Exercice militaire turco-azerbaïdjanais : un avertissement en direction de l’Arménie et pas seulement…

La presse turque prend aujourd’hui encore, des accents nationalistes, plus que jamais, en annonçant les manœuvres militaires communes entre les soldats d’Ankara et ceux de l’Azerbaïdjan. Le mot d’ordre turc est, selon le communiqué du ministère turc de la défense : « L'Azerbaïdjan n'est pas seul ».

La politique de la canonnière est de nouveau mise à contribution pour servir la mégalomanie du chef suprême, que dis-je, du sultan national-islamiste Recep Tayyip Erdogan, qui ne se tient plus : après la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, après l’invasion des zones économiques exclusives de Chypre et de la Grèce, après l’invasion de la Syrie, de la Libye, de l’Irak, après les menaces contre la frégate française Courbet en mer de Libye, le tour de l’Arménie est arrivé encore une fois.

Après avoir repoussé l’attaque azérie de la mi-juillet, à Tovuz, l’Arménie fait à nouveau face à des menaces et à l’intimidation de la part du grand-frère turc, cette fois.

Les forces armées turques et l'armée azerbaïdjanaise effectueront, en effet, à partir du 29 juillet et durant treize jours un exercice géant à Bakou, Nakhichevan, Ganja, Kürdemir et Yevlah[1]. Y prendront part des F-16 et des systèmes de défense aérienne feront leur apparition dans l'exercice, auquel participeront les troupes terrestres et aériennes.

Positionnée aux côtés de l'Azerbaïdjan, la Turquie veut montrer son soutien et surtout sa position dominante par rapport aux pays du voisinage mais aussi à l’égard de ses « pays frères », dont l’Azerbaïdjan.

Selon le quotidien turc Yenisafak[2], une partie des soldats turcs qui vont participer aux manœuvres militaires, est arrivée à Nakhitchevan. Une cérémonie a été organisée au poste-frontière de Sederek à la frontière avec la République autonome de Nakhitchevan pour accueillir les soldats turcs. Les hymnes nationaux turc et azerbaïdjanais ont été récités durant la cérémonie et les drapeaux ont été échangés. Après la cérémonie, les soldats ont été installés dans des casernes.

La Turquie et l’Azerbaïdjan veulent exposer au monde leur puissance et leur détermination, mais veulent surtout détourner l’attention de leur peuple des problèmes économiques internes et la gestion catastrophique de la pandémie du covid-19, en Turquie, et des problèmes économiques et de la corruption en Azerbaïdjan.