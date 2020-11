EXCLUSIF : une interview de Donald TRUMP

Une interview exclusive de M. D. Trump a pu être obtenue. Dans un style particulier, il a apporté des réponses ou des débuts de réponse à des points qui posaient problème : Covid, changement climatique, Proche-Orient…

- Cher M. Trump… Pardon… Oui, veuillez m’excuser… M. le Président… vous n’êtes pas trop déçu par le résultat de l’élection ?

- « Je suis ébaubi par le fait que le pays le plus puissant du monde, le plus avancé technologiquement, le plus démocratique ne puisse pas fournir le résultat d’une élection présidentielle le jour de l’élection. Je suis aussi surpris qu’on est eu l’idée de prendre des observateurs internationaux pour vérifier le bon déroulement du scrutin. »

- Beaucoup pensent que vous avez payé vos errances dans la gestion du Covid !

- « Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y a près de 3 millions de morts aux Etats-Unis chaque année, toutes les années. D’ailleurs ce chiffre est en constante augmentation d’une année sur l’autre d’à peu près 100 000 personnes. Une grippe saisonnière banale conduit jusqu’à 50 000 décès. Les USA déplorent ce jour 237 567 morts attribués au Covid depuis le début de l'épidémie, un nombre significativement plus élevé qu’il est coutume certes, mais qui ne nécessite pas de bloquer tout un pays, ni d’engendrer une quasi-hystérie dans le monde entier. Il faut ajouter que seule une petite minorité des gens décédés (environ 6%) avait le virus comme seule cause de décès, dans l’immense majorité des cas, il pouvait être relevé une comorbidité (obésité, diabète, hypertension…). De plus, 60% de la mortalité due au Covid touche des personnes de plus de 80 ans. Ce fléau doit, ou devait, être traité comme un problème de santé pas comme un châtiment divin qui s’abattrait sur l’Amérique pour qu’elle se repente. »

- Avez-vous des informations sur la provenance du virus !

- « Je l’ai appelé le virus Chinois, ce n’est pas un hasard. Personne ne doute que le virus provient de Chine et même plus précisément de Wuhan. Chacun s’accorde à penser que la chauve-souris a été la source primaire des contaminations. Mais pour infecter l’espèce humaine il faut un autre intermédiaire animal. Le pangolin, auquel on pensait, a été innocenté et personne, vraiment personne, n’a encore été capable de déterminer de quel animal il s’agissait. Mais à Wuhan, il existe aussi un laboratoire épidémiologique de haute sécurité dit P4 dans lequel les cultures et les modifications de virus se font couramment. Peut-on exclure qu’une contamination accidentelle (ou non) s’est faite à partir de ce laboratoire. Il y a des précédents. Une maladie (virus de Marburg) souvent mortelle conduisant à une fièvre hémorragique s’est répandue en 1967. Il a été prouvé que la contamination provenait de travaux en laboratoire sur des singes verts africains importés d’Ouganda. Un virus H1N1 fut aussi l’agent responsable d’une pandémie en 1977-1978. Il s’agissait d’une souche virale collectée plusieurs dizaines d’années auparavant qui s’était échappée là encore d’un laboratoire de biologie. Par voie de conséquence, parler de virus Chinois ne me paraît pas relever de l’hallucination. »

- Parmi vos succès les plus probants, on peut citer le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et l’accord de paix entre Israël et le Bahreïn, quelle fut votre ligne directrice dans les négociations. Reste-t-il une place au Moyen-Orient pour les Palestiniens ?

- « Je ne sais pas si Allah est grand, voire plus grand que notre dieu, mais ce que je sais c’est que l’argent les domine tous les deux (s’ils sont différents). À partir de là, les choses sont simples, il faut ‘déverser’ des masses d’argent considérables dans la région en évitant autant que possible les personnes en place par leur passé héroïque ou pas, leur idéologie, leur pureté religieuse. Une nouvelle classe dirigeante doit émerger pour laquelle le pouvoir est associé à la fortune. L’argent permet de se passer de toute espèce de transcendance pour assurer l’ordre. ‘Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne.’… »

- Qu’en est-il du réchauffement climatique ?

- « Je ne connais aucune action d’envergure qui puisse être conduite par un comité, une assemblée, les communistes comme les républicains se sont dotés de ‘chefs’. Vouloir conduire une politique internationale sans un pays dominant est encore plus un leurre. L’ONU claudique quelque peu grâce au Conseil de sécurité où un semblant d’ordre règne grâce aux Etats-Unis. Alors unir 197 pays dans un bel élan unanime afin qu’ils acceptent de sacrifier une partie de leur croissance, donc de leur bien être, pour assurer la survie de la planète, je n’y crois pas. Il revient aux Etats-Unis de prendre la tête de la planète pour relever le défi climatique. Pour cela nous devons être les plus forts ! C’est vrai militairement, ceci doit redevenir également vrai pour l’économie, la recherche et développement, la technologie, l’industrie. Ceci fait nous aviserons. »

- Veuillez m’excuser d’être par trop schématique, mais puis-je vous demander pourquoi vous montrez constamment une telle grossièreté ?

- « Ne vous excusez pas, je vais vous répondre. Je me suis intéressé à ceux qui ont fait notre pays, pas des intellectuels, pas des maniérés, pas des enculeurs de mouches qui ne sauraient pas déboucher leur évier, des gens qui aiment le travail bien fait parce que c’est comme ça qu’on leur a appris. Ils sont rudes, un peu grossiers mais ils ont un idéal, leur pays, une ligne de conduite le sérieux. Ils ont le sentiment que rien ne se fait sans efforts et c’est vrai qu’ils voient les débats dans certaines universités et dans la plupart des médias comme un immense cirque pour amuser les zozos. Et ces gens sont devenus les cocus de la mondialisation. Les puissants devenus riches grâce à d’innombrables ruses de l’esprit, des arnaques, et je suis bien placé pour vous le dire, ont préféré faire travailler les gens du tiers monde plutôt que les gens de chez nous. Ils voulaient du 15% de rendement à leur capital, cela ne correspond à rien de possible avec des travailleurs américains, alors ils les ont laissé tomber. Les riches ont fait comme ça, et leurs obligés, les universitaires, les médias, les intellectuels leur ont fourni un argumentaire pour justifier leur rapine. Devais-je utiliser leur langage, leur façon d’être, leurs manières, leurs artifices pour duper mes compatriotes ? Je ne l’ai pas pensé ! »

- Vous allez féliciter M. Joe Biden pour sa victoire ?

- « Vous croyez qu’ils le laisseront sortir de son Ehpad ?