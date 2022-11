Face à la haine : Thomas Huchon agressé, Tristan Mendès France sort le drapeau blanc

Séquence témoignage et émotion

Commençons par prendre connaissance du message de Thomas Huchon :

Il y a exactement un an, à quelques heures près, je subissais un violente agression d’un complotiste, qui était il ya longtemps un copain. Tout ce que je dénonçais dans mes films, mes livres, mes articles, tout ce que je disais ici se trouvait dramatiquement matérialisé. Un diner entre amis… Des gens que l’on a pas vu depuis longtemps… ce sont les 40 ans du héros du jour, ça méritait bien de réunir des vieux routiers de nos métiers. Assez vite tout dérape, mon agresseur déverse propos complotistes sur remarques antisémites (Rudy Reichstadt à ce moment-là ils parlent de toi, il faut dire qu’on a autour de la table les mecs qui font les images de Grimault pour les Pyramides 2. Il m’accuse de protéger les pédophiles satanistes qui dirigent le monde en secret et se protègent (Karl Zéro sors de ce corps), entre autres dingueries. Et là, ce petit minable m’agresse, par surprise et sans que je puisse me défendre, m’explosant un objet sur la tête. Les médecins des urgences m’ont dit qu’il aurait pu me crever l’oeil, voire me tuer. Il a passé 48h en garde à vue, et j’ai porté plainte. Cet homme, poussé par sa haine vicerale nourrie par les algorithmes, ne mérite ni vos quolibets ni votre indignation. Il n’est rien, ou plutôt il n’est que l’incarnation d’une époque qui laisse la haine et la violence triompher. J’ai raconté cette histoire à 2 confrères de Libération, Pierre Plotu et Maxime Macé. Eux-mêmes victimes de violences numériques ils comprenaient ce qu’il m’est arrivé. Leur article est ici. N’en doutez pas une seconde, ces croyances complotistes engendrent de la violence. Et cette violence a des conséquences. Et alors que mon agresseur refuse de payer ce pour quoi il a été condamné, la justice a oublié de nommer l’expert qui doit juger de mes potentiels dommages… Un an après, des heures d’angoisse, des heures de psy. Des heures passer sur le terrain à lutter contre la désinformation. Parce que ce qu’il m’est arrivé ne doit pas se reproduire. Faites attention à vous. Je pense aux amis Rudy Reichstadt, Pierre Plotu, Tristan Mendès-France, Maxime Macé, Julien Pain, Raphael Glabry, Ari Kouts, Thomas Deszpot, Nicolas Henin, Samira El Gadir, Nicolas Quénel, Timothée de Rauglaudre, Jean-Loup Adénor, L'Extracteur, La Tronche en Biais, Debunker desd Etoiles, Defakator, Aude. Je le précise ici : je ne lâche rien, je ne pardonne rien, et je vais continuer. Tenez-vous le pour dit. No Pasaran. Merci à tous pour vos messages de soutien. Aux trolls, aux conspis, à tout ceux qui m’attaquent sous ce message qui raconte une agression injustifiée (10 jours d’ITT, un trauma crânien et une main cassée), vous venez confirmer tout ce que l’on dit depuis des années . Cela montre encore plus la nécessité de ce travail que nous sommes nombreux à faire. Cela montre aussi que ce qui nous sépare n’est plus une ligne ou une frontière mais un gouffre . C’est terrifiant. J’en profite pour remercier ici les personnels de santé qui m’ont pris en charge aux urgences, les policiers qui ont pris mon témoignage et ma plainte, la médecin qui a établi le diagnostic de 10 jours ITT. Tous ont fait leur travail de manière remarquable et avec humanité.

Un gouffre qui se creuse

Une phrase dans ce témoignage est particulièrement forte :

ce qui nous sépare n’est plus une ligne ou une frontière mais un gouffre.

