F 35 : Vous avez dit furtif ?

Reprenant l'info de Flightradar24.Com, un récent article paru sur Business Insider dont la diffusion est restée très confidentielle nous révèle que le vol complet d’un avion de combat Israélien réputé furtif à savoir un F35, le dernier cri de la technologie américaine, s’est déroulé au vu et su de tous grâce à l’utilisation de détecteurs au sol de technologie très classique puisqu’utilisés par le contrôle aérien civil. En deux mots ce chasseur aurait pu être abattu par une défense anti-aérienne classique.

Le vol du F 35 a été traqué comme celui d’un sympathique avion de ligne...

Le F35 est l'avion de combat le plus cher de toute l’histoire du monde moderne. A tel point que le président Trump a peine élu avait voulu l’arrêter. Avant de se raviser et d’essayer de l’imposer à tous ses alliés, ceux de l’OTAN en particulier, au motif que « compte tenu de son prix, vos dépenses de défense se rapprocheront a 2% de PIB, niveau que le contribuable américain attend de vous. ». De plus, c’est un produit totalement américain.

Comment imaginer qu’un tel avion se fasse détecter alors qu’il est aux mains de pilotes Israéliens que l’on tient comme étant les plus entrainés au monde ?

Est-il possible qu’un tel concentré de technologie puisse être victime du mauvais positionnement d’un vulgaire bouton de contrôle dans le cockpit ?

Le Ligthning II ou F35, programme militaire mal né et fort décrié tout au long de sa phase de développement y compris par le Congrès US du fait de ses dix années de retard et de son coût astronomique de 1400 milliards de dollars d’ici à l’an 2040. Chasseur moins manoeuvrant que ceux de la génération précédente, toutes ses qualités mises en avant reposent sur des critères de "basse observabilité"... c’est-à-dire son aspect furtif !

L’article cité en tête d’article nous laisse pour le moins dubitatif surtout quand l’on tente de nous expliquer qu’il pourrait s’agir là d’une erreur du pilote. Furtif ne veut pas dire invulnérable. Le F117, avion également réputé furtif, dont un exemplaire a été abattu et d’autres touchés en 1999 par les Serbes avec une défense datant des années 1980 fut en son temps une excellente piqure de rappel...

Est-ce bien cela que veulent nos amis belges qui semblent sur le point de choisir cet avion comme l’ont fait avant eux les pays nordiques totalement alignés sur l’Otan tels que Norvégiens Danois et Pays-Bas ?

Tout le monde peut se tromper. Mais au prix de plus de 100M$ l’unité il serait souhaitable de poser la question aux contribuables. Car à ce prix-là, le F35 ne sera guère furtif dans le budget...