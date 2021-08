Expliquez-moi la logique du « pass »

La logique du passe nous dépasse !

Mais voici ce qu’il me semble avoir compris :

— Le passe sert de jauge dans les lieux fréquentés

— Le passe sert à pousser les gens vers la vaccination

— Le passe sert à réduire les contaminations et surtout les hospitalisations. Vous me direz : les fumeurs aussi par leur cancer encombrent les hôpitaux. Oui, sauf qu’eux ils arrivent par par flux régulier et les places sont réservées en conséquence. Alors que les covidés peuvent arriver en masse et bloquer tout le système, d’où déprogrammation pour des patients non covid.

— Le passe sert pour le gouvernement à montrer qu’il prend des mesures.

Je n’ai pas plus d’arguments.

Dans la pratique, c’est le merdier pour des raisons qu’il est à peine utile de rappeler : pas de passe dans le RER et le métro mais passe dans le TGV, baisse de fréquentation dans les bars, restos, etc. Emmerdements pour les restaurateurs etc. La question de l’accès libre aux soins dans les hôpitaux.

Je suis incapable de dire si la méthode est efficace en mettant les avantages et inconvénients dans les deux plateaux de la balance. Bien malin qui le dira. C’est pourquoi, il ne faut pas que le passe dure trop longtemps.