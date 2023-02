Exproprions-les !

C’est officiel, formalisé par des rapports très scientifiques, et nous sommes absolument tous au courant. Pas de complot ici. Les ultra riches ont non seulement vu leurs bénéfices exploser en France où on ne taxe pas les super profits à la différence d’une large partie de l’Europe. Mais dans l’ensemble du monde les plus riches sont responsables à 70% du réchauffement climatique. L’avenir même de l’humanité au suspens d’une poignée de malades mentaux qui ont formaté la société à penser comme eux. A penser accumulation de biens et esclavagisme. Esclavagisme moderne, dans les petites et moyennes entreprises, dans les grandes, où la politique du tous contre tous est favorisée, encouragée. Ou esclavagisme tout court avec ses hordes d’expatriés corvéables à souhait que les guerres européennes et américaines ont déversé sur l’Europe. Esclavagisme enfin du bas salaire perpétuellement maintenu dans une société en crise constante et maintenant en inflation galopante.

C’est entendu le régime actuel ne travaille qu’à coup de cabinet conseil. Barbie 1er n’a pas la moindre idée quoi et comment faire pour diriger ce pays alors il se fait malencontreusement aider à nos frais. Aucune réforme structurelle de l’impôt par exemple alors que taxer à hauteur de 2% les plus grandes fortunes de France suffirait à renflouer la question des retraites. L’un dans l’autre l’axiome suivant désormais se pose, 1) doit-on laisser l’avenir de l’humanité à une poignée de psychopathes 2) A quoi tous ces gens nous servent exactement ?

Le nazisme, le communisme, le fascisme, et même le capitalisme dans sa forme actuelle ont tous voulu réformer l’homme pour en fabriquer un nouveau. Pour les nazis il y avait le surhomme, pour les communistes, le prolétaire, et le capitalisme veut augmenter l’homme. Tous, sans exception ont tué sans vergogne pour faire plier le monde à leur vue. Les nazis dans les camps d’exterminations tandis que Staline, Mao et Pol Pot faisaient assassiner des millions de personne, génocidant leur propre peuple. Le capitalisme avance à peine masqué. Pendant qu’il propose dans les médias des publicités à base de perfection et d’inaccessible. Qu’il agite aux yeux des plus pauvres la promesse d’un énième produit comme une aube nouvelle. Il assassine dans des guerres démocratiques, et au nom de la liberté des peuples avec des pétoires de plus en plus sophistiquées, qu’il vend par brassées entière en prétendant réguler les flux. Donc quand on se demande si Bernard Arnault sert à quelque chose et si non doit-on laisser l’avenir de l’humanité à Elon Musk et Jeff Bezos ? Si on ne veut pas prendre le pli que ces cinglés veulent nous faire prendre pour mieux se poser en martyr il faut remettre en perspective la société dont ils sont le fruit.

Albert Camus disait, il n’y a ni justice ni liberté possible lorsque l’argent est toujours roi. Or il est apparent que celui-ci est bien roi dans la société capitaliste. L’argent est non seulement roi mais c’est un roi boucher qui par procuration, pille, tue, affame, assoiffe, déforeste, détruit ou fait plier tout ce qui ne profite pas à ceux qui le possède. Mais en réalité l’argent est un mauvais maitre et un piètre esclave. Il n’offre au bout du compte que l’ennui. L’accumulation de bien comme thérapie à l’ennui. Et nous subissons tous la violence de cet ennui. L’ennui des plus riches à accumuler les jets privés et les véhicules de luxe. De posséder et encore posséder. Et je sais de quoi je parle, je suis né dans l’argent. Un mauvais maitre et un piètre esclave parce qu’il ne prévaut pas de la terreur de le perdre. Le bourgeois démuni de son manteau d’or est en panique. C’est le citadin rendu nu, et pour la première fois de son existence en pleine forêt. C’est le civilisé, ou qui croit l’être, livré à la barbarie des gueux. L’enfant à la merci des adultes. Car si on nous présente à tort la plupart de ces zilliardaires comme s’étant fait eux même à la force du poignet, la majorité du genre a soit hérité d’un empire, soit basé leur fortune en volant les idées des autres. La plupart ont fait de hautes études et absolument aucun n’a soit connu la joie des chaines de montage soit la rue. Mais surtout tous ont fait fructifier et maintenu cette disproportionnelle fortune au détriment du plus grand nombre. Que ce soit d’un point de vue social, environnementale ou même sanitaire. En influençant les politiques de leur pays en leur faveur, en payant des armées d’avocats pour museler toute opposition dans des procès bâillon comme notre cher Bolloré. Ou en rachetant Twitter. En investissant dans des bataillons de lobbyistes pour le seul bénéfice de leurs actionnaires, les membres de leur secte. La secte Total, BP, Exxon, etc par exemple et qui brûle notre avenir au propre et au figuré. Et dépense des centaines de millions pour encourager l’humanité dans cette voie suicidaire. Après le moteur à explosion, sauve une centrale nucléaire en achetant mes tutures électriques. Rêve de môme rendu à l’état de réalité par quelque profiteur de guerre. Guerre économique ou guerre tout court. L’important là-dedans c’est que l’état de choc soit maintenu, le choc des civilisations, le choc des cultures, le choc des crises, le choc de la misère. Et peu importe que le terme « choc des civilisations » ne relève moins des civilisations que de la barbarie d’intérêt économique et sociétal divergents. Peu importe que les crises économiques ne sont le fruit, à nouveau, que d’intérêt particuliers et que la misère ne soit pas, contrairement à ce que nous serine le capitalisme une fatalité mais une volonté de la société capitaliste de fabriquer des pauvres. Pourrait-on pour autant tous vivre riche et pourquoi pas même égaux ? La question est : pourquoi faire ?

