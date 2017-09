Existe-t-il un droit de bâillon sur AgoraVox ?

@Le Panda

Bonjour , Déjà un problème me parait-être majeur car ceux qui sont font des articles doivent être lus ?

La censure arrive de fait.Quoique que vous disiez . Et puis quand tu sais qu’un article est publié longtemps après ,cela me donne a penser que de passer par une acceptation freine la publication,mais est une merveilleuse pompe a idées.Au minimum permet d’avoir un temps d’avance pour résoudre les écrits qui ne plairaient pas,ne conviendrais pas.

Alors ! je sais que pour ma part en imaginant que je fasse parti d’un tel comité comment agirais-je ? « aie » la liberté d’expression est une chose bien difficile a respecter !" Car comment laisser passer quelque chose que l’on se refuse de penser ou que l’on n’accepte pas. Après l’autre dilemme majeur c’est non plus le contenu,mais juger de la qualité écrite du texte, qui me parait être abjecte et le lieu de toutes les excuses pour ne pas chercher a comprendre le contenu,l’idée etc.

Alors qui dit comité dit aussi jugement par anticipation sur ce que les juges croient que cela va déboucher.

Voila,ce que je pense de prime abord.Au deuxième rabord il faudrait oublier cette immédiateté des choses.Quand je vois le beau monde qui se revendique intellectuel ou d’une très bonne culture.Je me dis que cela n’a pas de sens ou je ne peux que penser que c’est une perversion volontaire des choses.

Une solution qui peut-être pourrais être raisonnable c’est de laisser des articles a la modération des lecteurs ?! IL reste ou disparait en fonction que son contenant soit accepté et donne lieu a des commentaires et il devient un sujet qui se traite sur le tas.Pour l’instant c’est une ronde d’articles qui disparaissent et ne laisse rien .Quand bien même que le sujet soit des plus important. C’est la foire d’empoigne,c’est comme les tweets et post-it immédiat inutile. Rien de valorisant pour un site digne de ce nom !

J’espère avoir été un minimum clair , ne pas avoir été trop long et que cela n’a pas fait boguer la bête ?

cestpasgrave a Bientôt !