Je pense que c'était déjà le cas il y a une dizaine d'années, certains parlaient alors de "schisme" entre confiants et désenchantés. Dans l'esprit de l'auteur de cette expression, Roberto Quaglia, le schisme séparait essentiellement les croyants et les incroyants en la version officielle du 11-Septembre. Mais sans doute que, plus le temps passe, plus les sujets de discorde se multiplient, plus les interprétations divergentes s'amplifient, plus les théories du complot se complexifient, intégrant toujours plus de nouveaux éléments, un événement se trouvant lié à un autre, et à un autre, et à un autre, etc.

Chez ceux qui élaborent les théories les plus inclusives (celles par exemple sur les vaccins et la "plandémie", s'intégrant dans celle sur la dépopulation, s'emboîtant avec celle des chemtrails, ou celle du Great Reset, ou du Nouvel Ordre Mondial, qui peuvent aussi être reliées à celle sur la 5G), l'ennemi devient de plus en plus dangereux, de plus en plus puissant, omnipotent, de plus en plus diabolique. Et l'on comprend leur effroi et leur volonté d'alerter leurs congénères du mal qui les guette. Et l'on comprend aussi la violence qui les tente, notamment à l'endroit de ceux qui passent leur temps à leur dire que leurs croyances sont fausses, idiotes, irrationnelles, dangereuses, et qui les prennent souvent de haut. Et qui sont assimilés soit à des idiots utiles, soit à des acteurs du complot. Le terme "collabo" fuse dans ce contexte sur les réseaux sociaux.

Comme le remarque Tristan Mendès France, la haine en ligne peut bel et bien avoir des retombées dans la vie réelle (ce que Thomas Huchon a pu douloureusement constater) :

La critique acharnée des théories du complot par les "traqueurs de conspis" génère la haine et l'acrimonie de ceux qui y adhèrent, et en retour les "conspi hunters" se trouvent confortés dans ce qu'ils pensent depuis toujours, à savoir que les complotistes sont des imbéciles et des salauds.

Autre déclaration frappante de Thomas Huchon :

vous venez confirmer tout ce que l’on dit depuis des années.

Tout ça pour ça... Tant d'efforts pour ne faire que renforcer (merci le biais de confirmation) ce dont on était déjà convaincu. Et pour se convaincre que la méthode agressive qui nous a fait haïr est la bonne et qu'il faut y persévérer.

Impossible tolérance ?

Je ne ferai pas de leçon à Huchon et à ses amis. A vrai dire, aucune méthode ne fonctionne pour rabibocher les deux camps, pour que les anti-complotistes parviennent à raisonner les complotistes (puisque le mouvement va souvent dans ce sens), ni la méthode douce, bienveillante, conciliante, ni la méthode dure, moqueuse ou donneuse de leçon (fact-checking à l'appui). Quitte à désespérer tout le monde, je pense que l'antagonisme est définitif, comparable à celui qui sépare un athée d'un croyant, et un croyant en tel dieu d'un autre croyant en un autre dieu. Un tel antagonisme peut être sanglant, il peut aussi être relativement apaisé, comme dans les pays européens, entre les athées, les agnostiques, les juifs, les chrétiens et les musulmans modérés. Sans que les uns et les autres ne se lancent dans des campagnes de prosélytisme forcenées. Dans une forme de tolérance et d'indifférence.

Les anti-complotistes diront que ma comparaison ne vaut rien, que la tolérance envers les complotistes est interdite, qu'elle est fautive, car leurs croyances sont dangereuses. Un homme peut débarquer dans une pizzeria armé d'un fusil, car il croit qu'un réseau pédophile se trouve au sous-sol (Pizzagate), il peut être tenté de s'en prendre à un médecin qui préconise la vaccination contre la Covid-19, car il croit qu'un poison conçu pour réduire la population mondiale s'y cache, il peut harceler les familles de victimes d'une fusillade aux États-Unis, car il est persuadé qu'il s'agit d'une mise en scène avec des acteurs et du faux sang visant à l'interdiction du port d'armes dans ce pays.

