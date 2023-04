Explosif : le gouvernement américain a reçu 400 millions de dollars de la part de Moderna pour les vaccins Covid-19

Le gouvernement américain a reçu des centaines de millions de dollars de la part du fabricant de vaccins Moderna, selon un contrat récemment divulgué

Moderna a accepté de payer les National Institutes of Health (NIH-Instituts nationaux de la santé ) des États-Unis pour obtenir une licence sur la technologie de la protéine spike que la société a utilisée dans son vaccin COVID-19, selon le contrat.

Pendant des années, Moderna a refusé de reconnaître les travaux des chercheurs du gouvernement sur la protéine spike, mais a cédé à la fin de l’année 2021. Moderna a annoncé le contrat lors d’une conférence téléphonique sur les résultats le 23 février.

Moderna a déclaré avoir versé un « paiement de rattrapage » de 400 millions de dollars à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui fait partie des NIH, dans le cadre de l’accord.

Le contrat récemment divulgué stipule que Moderna versera au NIH une « redevance non crédité et non remboursable d’un montant de 400 millions de dollars ».

Les parties qui confirmeraient la déclaration de Moderna selon laquelle la société paierait des « redevances à un chiffre » sur les ventes futures de ses vaccins COVID-19 sont expurgées.

Le contrat de 34 pages, qu’Epoch Times a obtenu par le biais d’une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information, comporte des sections clés concernant les redevances futures qui ont été expurgées.

L’une d’entre elles commence ainsi :

« Le titulaire de la licence accepte de verser au NIAID des redevances sur les ventes nettes … comme suit ».

Mais le reste de la section est expurgé.

Le NIH a invoqué, pour justifier ces expurgations, une dérogation à la loi qui permet aux agences de ne pas divulguer « les secrets commerciaux et les informations commerciales ou financières obtenues d’une personne et qui sont privilégiées ou confidentielles ».

« Ils ont expurgé les redevances, même si des communiqués de presse ont été publiés à ce sujet », a déclaré James Love, directeur de l’organisation à but non lucratif Knowledge Ecology International, au Epoch Times par courrier électronique.

« Il est courant de caviarder les redevances d’une licence négociée sur un brevet gouvernemental. »

Les informations non expurgées du contrat ont confirmé que Moderna avait accepté de payer des redevances aux NIH avant l’entrée en vigueur de l’accord fin 2022, ainsi qu’une « redevance annuelle minimale », des « redevances gagnées » et des « redevances de référence ».

Le contrat a été signé le 14 décembre 2022 par Michael Mowatt, directeur du bureau de transfert de technologie et de propriété intellectuelle du NIAID, et Shannon Klinger, directeur juridique de Moderna.

Les paiements incluraient une redevance dans les 60 jours suivant la fourniture par les représentants du gouvernement d’une « déclaration écrite détaillée et raisonnable et d’une demande » pour un montant « équivalent à une part proportionnelle des dépenses de brevet non remboursées précédemment payées par le NIAID ».

Moderna a gagné près de 37 milliards de dollars grâce à ses vaccins COVID-19 pendant la pandémie. Elle prévoit de tirer 5 milliards de dollars de revenus de ces vaccins en 2023.

Moderna et Pfizer ont tous deux bénéficié d’énormes contrats gouvernementaux pour leurs vaccins, ce qui a contribué à leur développement et à leur fabrication.

Propriété partagée

Le NIH partage la propriété de la technologie de la protéine spike avec des chercheurs du Scripps Research Institute et de la Geisel School of Medicine de l’université de Dartmouth.

Tous deux sont désignés comme partenaires dans le contrat.

Bien que le contrat ne précise pas les revenus spécifiques que les partenaires recevront de Moderna, Dartmouth a déclaré précédemment qu’elle gagnerait de l’argent grâce à l’accord.

L’université de Dartmouth a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser les revenus pour « renforcer l’entreprise de recherche et d’éducation de l’institution et faire avancer des travaux qui ont le potentiel de sauver des millions de vies et d’améliorer la santé dans le monde ».

« Nous sommes ravis de la façon dont ces fonds vont amplifier cette mission importante à Geisel et de la façon dont ils vont soutenir nos programmes de formation pour la prochaine génération de chercheurs biomédicaux », a déclaré Duane Compton, doyen de Geisel, dans un communiqué.

Scripps n’a pas répondu à l’heure de la presse à une demande de commentaire de l’Epoch Times.

Les NIH ont reçu jusqu’à 2 milliards de dollars de royalties sur 34 contrats de médicaments entre 1991 et 2019, selon un rapport de l’U.S. Government Accountability Office.

Le bureau a recommandé que les NIH soient plus transparents en ce qui concerne les licences.

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, témoigne devant la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions dans le Hart Senate Office Building au Capitole le 22 mars 2023.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel

Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dont la valeur nette est montée en flèche pendant la pandémie, a déclaré lors d’une récente comparution devant le Congrès que Moderna avait créé la technologie de la protéine de pointe en question, mais que la société avait abandonné le brevet en raison de désaccords avec le NIH.

DOSSIER VACCINS : MODERNA Stéphane BANCEL interrogé par le Sénateur Rand Paul.

« Notre équipe a développé la molécule d’ARNm. Ce que les NIH ont fait, et c’est une excellente confirmation, c’est qu’ils ont conçu la même protéine que notre équipe en parallèle. La conception du vaccin ARNm a été réalisée par notre équipe. C’est notre technologie », a déclaré M. Bancel.

Le sénateur Bernie Sanders (Indépendant-Vermount) a posé la question suivante :

« Les NIH se considèrent comme les coauteurs du vaccin. N’êtes-vous pas d’accord ? »

Stephane Bancel- Bernie Sanders.

« Notre équipe travaille sur cette discussion depuis un certain temps. Nous avons convenu de ne pas être d’accord. L’équipe suit l’USIPO (United States Intellectual Property Organization), ce qui est très important, et ce que nous avons fait pour clore l’affaire, c’est que nous avons décidé d’abandonner ce brevet », a déclaré M. Bancel.

« Nous avons abandonné ce brevet, le NIH en est informé, et nous allons de l’avant car nous ne sommes pas d’accord sur ce qui s’est passé. La molécule d’ARNm a été conçue par l’équipe Moderna. C’est notre technologie.«

Le sénateur Rand Paul (Républicain-Kentucky) a également demandé à M. Bancel si le fait que des fonctionnaires impliqués dans les vaccins gagnent de l’argent avec ces derniers créait un conflit d’intérêts.

« C’est au gouvernement américain de décider comment cet argent doit être dépensé », a répondu M. Bancel. Interrogé à ce sujet, il a déclaré : « C’est au gouvernement de décider ».

Source : The Epoch Times

