ne sont que des lâches. Et ils sont nombreux… trop nombreux… Et il n'y a pas que ces trois ou quatre "illuminés du bocal"…

Voilà pourquoi les Tribunaux internationaux me laissent un goût d'insatisfaction…

Non pas que je réclame justice. Car après tout ce n'est qu'une justice des Hommes. Autant dire… pas grand chose vu que la justice des hommes n'a jamais redonnée la vie à ceux qui furent torturés et exécutés.

Non ! A cela il ne nous reste que le recours de l'Eternel qui nous écoute et nous regarde faire nos "saloperies" bassement humaines… Il doit d'ailleurs probablement en être écœuré depuis des siècles… J'en profiterais pour questionner l'Eternel quand je m'adresserais à lui dans ma prochaine méditation (cf. : Le psaume 37 de David, in La Bible)… (http://richessesdelabible.over-blog.com/...)

Bref passons…

Non ! Ce qui me laisse un goût amer, c'est que tous les autres, tous ces moutons qui ont participé aux massacres, continuent de vivre dans leurs régions avec les mêmes idéologies et sans avoir à se soucier de la justice internationale… Bref ! Des réseaux momentanément inactivés qui peuvent être remis sur le devant de la scène internationale le moment venu… (Et quand on constate déjà la montée de tous ces nationalismes à l'intérieur même de l'Union européenne… il y a du souci à se faire… pour des jours harmonieux…)

Voilà pourquoi ça ne me semble pas vraiment une bonne nouvelle pour le futur de ne condamner que deux ou trois "agités du bocal" en laissant ainsi croire que ce ne sont que les seuls responsables de tous ces massacres !

J'ai presque envie de dire… en ne privilégiant que les grandes gueules nationalistes, ces leaders agités du bocal, nous sommes tous des "ir"responsables ici-bas… !

Il y aurait peut-être beaucoup plus à demander à ces pays de l'ex Yougoslavie, désireux d'entrer dans l'Union européenne que l'arrestation de quelques nationalistes minables…