Mais j'entends déjà les complotistes (ou dénommés tels) me répondre que ce sont les anti-complotistes qui sont dangereux, car leur incrédulité envers leurs alertes, leur trop grande confiance à l'égard du "système" nous désarment face aux puissants qui ne nous veulent pas que du bien, qui peuvent avoir des plans cachés, et qui défendent avant toute chose leurs intérêts et non prioritairement ceux du bas peuple. Étienne Chouard pourrait me susurrer ces mots à mon oreille... "Oui, je suis un complotiste. Comme tout citoyen digne de ce nom, je suis vigilant et donc je me méfie des complots des puissants du moment."

Écoutons-le développer cet argument :

Entretien d'Etienne #Chouard @RadioQuébec

En parlant des #FactCheckers le danger ne vient pas des #complotistes qui sont des citoyens en recherche de vérité et sont donc vigilants face au pouvoir.

[…] 1/2https://t.co/8bw7rK2EyR Suivez le canal d'Etienne Chouard par ici pic.twitter.com/KrUhWqjzvv — 🇫🇷FrenchPatriot🇫🇷⚜️✝️✡️☪️ (@Jul_Taxi) May 26, 2022

Selon lui, les journalistes devraient être des complotistes. Et l'aberration, nous dit-il, c'est que "les prétendus journalistes sont devenus des chasseurs de journalistes vrais".

Rigueur versus perspicacité

Chacun, selon sa sensibilité, choisira plutôt Chouard ou Reichstadt, avec de bonnes raisons de le faire, selon qu'il juge que le danger vient d'abord des hommes au pouvoir ou des groupes radicaux qui souhaitent les faire vaciller. Quant à moi, j'ai toujours apprécié Chouard, défendu avec lui l'idée d'une démocratie plus directe, qui aurait l'avantage de rendre le peuple moins impuissant, et donc méfiant, face à des élites qui ne seraient plus toutes-puissantes. Mais, même si je fus tentée par cette idée [Les "conspirationnistes" ne sont souvent que des citoyens en phase de mutation, qui cherchent à prendre leur part dans la vie démocratique, en tant que citoyens vigilants...], je comprends mal qu'il assimile de manière aussi peu nuancée "citoyen vigilant" et "complotiste".

On sait pourtant bien ce qui distingue les deux. C'est peut-être d'ailleurs simplement une question de tempérament. Le premier reste mesuré, humble, rationnel, contrôlant ses émotions, il cherche des preuves solides avant de dénoncer, le second ne se reconnaît aucune limite dans sa capacité de discernement, il pose ses hypothèses en certitudes, il n'hésite pas à diaboliser des ennemis et à lancer des chasses aux sorcières sur la base d'indices. Quoi de commun entre le patient travail d'un journaliste d'investigation, ou d'un citoyen vigilant qui met en évidence des mensonges ou des contradictions dans un discours officiel, et l'action frénétique d'un twittos énervé qui accuse Bill Gates de vouloir commettre un génocide ?

On dira que mon exemple est extrême, et que parfois la frontière est plus floue entre les deux attitudes. Mais toujours on en revient à cette différence : là où Reichstadt attendra d'avoir la preuve irréfutable pour croire à un complot, Chouard acceptera une certaine marge d'incertitude pour avertir ses compatriotes d'un possible complot. Pour expliciter la chose, je me permets de reprendre ce texte de présentation d'une émission des Déconspirateurs, publié sur AgoraVox TV :

