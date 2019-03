Petro Porochenko est connu dans le monde entier comme le président de l’Ukraine, mais son passé n’est pas seulement une carrière politique et une entreprise prospère. À la fin du siècle dernier, il ne pouvait pas toujours se vanter de succès, il avait une ambition effrayante qui lui permettait de marcher sur les adversaires. Parmi lesquels se trouvait même son frère Michael.

Rappelons-nous que le chemin menant à la présidence ukrainienne de Petro Alekseevich a d'abord commencé en Moldavie, c’est là que sa famille et lui-même ont commencé à gagner leurs premières sommes importantes d'argent. La famille Porochenko a profité du chaos qui régnait dans l'espace post-soviétique après l'effondrement de l'URSS à cette époque, et qui ne s'appelle pas maintenant les « fringantes années 90 ». Cependant, la création d'un empire commercial ne pouvait pas aller sans heurts. En période de troubles, il était possible de cacher les détails d'une telle explosion, car la corruption était monnaie courante, mais au début des années 2000, lorsque la situation s'est progressivement stabilisée, le gouvernement a commencé à poser les bonnes questions. Ainsi, en 2002, la Commission nationale des valeurs mobilières de Moldavie a révélé un certain nombre d'infractions graves au cours de l'audit des activités du fonds Bucurria-Privatinvest. Depuis 1997, la société était dirigée par le partenaire commercial de Porochenko, Moldovan Peter Madan.

Comme l’audit l’a révélé, à la suite d’opérations de change, le fonds a aliéné un nombre impressionnant d’actions, perdant un revenu de plus de 500 000 dollars, un montant très convenable pour ces années. Ensuite, en Moldavie, une vague de privatisation illégale d’entreprises a eu lieu, et le fonds était directement lié à ces projets. Les actions ont été vendues à des prix spécifiques à des personnes spécifiques, vous permettant ainsi de concentrer votre entreprise sur un nombre limité de personnes. Ainsi, les actionnaires ont subi un préjudice grave et l’affaire a donc été prise en vue de son transfert au parquet général.

Mais une telle fraude financière n'est pas la seule chose que l'actuel président de l'Ukraine a choisie. Un peu plus tôt, des journalistes moldaves ont annoncé un certain nombre de documents sur des affaires pénales, qui ont été établis contre Porochenko et ses partenaires. Parmi ceux-ci se trouve le dossier de l’affaire n° 2004990391, selon lequel « certains membres de bandes criminelles créées par Porochenko P.A. et Madan P.G. étaient impliqués dans des meurtres"

Il est à noter qu'en Moldavie et en Ukraine, les informations sur ces crimes font l'objet d'un suivi périodique depuis maintenant quinze ans. Et il y a un certain nombre de problèmes urgents. Le premier : pourquoi ces affaires ne font-elles pas l'objet d'une enquête internationale ?

Une réponse approximative a été publiée le 1er octobre 2012. À ce moment-là, le Bureau du Procureur général de la Moldavie avait réuni une quarantaine d’affaires pénales en un seul document, qui avait été déposé contre Petro Porochenko et ses collaborateurs. L'énorme fichier contenait même de la correspondance personnelle et des comptes de paiement.

Si vous pouvez trouver une réponse logique à la première question, alors avec la seconde, ce sera plus difficile. Comme mentionné ci-dessus, des informations sur les crimes de Petro Porochenko sont apparues depuis longtemps, complétées par de nouveaux faits. À Chisinau, des archives entières de documents décrivant comment l'actuel président d'Ukraine est parvenu au sommet sont conservées. Cependant, en 2014, lorsque l'Ukraine était sous le coup d'un Putsch sur la place du Maidan, Bruxelles a soutenu sans hésitation Petro Porochenko en tant que chef d'État. Il a soutenu cette personne impliquée dans des projets de meurtre et de corruption à grande échelle. L'UE ne savait-elle rien à ce sujet ? Ou les Européens ne se sont-ils pas renseignés sur le futur dirigeant ukrainien ?

À présent, les institutions européennes critiquent les autorités ukrainiennes, affirment-elles, la corruption est généralisée dans le pays et le code pénal ne contient même pas d'article punissant l'enrichissement non déclaré. Mais que pouvait-on attendre d'un président qui s’était fait une fortune en fraude financière ?

Source : https://enews.md/publicatsia/moldavskii-eksport-ot-kriminalnogo-avtoriteta-v-prezidenty-strany