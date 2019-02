Extinction du vivant : vivre jusqu’au bout comme si de rien n’était

Bien sûr que l’on pourrait éviter la fin du monde, avec un peu d’envie, si elle ne s’était amorcée que dans les années 70, mais réveillez-vous les gars, ça fait 3000 ans que le capitalisme est « en marche », au bas mot, et des chefs de guerre mégalomanes, des beaux parleurs avides de nouvelles conquêtes ou ces autres « macron-like » qui prennent leur bain dans du lait d’ânesse et qui font mouche, on en a vu passer, et on en verra encore quelques autres, certes avec un visage différent, mais probablement avec des « nouvelles idées » encore plus tranchantes, genre, « si t’es riche, tu mérites de vivre, si t’es pauvre, on te laissera crever dans la rue, pour peu que tu ne l’ouvres pas trop, car t’es un un putain de plouc, un jojo merdeux, un casse-toi tu pues, et vraiment, si j’te le dis, c’est « parce que tu le vaux bien » » !

Tu sais, ces discours bac + 8 en économie, ils ont même reçu des prix Nobels, alors tu peux essayer de lutter pendant encore 150 ans si tu sais pas quoi faire d’autre, et si tu crois qu’en te frictionnant la tête avec leurs gels-douche sans paraben, tu vas sauver des ours, il pleuvra encore sur facebook des vidéos d’orangs-outang dans la jungle en train de se battre contre des pelleteuses, mais c’est cool la vie, quand même, non, quand on n’est pas en train de pleurer ? …

Tu verras, un jour, on se demandera même à quoi ont pu bien servir les oiseaux, quand on possède le tout nouvel samsung révolutionnaire avec des papillons multicolores à l’écran. Qu’est-ce qui peut d’ailleurs encore nous arriver, avec une telle acquisition, à part finir par contempler son propre trou de balle avec une perche à selfie ?...

Heureusement il y a Gretha Thunberg (son nouveau discours), la gamine qui va tous nous sauver pendant qu’on pète tranquillement sur nos canapé…

Ah ça oui, pour signer des pétitions pour le climat on est fort (quoique), un clic, et tu voudrais que le monde y change, mais c’est dommage, ici sur terre, on n’est pas comme dans les jeux vidéos, tu te dois de te bouger le cul un minimum..Il est peut-être temps que tu redescendes, gros, car demain la banque ce sera toi, et on viendra pas que pour te faire les poches, on te chassera surtout pour ta viande, et pour les gibiers de ta trempe il est fort à parier qu’on rétablira même la chasse à courre…

Et oui, tu voudrais sauver la banquise et en même temps aller faire du ski à Dubaï, (oh non pas toi bien sur, ça c’est pour les footeux !), toi tu contentes d’aller faire le cacou sur des chameaux au Maroc, pour faire comme tout le monde, et parce qu’en fin de compte c’est vrai que c’est vraiment trop chiant, ici, mais tu sais tes photos, tout le monde en à rien à foutre, elles ont été déjà prises un milliard de fois…

Tu fais pitié, jamais homme n’a été aussi obscène, obscène d’arrogance et de débilité, de toute façon c’est la même chose, et tu ne l’as jamais compris...

Et personne n’y échappe, dans ce grand bain de fange, ceux qui étaient les plus blancs, apparaissent même les plus salis...

Alors que faire petit homme, toi qui ne sais pas d’où tu viens ?

Et pourquoi ton esprit minuscule se prend-il pour le roi soleil, celui là même qui s’apprête à nous consumer ?