Dans cette émission, nos experts en complotologie expliquent pourquoi, quand bien même les complotistes finiraient par avoir raison (sur l'origine du covid-19 par exemple), ils auraient quand même tort ; car ils auraient tort d'avoir cru, à l'époque, en une "vérité" sur la base d'éléments faibles, fragiles, pour ne pas dire ineptes. "Si les faits vous donnent raison par accident, si les faits vous donnent raison avec des mauvaises raisons, vous aviez tort d'avoir raison trop tôt, parce qu'en fait vous n'aviez pas raison vraiment", explique Rudy Reichstadt. Celui-ci prend les exemples du 11-Septembre et de l'assassinat de Kennedy et dit être tout à fait prêt à reconnaître que ce sont des complots internes... si des preuves solides sont apportées un jour. Mais tant que ces preuves ne sont pas apportées, quand bien même le complot interne serait la réalité, les complotistes auraient tort de penser ce qu'ils pensent. En raison de leur manque de méthode.

Pour les anti-complotistes, c'est la méthode qui guide la recherche et amène à la vérité qui compte. Elle doit être rigoureuse, droite. Si on a raison par hasard, on a tort. Mais là encore, j'entends les complotistes me dire que, s'ils ont raison à l'occasion, ce n'est pas par accident, mais parce qu'ils sont plus perspicaces que leurs contempteurs. Ils voient loin, ils devinent sur la base d'indices à leurs yeux parlants, alors que les anti-complotistes, myopes et à l'esprit mal dégrossi, ne perçoivent rien tant qu'on ne leur met pas la réalité nue et accréditée par les médias du système sous le nez. Mais ce que les uns appelleront perspicacité, les autres l'appelleront délire. Et nul arbitre universel qui puisse donner son verdict.

Comment devient-on anti-système ?

Sans doute las de ce combat éreintant qu'il mène contre les dangereux complotistes, Tristan Mendès France a déclaré une trève pour essayer de les comprendre.

Question sincère aux « anti-système » (pour ne pas employer un mot qu fache) : Pouvez-vous tracer le moment qui vous a fait basculer dans une défiance du « système » ? Ou pour employer vos mots qui vous a « éveillé » ? Je pose la question avec un drapeau blanc. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

Merci à ceux qui jouent le jeu. C’est toujours intéressant de voir ce qui motive parfois ce basculement. J’observe qu’il y a déjà des moments clés qui reviennent souvent et qui semblent vécus comme une sorte de trahison ou de blessure morale comme dirait Eliot Higgins. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

On a aussi le droit de faire une pause même lorsqu'on est adversaire idéologique pour s'écouter. Nous ne changerons probablement pas d'avis, ni vous ni moi, mais, je le dis sincèrement, encore merci pour vos réponses. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

Certains pourront douter de la sincérité de la démarche, reprenant à leur compte les mots de Quaglia :

Les Confiants ne se posent pas la question de savoir pourquoi le nombre de Désenchantés augmente. Ils se demandent simplement pourquoi on trouve toujours plus de « complotistes », mais la curiosité, intellectuelle seulement en apparence, est en réalité du même ordre que celle de celui qui se demande pourquoi tout d’un coup il y a autant de mouches qui viennent le déranger. L’objectif n’est pas de comprendre l’écologie complexe de la mouche, mais bien de s’en débarrasser.

Mais pourquoi ne pas jouer le jeu ? En parcourant le fil Twitter de notre ethnologue en herbe, on trouve pêle-mêle ce genre de réponses (avec des morceaux de Bruno Gaccio, Fabrice Epelboin, Jean Bricmont et Laurence Beneux à l'intérieur) :

