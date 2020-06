Fabrice Dhume, l’exemple-type d’un sociologue bobo en guerre contre le « racisme »

La France est très raciste, c'est bien connu. Seul pays d'Europe de l'ouest à avoir accueilli des millions d'immigrés originaires du quart monde depuis quarante ans, seul pays occidental où l'Islam compte 10% de fidèles dans la population du fait de ces arrivées, seul pays où on offre couverture médicale d'état, logement social, scolarité gratuite et bientôt droit à la délinquance (affaire Traoré), et bien la France serait doublement raciste, du point de vue des individus et de l'état.

Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas votre narrateur qui affirme cela mais le dénommé Fabrice Dhume, dans un ouvrage sur le "racisme d'état" co-signé avec Xavier Dunezat, Camille Gourdeau et Aude Rabaud. Qui sont au juste ces donneurs de leçons obsédés par les discriminations ? A première vue, d'après leur patronyme ils ne sont pas d'origine afro-maghrébine. On remarquera d'ailleurs l'absence de "diversité" parmi ces écrivains... Sans doute résident-ils dans des quartiers paisibles, loin des banlieues communautaires et des violences urbaines ? Et qu'entendent-ils au juste par "racisme d'état", un pseudo-concept qu'ils sont incapables de définir avec précision ?

Bingo ! Une rapide enquête sur le web en "googlelisant" nos amis humanistes confirme l'axiome ultra-connu, selon lequel ce sont toujours des bobos qui ne travaillent pas et qui vivent dans des quartiers protégés qui entendent dénoncer vos prétendus défauts et vous dire ce que vous devez penser des autres. Fabrice Dhume est sociologue, donc appartenant à une caste de sophistes qui n'ont jamais rien apporté de concret à la société, et il est chercheur à l'université Paris-Diderot (on disait Paris VII-Jussieu il y a quelques années). Il est spécialisé dans le "racisme", qu'il ne doit pas subir personnellement à moins d'être un des rares "babtous" d'une cité HLM du 93. S'il a la tenue vestimentaire et la dégaine d'un rappeur (pour faire jeune ?), on imagine mal ce lascar résider ailleurs que dans le Vème arrondissement parisien, proche de son lieu de travail, puisqu'il a les revenus pour y habiter (et tant mieux pour lui).

Car un enseignant-chercheur sociologue, ça gagne bien sa vie. Ces gens aiment communiquer, d'où l'entrevue caricaturale donnée par Dhume à café pédagogique.fr... Tout le baratin convenu sur les discriminations, nos préjugés, ceux des institutions, y passe avec la complicité de son interlocuteur François Jarraud, enseignant membre de LFI. La question-gag la plus risible de ce topo porte sur l'échec scolaire : serait-ce une forme de racisme ?

On pourrait se demander l'origine de la xénophilie de ce type d'intellectuels, qui fait référence à Pétain et au régime de Vichy à chaque détour de phrase. Il est aisé de comprendre que Dhume et compagnie sont les purs produits de la génération Mitterrand et ses contre-valeurs : rejet du patriotisme et de la culture française, apologie de la mondialisation des échanges, détournement de l'histoire avec le théorème Pétain-Vichy utilisé quand on parle immigration, formatage dans leur jeunesse par SOS Racisme et autres satellites du PS ainsi qu'au métissage par la télévision et sa promotion de la diversité etc.

Que répondre à ces gens ? Première chose, que nous sommes fiers de notre identité et des réalisations de notre civilisation. Oui, on vit mieux en Europe qu'en Afrique depuis au moins le moyen-âge, du fait de nos progrès technologiques, de l'organisation de nos sociétés, de notre richesse culturelle. Oui, nous pouvons intégrer des immigrés s'ils adhèrent à cette culture et si nous les choisissons en fonction des besoins de notre économie. Non, nous n'avons pas à aimer ceux qui refusent de s'intégrer, qui squattent aux pieds des cages d'escalier de banlieue, qui trafiquent, attaquent la police, jettent leurs meubles à la rue et vivent comme des barbares. Que Dhume aille vivre six mois dans le 10ème arrondissment, près du métro Château d'eau, peut-être se rapprochera-t-il alors des opinions d'un Zemmour plutôt que de celles d'un BHL...

Deuxième chose, nous serions des racistes par sous-éducation. Votre narrateur est pourtant enseignant lui-même, et il a appris à lire à des gamins de banlieue, ceux qu'affectionne tant Dhume sans les cotoyer. En Seine St Denis, il a fallu durant des années éduquer en braillant pour pouvoir transformer des gamins désocialisés en véritables élèves. Certains d'entre eux, à qui j'ai transmis autant l'envie de lire que les bons côtés de notre histoire (ses grands rois etc.) en mettant à la poubelle le baratin pédagogo des Dhume et autres tartuffes, sont aujourd'hui "intégrés". Quelques recherches sur le web m'indiquent que Wanda est comptable, Bachir gère un restaurant, Demba travaille à la FNAC... Tous ont appris à lire avec ma méthode grapho-phonologique dans une classe aux couleurs bleu-blanc-rouge. Loin des idioties sur le "racisme" et autres sottises. D'ailleurs, quand on abordait le sujet en classe, il était davantage question de ces "petits blancs" qui ne pouvaient pas entrer dans certains quartiers des villes américaines aux mains des bandes de "blacks" que des contrôles au faciès par notre police, et c'était les enfants qui le disaient !...

A la différence des Dhume, BHL et autres gugusses, nous connaissons le peuple pour avoir vécu et travaillé avec (j'ai passé la moitié de ma vie en HLM). Ce n'est jamais le cas des maitres-penseurs qui squattent les médias en permanence, sans savoir concrètement de quoi ils parlent. Que pense Dhume des insultes antisémites proférées lors de la manifestation des Traoré à Paris ? De l'absence de drapeaux tricolores lors de cet évènement, où les oriflammes maliens et palestiniens étaient nombreux ? Reproche-t-il aux victimes des frères Traoré d'avoir déménagé par "racisme" parce qu'elles en avaient assez de se faire agresser par ces enfants d'immigrés ?

Si nos amis sociologues aiment autant les délinquants d'origine afro-maghrébine, aux détriments des citoyens d'origine afro-maghrébine qui sont intégrés, paient leurs impôts et d'ailleurs ne votent pas pour ses amis (on en connait tous), le mieux est de mettre leurs actes en conformité avec leurs opinions, et de devenir éducateur spécialisé dans les prisons. Mieux, ils peuvent contribuer à la mixité sociale en allant vivre en banlieue. Faites ce que je dis, pas je que je fais : l'axiome de la gauche bobo parisienne. Une idéologie heureusement rejetée autant par les gilets jaunes que par les immigrés intégrés. C'est à Dhume et ses amis de se remettre un peu en question, pas aux français !

Votre ami Fabrice Dhume... Un look "banlieue" pour s'aérer et sortir un peu du ghetto de la Place Monge ?

source : http ://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/06/26062020Article637287534241766840.aspx