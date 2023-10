Extraterrestres, la nouvelle lubie des mondialistes

Les ‘révélations’ se multiplient depuis un an. Objets volants non identifiés abattus en Amérique du Nord selon le pouvoir américain et canadien, audition d’un ancien militaire affirmant l’existence de restes biologiques non humains devant une commission d’enquête du Congrès à Washington, hypothèse d’un vaisseau-mère extraterrestre avancée par deux pontes du Pentagone et de Harvard, et même ‘momies extraterrestres’ présentées au Parlement mexicain…

Fin 2020 déjà, l’ancien responsable du programme spatial israëlien avait affirmé que notre planète était visitée depuis longtemps par des aliens et que les Etats-Unis avaient noué une coopération galactique avec des extraterrestres et disposeraient d’une base secrète sur Mars ! En 2021, l’administrateur de la NASA estimait que les Ovnis venaient d’un autre monde.

Ces déclarations, diffusées avec une régularité remarquable, ont fini par infuser dans les médias et atteindre le grand public. Pour Jean-Claude Bourret, spécialiste français du phénomène Ovni et fervent croyant de la présence d’extraterrestres sur Terre, il n’y a plus de doute : « Les Américains préparent quelque chose ».

HG Wells, prophète des mondialistes

Loin de toucher toute la planète, cette cascade récente de révélations émane exclusivement des Etats-Unis et de pays affiliés. Elles prolongent ainsi une mode qui s’est surtout développée au 20ème siècle dans les pays occidentaux. Dès 1898, la thématique extraterrestre prenait une importance romanesque, avec le succès de La guerre des mondes de l’écrivain anglais Herbert George Wells.

Socialiste, mondialiste, baigné dans la science-fiction, Wells ne cachera pas ses désirs d’unification planétaire, à laquelle une invasion extraterrestre aurait pu fournir une excellente occasion. Mais ne croyant pas au produit de sa propre imagination, l’intellectuel préférera appeler sur ses vieux jours à une révolution mondiale par les élites, à travers un écrit aussi fin que violent, Le Nouvel ordre mondial *.

Après la guerre de 39-45, le phénomène Ovnis prendra toute son ampleur, aidé notamment par l’arrivée de la télévision. Documents filmés et témoignages se multiplient alors, suffisamment nombreux pour que l’on se pose des questions, suffisamment imprécis pour que l’on doute. Phénomènes naturels, essais militaires secrets, visites extraterrestres ?

L’ancien président américain Ronald Reagan ne croyait pas à cette dernière option, mais il avait révélé avec un brin de paternalisme le gain que l’on pourrait tirer d’une telle éventualité. En septembre 1987, à la tribune de l’ONU, il n’hésita pas à lancer :

« Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent combien tous les membres de l’humanité sont unis. Peut-être avons-nous besoin d’une menace extérieure et universelle pour faire reconnaître ce lien commun. Je pense parfois à quelle vitesse nos différences à travers le monde disparaîtraient si nous faisions face à une menace extraterrestre venue d'un autre monde ».

L’idée de disposer d’un ennemi commun pour unifier le monde n’est pas nouvelle. Elle a été théorisée dès le début des années 70 par le Club de Rome. En 1972, ce think tank globaliste créé par une trentaine de hauts fonctionnaires, d’économistes et d’industriels, imprimait à destination de ses réseaux The limits to growth, un rapport aux accents apocalyptiques sur les effets de la croissance de la population et de l’expansion économique.

A l’époque, le concept d’une menace climatique issue du CO2 était encore flou et n’occupait qu’un paragraphe sur les 200 pages du projet, mais l’idée d’une « grande transition » vers un nouvel « équilibre mondial » était déjà affiché comme une nécessité absolue pour la fin de la décennie. Dans sa conclusion, le Club de Rome appelait à « une réforme radicale des institutions et des processus politiques à tous les niveaux, incluant le plus élevé, c’est-à-dire le système politique mondial » *.

Le Club de Rome et "la recherche d'un nouvel ennemi pour nous unir"

En 1991, alors que l’URSS s’écroulait, le Club de Rome lâcha un aveu majeur dans un nouveau rapport au titre évocateur, La première révolution mondiale. On pouvait notamment y lire : « Dans la recherche d’un nouvel ennemi pour nous unir, nous en sommes arrivés à l’idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, des pénuries d’eau, la famine et ainsi de suite, feraient l’affaire ». Ce concept révolutionnaire sera sans cesse repris par l’administration de l’ONU et ses diverses agences (Giec, OMS, Unesco), et il constitue la trame de fond de la grande majorité des discours de son secrétaire général actuel, l’ancien président de l’Internationale Socialiste Antonio Gutierrez.

Emmanuel Macron, trente ans après

La volonté de construire de grandes administrations mondiales centralisées et contraignantes est une constante au sein des réseaux qui ont pris le pouvoir en Occident ces dernières décennies, laquelle s'est traduite, en Europe, par le démantèlement accéléré des frontières physiques et économiques. Un livre ne suffirait pas à recenser les très nombreuses citations de personnes au pouvoir appelant clairement à la constitution d’une gouvernance mondiale unifiée. Dans un entretien accordé au Financial Times pendant le premier confinement covid, le président de la République Emmanuel Macron reprit tels quels les arguments développés par le Club de Rome dans son rapport de 1991.

La « première révolution mondiale » ? Elle est en cours, et les 'extraterrestres' pourraient bien y aider…

* « Nous devons réaliser qu’une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l’échec. La tâche du pacifiste qui désire vraiment un nouveau monde de paix, consiste en une révolution non seulement politique mais aussi sociale profonde, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. (…) La révolution cosmopolite pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l’humanité, doit aller bien plus loin que la Révolution russe ; elle se doit d’être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et inébranlable ». HG Wells, Le Nouvel Ordre Mondial (1940)

* https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/