Vous pensez vraiment que l'on bascule un jour, comme on prend une grippe ? Il y a une sensibilité personnelle aux injustices, une éducation politique, des fins de non recevoir lors de luttes pacifiques, une dissonance cognitive entre le discours officiels et les expériences. Quand j'ai mis le nez dans les affaires de Réseaux Pédo-Criminels, il y a plusieurs années, et que je me suis aperçue que "Le Système", protégeait ces Réseaux. Sarko et la Libye. J'ai vu Rhinocéros de Ionesco au théatre en février 2020. J'avais déjà lu par le passé 1984 ou encore Le meilleur des mondes. Lors du discours du 16 mars 2020, j'ai immédiatement reconnu les mécanismes décrits dans ces oeuvres. Notamment l'ennemi invisible et la peur. J'ai fini d'être convaincu qu'il y avait un problème quand le gouvernement a parlé de "15 jours de confinement pour aplanir la courbe" et que la même politique incroyable était mise en place un peu partout en Occident. Ensuite, les lits d'hopitaux fermés, le lancetgate, etc. J'ajouterais que l'idée même de séquestrer les gens chez eux pour quelque raison que ce soit me paraissait déjà invraisemblable, et ce même si un virus tuait 100% des gens. Le socle des libertés individuelles était complètement détruit, mes idéaux démocratiques aussi. Si avoir des réserves sur l'injection d'un produit entièrement nouveau sans le moindre recul et administré de façon totalement indifférente à tous sans exception de quelconques contre indication est être anti-système alors je le suis. Il n'est pas ici question d'être anti système, il est simplement question de doutes, d'interrogation et de la systématisation d'un "vaccin" qui ne tient pas compte des spécificités de santé de chacun. A titre personnel, ayant des allergies médicamenteuses, et n'ayant aucune réponse claire et assurée d'aucun médecin, j'ai opté pour l'exclusion de la société. C'est quoi être "anti-système" ? Si c'est envisager que les gouvernants peuvent mentir, que la corruption existe, que l'on peut tuer pour de l'argent et du pouvoir, alors je dirais que ce sont mes études de droit. Voire les cours d'histoire. 25 ans de journalisme n'ont rien arrangé. Votre question est puante d'orgueil mais on va vous repondre. Depuis qu'on a accès à Internet, le savoir n'est plus réservé à une élite, il est partagé en ligne par des gens de bonne volonté et qui aiment la vérité. Ça coincide aussi pour ma part à l'époque des attentats du WTC. Je me définirait pas anti-système mais ce qui me choque souvent c’est la partialité de certains médias, qui ne présentent souvent qu’un angle de vue à mon avis. je ne sais pas si je suis anti système, je trouve juste le fonctionnement de celui du moment un peu autoritaire et un peu antidémocratique, (pour ne pas employer des mots qui fâchent) la bascule ? Référendum sur la constitution européenne de 2005 et le déni qui suit. Referendum sur la Constitution europeenne de 2005. Parti pris évident de toute la classe politico-médiatique pour le Oui. Puis trahison du traité de Lisbonne par Sarkozy. Depuis, la confiance est rompue. Moi ce moment c'est quand je me suis rendu compte que tous les medias mainstream inventaient des informations de A à Z sur la Pologne. Et avec toujours le meme objectif : dénigrer la Pologne pour son catholicisme et son attachement à son identité. Le viol du NON au référendum de 2005. Les mensonges permanents sur les grévistes. Les Grecs piétinés par Merkel et l'UE, avec la complicité de Hollande. Le soutien de la France aux islamistes en Syrie et aux néonazis ukrainiens en 2014. La persécution de Julian Assange. Le narratif de l'OTAN sur le Kosovo via l'opération Fer à Cheval. Puis, bien-sûr les ADM de Saddam Hussein. Le faux bombardement de Benghazi, utilisé pour justifier l'invasion de la Libye, a achevé de me convaincre. Toute la politique des États-Unis et notre soumission à celle-ci avec l'aide de leurs chiens de garde dans les médias et l'intelligentsia.

On pourrait continuer la liste. Elle est longue. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la défiance plus ou moins systématique ?

Comment demeure-t-on pro-système ?

Mais l'on pourrait bien sûr, et l'on doit renverser la question. Quaglia nous y incite :

L’interrogation qui tourmente fatalement tout Désenchanté est la suivante : comment tous ces gens font-ils pour rester Confiants ?

Et certains des interlocuteurs de Mendès France aussi :

J'ai aussi une question.

