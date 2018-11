Fabrice Luchini postule à l’Académie française : itinéraire improbable d’un miraculé

Après l'excellent Un homme pressé, le comédien sera à l'affiche de plusieurs films en 2019, tout en multipliant les projets de spectacles. Sans oublier l'Académie française, pour laquelle il postule.

Tout sur Fabrice… Il vient de fêter ses 67 ans au Théâtre des Bouffes Parisiens en lisant des textes sur la musique. On le verra dès le 7 novembre éblouissant, émouvant, époustouflant, dans le rôle d'un homme ayant perdu le sens de l'agencement des mots dans le film d'Hervé Mimran, Un homme pressé, inspiré du drame vécu par Christian Streiff quand il dirigeait Peugeot-Citroën. Il sera aussi aux Bouffes Parisiens (et en mars au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour une vingtaine de représentations) pour parler d'argent via Péguy, Guitry, Marx, Zola ou Bruckner...

Comment le fils d'un couple d'épiciers de Montmartre, prénommé Robert et apprenti coiffeur, est-il devenu Fabrice, acteur cérébral et perfectionniste ? Rien ne le laissait présager. Robert Luchini naît dans le 9e arrondissement de Paris. Son père est marchand de fruits et légumes d'origine italienne, tandis que sa mère est native du 10e arrondissement de la capitale. Il grandit dans le quartier de la Goutte-d'Or dans le 18e arrondissement de Paris, où ses parents tiennent leur commerce de primeurs. À 55 ans, ruiné par une opération immobilière, son père est devenu chauffeur de poids lourd et sa mère a dû refaire des ménages.

Comme il n'est pas attiré par l'école, sa mère le place en 1965 comme apprenti dans un salon de coiffure chic. C'est là qu'il adopte le prénom de Fabrice. Il cultive parallèlement, en autodidacte, son goût prononcé pour la littérature (Balzac, Flaubert, Proust, Céline). Il est, en outre, passionné par la musique soul, animateur, il fréquente les discothèques, dont le Whisky à Gogo à Paris, où les patrons Paul Pacini et Ben Simon le repèrent sur la piste de danse, étant à lui tout seul une attraction qui attire la clientèle. Ils lui proposent de devenir l'animateur de la succursale de leur boîte de nuit qu'ils projettent d'ouvrir à Angoulême. C'est sur la piste du drugstore d'Angoulême qu'il est découvert en 1968 par Philippe Labro, alors en repérage pour son film Tout peut arriver : Labro lui offre son premier rôle en 1969.

Il décide de suivre des cours d'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet, puis, après plusieurs films confidentiels, rencontre Éric Rohmer avec qui il tourne Le Genou de Claire et surtout Perceval le Gallois en 1978 (avec un rôle principal du chevalier qui « plombe son image »). Associé à un cinéma intellectuel et difficile, Fabrice Luchini « en est réduit à reprendre la coiffure, à livrer des plats cuisinés » et à tourner un film alimentaire avec Aldo Maccione, T'es folle ou quoi ? En 1982. Sa carrière décolle vraiment avec Les Nuits de la pleine lune en 1984, film pour lequel il est nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle. Il renoue définitivement avec le succès avec le film La Discrète.

Mais c'est sa passion pour la langue et la littérature françaises qui lui permettent de trouver un public de fidèles, dont je fais partie ! Fabrice Luchini est un amoureux des mots. Dans son livre Comédie Française, il met en forme son attachement profond et touchant pour certains écrivains, avec lesquels il se trouve des affinités. Comme dans le prolongement de ses spectacles, on croit l’entendre, on retrouve son phrasé si particulier au fil des pages. Fabrice Luchini a toujours su mêler habilement la légéreté avec la profondeur, de même que les variations de registre pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.

S'attarder sur chaque mot, savourer l'alexandrin, faire émerger le sens et partager le plaisir du texte, voilà le grand talent de Fabrice Luchini. Du vers millimétré de Molière à la langue parlée jaillissant dans l'écrit, cette phrase faussement simple, taillée au cordeau d'un Céline, Luchini nous donne envie de tous les lire et les relire, lui qui est capable de faire salle comble en récitant des auteurs aussi difficiles que Rimbaud, Valéry, Céline, Flaubert… Dans un interview donné en 2017, il disait : « L'essentiel, c’est que le public ne vient pas te regarder jouer, il vient jouir avec toi… Certains soirs, il y a ce miracle… Mais c’est un miracle grâce au génie de la langue française, car elle est démente la langue française ». Fabrice Luchini à l'Académie française ? Je vote pour !