Egaux nous le sommes déjà en partie, devant la mort par exemple. Nous ne mourrons pas tous à la même vitesse ni également mais cette fatalité est universellement nôtre. En revanche nous ne le sommes clairement pas au sein de la société capitaliste qui s’ingénie à diviser. Homme contre femme, jeune contre vieux, musulman contre occidentaux, blanc contre noir, hétéro contre gay, etc. diviser, segmenter jusqu’à la finalité du capitalisme, que nous ne soyons tous plus que des produits. Et c’est exactement ainsi que nous envisage Musk, Zuckerberg et tous les gourous de réseaux asociaux. Des produits passifs et actifs. Des clients pour leurs pubs, leurs pages, leurs égos cosmiques. Des produits réduit à l’état d’une onomatopée, clic. Et on ose appeler ça la civilisation, le progrès…

Le discours récurrent chez l’imbécile moyen borné aux ambitions de ses maitres, c’est d’opposer au rejet des riches une forme de jalousie, et qu’en réalité le projet serait de construire une société égalitaire. Egalitaire comme dans totalitaire. Et systématiquement le point godwin de ceux-là cite Staline et toute la clique. Pas une seconde ils ne relèvent que c’est fort de cette même jalousie pour la fortune des autres qui motivent en réalité les appétits proprement impérialiste d’un Pinaud ou d’un Arnault. Que si la société capitaliste nous a conditionné à penser l’argent comme l’alpha et l’oméga de notre existence, il n’est pas très sain d’avoir l’argent pour seule ambition. Ecrire un roman, aimer, faire de la poésie, ou cuisiner pour ses amis me semble au contraire des ambitions autrement plus saines et surtout qui ne demandent pas de voler des milliers de personnes et d’en spoiler des milliers d’autres. Car Bernard Arnault a beau se vanter que sa société paye quatre milliards rien qu’en France, personne n’est dupe. Si les paradis fiscaux ne sont pas prêt de disparaitre c’est précisément pour servir la fortune personnelle de ce voyou encravaté et de ces très nombreux « amis ».

En réalité la mafia des zilliardaires ressemble pour beaucoup à leurs homologues de l’autre monde, le criminel auquel il s’associe parfois dans une grande discrétion. Ils s’entendent entre eux lorsqu’il s’agit de captation, pillage, coup d’état « démocratique » et autre entourloupe présentée comme légale par leurs médias. Mais ils espèrent tous la chute de l’autre, et ils sont aussi sauvages entre eux qu’ils s’épousent entre famille, s’allient par le sang. Leur petit monde restreint et destructeur est un monde de tueurs. Excepté que le propriétaire de Coca Cola ou le PDG de Total n’assassinent personne, ils délèguent. Et des centaines de journalistes tués à travers le monde, qui pour avoir couvert le scandale des sources d’eau que la firme américaine surexploite dans le nord de l’Inde, par exemple… Demandez à Amnesty International et RSF, la liste s’allonge d’année en année. Une moyenne de 80 journalistes par ans depuis 2003 à travers le monde. Pendant que la Camorra choisi quel atelier va coudre la collection LVMH 2023,à Naples ou Milan, le propriétaire de la marque fait exactement pareil en délocalisant au Bengladesh afin de payer une misère des produits qu’il revendra une fortune. Et si d’aventure les salaires sur place augmente, alors il invoque Adam Smith et va s’installer ailleurs, chercher l’esclave idéale. Non ni justice, ni liberté dans ce monde-là. Et pourtant….

Et pourtant il suffirait de pas grand-chose pour que les peuples fassent cesser ce suicide collectif. Cette expropriation généralisée de nos terres, de nos salaires, de nos politiques, états, gouvernement, biens, énergie, ressources diverses et variées. Ce vol globalisant. Car c’est bien leur projet à tous, faire en sorte que plus rien ne soit plus jamais public mais entre les mains de quelques-uns. L’eau par exemple, et pourquoi pas un jour l’air lui-même ? Car tout ça, les ressources énergétiques, alimentaires, vont plutôt tôt que tard se réduire. Et il n’est pas question qu’on prive le jacuzzi d’eau. Or qui produit en réalité ? Par qui sont fabriqués les produits de luxe avec lequel les riches aiment parader à l’instar des pauvres qui les imitent. Par ces même pauvres qu’ils conditionnent à les imiter. Marx et Proudhon l’avaient remarqué avant moi, la propriété n’est pas du bon côté. Pas du côté de celui qui produit mais de celui qui possède l’outil de production. Outil qu’il n’a pas fabriqué non plus et qu’il ne possède que par le jeu de la spéculation financière. Bref il suffirait de se réapproprier ce qui appartient à la collectivité, pour le bien de la collectivité. Leur reprendre leurs fortunes, leurs biens, les expropriés de ce qui est en réalité à tous, et le redistribuer selon les besoins de chacun. Et pas des besoins motivés par l’illusion publicitaire mais bien réels, comme manger et boire à sa faim, disposer d’eau potable universellement, respirer un air sain, avoir un toit et pouvoir se projeter dans un avenir. Vous me direz ça ressemble fort au collectivisme ma proposition, mais non. Les besoins de chacun ce n’est pas l’homme au service de l’état et d’ailleurs ce n’est pas d’état du tout. Mais c’est une collectivisation des énergies pour, éventuellement, sauver ce qui reste à sauver dans notre éco système. C’est même une libéralisation de ces mêmes énergies. Comme disait Miles Davis à propos de l’avenir de la musique : donnez des ordinateurs aux pauvres et vous verrez…