(Elle a peut être déjà été posée, mais c'est fastidieux de fouiller dans les 1400 réponses).



Pouvez-vous tracer le moment qui vous a décidé à vous engager dans la lutte contre la pensée complotiste ? — 🔆 𝗙𝗶𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗶𝗻 (@FilsDe_Pangolin) October 21, 2022

Lorsque Bruno Gaccio l'interpelle, l'interessé accepte de répondre :

Par contre vraie question : pr toi qui est plutôt "pro système", comment fais-tu pour ne jamais rien trouver à redire de sérieux sur rien ? À part "c'est super et ça pourrait être vachement mieux super " je veux dire ? . (j'ai l'explication générale, j'aimerais TON avis) — Bruno Gaccio (@GaccioB) October 21, 2022

J’ai peut-être tort mais j’essaye d’hierachiser ce qui me fait peur, m’inquiète. Et oui je me concentre sur ce qui m’apparait être le plus dangereux : les extrêmes. Je me trompe peut-être mais ma démarche est sincère. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

Probablement sincère oui. Défini moi "extrême". Pas radical, extrême. (si tu as le temps, on va pas débattre ici mais je suis curieux de savoir... Pas ex, si tu places sur le même plan le Front Populaire et ceux qui lui préférèrent une alternative mortifère ) — Bruno Gaccio (@GaccioB) October 21, 2022

Tout dépend. J'induis mes choix politiques en fonction des dangers que je perçois à un moment donné. L'extrémisme, et ça n'est que mon humble avis, ce sont ceux qui nous amènent au chaos et les questions géopolitiques priment. Parce que les conséquences sont plus grandes. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

Concrètement les partis que je considère extrémistes sont ceux par exemple qui veulent détricoter l'Europe ou se défaire de la protection de l'OTAN, au moment où le monde devient de plus en plus instable suite à l'invasion russe. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 21, 2022

C’est pour le coup extrêmement basique. L’OTAN n’a été réintégré qu’il y a 15 ans et avant ça ne se passait pas si mal et même bien mieux. Quant à détricoter l’Europe Macron vient de sortir d’un traité unilatéralement. Il y a 4 mois c’était hérétique de l’évoquer. Vous avez peur ? — Bruno Gaccio (@GaccioB) October 22, 2022

Bah vue la situation internationale suite à l’agression russe de l'Ukraine, oui. Et face à la situation actuelle, je ne vois pas d’autre protection qu’une Europe forte et l’OTAN (même si une défense européenne serait bcp mieux). Après, ça n’est que mon avis. — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 22, 2022

La peur, passionnément

Une phrase à retenir :

J’ai peut-être tort mais j’essaie de hiérarchiser ce qui me fait peur, m’inquiète. Et oui je me concentre sur ce qui m’apparaît être le plus dangereux : les extrêmes. Je me trompe peut-être mais ma démarche est sincère.

Un complotiste pourrait sans doute tenir très exactement le même langage. Au fond, tout le monde est guidé par la peur. Et c'est pourquoi les heurts sont si violents entre les anti-complotistes, qui ont certaines peurs, et les complotistes, qui en ont d'autres. Ou qui les hiérarchisent autrement. Celui qui dénie ma peur, quelque irrationalité qu'elle comporte, je le hais et le considère lui-même comme un danger, puisqu'il prétend me détourner du danger que j'ai identifié pour me mettre sous les yeux un leurre. Un être qui agit ainsi, me dis-je, ne peut être que mauvais, mal intentionné. Et pourtant, je le crois, tout le monde est sincère. Tout le monde est sincère et tout le monde a la trouille. Et celui qui a peur du noir s'en prend à celui qui a peur du blanc, et réciproquement. Parce que la peur de l'autre nous est incompréhensible.

La mauvaise nouvelle, c'est donc que la réconciliation entre les uns et les autres n'aura jamais lieu. Mais la bonne nouvelle, pour qui sait prendre de la hauteur, c'est que la lutte est féconde et qu'en vérité nous en avons besoin pour avancer. Le complotiste et l'anti-complotiste ont besoin l'un de l'autre, ils se stimulent, s'excitent, se blessent, s'enlacent, se mordent ou s'embrassent, on ne sait plus, leur haine, à qui sait regarder, ressemblerait presque à de l'amour. Thomas, Rudy, Tristan font mine de détester et de souhaiter la disparition des Soral, Casasnovas ou France Soir... et vice versa... mais ce n'est que façade. En secret, ils s'adorent, ils savent que leur vie n'est pimentée que par l'existence de leurs meilleurs ennemis. Quel ennui si l'un des deux camps l'emportait définitivement sur l'autre ! L'attrait principal d'Internet, n'est-ce pas au fond cela, cette vaste lutte entre les orthodoxes et les hétérodoxes, ce conflit sans issue, aveugle, irrépressible, qui a l'incomparable mérite de nous distraire (au sens pascalien du terme) ?

Aigreur et contradiction

Sur cet épuisant champ de bataille, où la vérité sera toujours perdante, brouillée par l'incandescence de nos passions contraires, vous avez le choix : en rire ou en pleurer.

L'attitude triste, si je dois l'illustrer, je la trouve sur le compte Twitter de l'association ReOpen911. Jadis très active, produisant parfois de remarquables articles (ceux de Zorg en particulier), elle s'est petit à petit épuisée et son manque de résultat a dû saper le moral de ses membres, dont beaucoup, dit-on, ont déserté. Reste aujourd'hui, sur Twitter, un compte dont on a pu se demander s'il n'était pas alimenté par un bot, tant ses messages sont répétitifs, indifférents au contexte des conversations où ils s'incrustent, reprenant inlassablement la même rhétorique usée, fort peu soucieux du principe de non-contradiction, et ce depuis de nombreuses années.

C'est dans les profondeurs du fil de Thomas Huchon que nous avons pu retrouver un échange qui sentait le réchauffé entre un certain Clouzo et ReOpen911 :

Tu devrais te demander pourquoi tu tiens tant à ce que le 11 Septembre soit attribué à des arabes (et éviter de mettre tous ceux qui ne sont pas convaincus par la thèse que tu défends dans le même panier). pic.twitter.com/rELqUXYdTZ — ReOpen911 (@ReOpen911_info) November 11, 2022

Comme il le fait depuis des lustres, le stagiaire ou le bot de ReOpen911 use de deux angles d'attaque contradictoires, signe d'un esprit engourdi, borné, fatigué. D'un côté, il conteste l'implication d'Al Qaïda dans les attentats et estime qu'il faut être raciste et islamophobe pour prétendre cela (en remontant dans l'historique du compte, vous trouverez des dizaines de tweets dénonçant le racisme anti-arabe et l'islamophobie des tenants de la thèse officielle). Mais, EN MÊME TEMPS, il affirme la probable implication de l'Arabie saoudite dans les attentats, l'Arabie saoudite étant peuplée, jusqu'à preuve du contraire, d'Arabes et de musulmans. D'ailleurs, les articles auxquels il renvoie à l'occasion interrogent la possibilité que l'Arabie saoudite ait pu aider certains des pirates de l'air d'Al Qaïda.

C'est marrant ces gens qui nous crachent à la gueule mais qui sont incapables de trouver une erreur dans tout ce qu'on a publié, ni une preuve de la thèse qu'ils défendent.

D'ailleurs pourquoi tu ne t'intéresses pas au rôle joué par l'Arabie saoudite ? https://t.co/KaY4aGQI9R — ReOpen911 (@ReOpen911_info) November 11, 2022

C’est marrant tous ces obsédés de l’islam qui ne cherchent pas à connaître le rôle joué par l’Arabie saoudite 🤔 — ReOpen911 (@ReOpen911_info) November 11, 2022

L'Arabie saoudite est probablement impliquée dans le 11 septembre, mais tu t'en fous. Vu que t'es un facho, t'as juste envie que des arabes soient mis en cause, peu importe lesquels. — ReOpen911 (@ReOpen911_info) November 11, 2022

C’est sûrement une coïncidence si les principaux défenseurs de la thèse du complot islamiste sont légèrement obsédés par l’islam… https://t.co/8zCN9Z4qok — ReOpen911 (@ReOpen911_info) November 11, 2022

Donc, EN MÊME TEMPS, ReOpen911 dénonce le racisme de ceux qui mettent les attentats sur le dos d'Arabes et d'islamistes et appuie la thèse selon laquelle l'Arabie saoudite a financé des terroristes arabes et islamistes. On pourrait en rire, mais on sent beaucoup d'aigreur chez la ou les personnes qui tiennent aujourd'hui ce compte. Et cette attitude négative ne fait clairement pas progresser leur cause.

D'ailleurs, au même titre que Conspiracy Watch, mais dans un genre un peu différent, ReOpen911 dresse des listes de ses adversaires (scientistes ou pseudo-laïcs), monte des dossiers qui se veulent compromettants. Rien de très réjouissant.

Balance ton complotiste !

Une manière plus détendue et rieuse d'appréhender le combat entre complotistes et traqueurs de conspis nous est proposée par les twittos qui se sont emparés du hashtag #balancetoncomplotiste. Au lieu de faire des listes de leurs ennemis, ou de geindre du sort qu'ils subissent, les "complotistes", qui se sentent stigmatisés, ou qui font l'objet de délation, font leur outing de façon humoristique.

Les tweets avec " #balancetoncomplotiste "me remplissent d'espoir ! Les français ont toujours de l'humour et de la répartie ! Et donc toujours des idées ! Le pays va s'en sortir ! Une personne intelligente et libre est plus puissante que 9 imbéciles asservis... — Laurence Beneux (@Lau_Be1) November 5, 2022

J’ai croisé des automobilistes sans le masque sur la route, j’ai relevé la plaque d’immatriculation des véhicules et fait un signalement aux autorités.

#BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/TEmtUDM17q — Francky 💉5x🌡️19℃🇪🇺🇺🇦😷🧣(parodie) (@FranckEnMarche) November 5, 2022

Quelle joie de pouvoir se rendre utile pour son pays.

Je viens de signaler ma voisine qui est médecin homéopathe et qui se soigne à la vitamine D.

Bon vent la sorcière ! #BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/jHdSCvGxdt — MaxiBernard 💉X5 🇪🇺 🇺🇦 🌡️19° + 49-3 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@MaxiBernard_) November 5, 2022

Je suis avec ma voisine Jacqueline, NoFakeMed depuis 2020, qui s’apprête à signaler son mari René qui insinue avoir des problèmes cardiaques depuis sa 4e dose.



Bravo Jacqueline !#BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/O2N9oBe2Q4 — MaxiBernard 💉X5 🇪🇺 🇺🇦 🌡️19° + 49-3 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@MaxiBernard_) November 5, 2022

Je suis avec Kevin, zététicien en herbe et fan de @JulienPain, qui s’apprête à signaler sa petite sœur car elle regarde des vidéos de @idrissaberkane sur #Youtube.



Bravo Kevin !#BalanceTonComplotiste pic.twitter.com/LDfLe6SSOR — MaxiBernard 💉X5 🇪🇺 🇺🇦 🌡️19° + 49-3 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@MaxiBernard_) November 6, 2022

Et si c'était cela la clé pour désamorcer l'engrenage de la violence et de la haine ? Rire de la situation, rire de ses assaillants... avant peut-être de rire de soi ? L'esprit de sérieux, vous dis-je, voilà l'ennemi !