Facebook censure Agamben sur le pass sanitaire : « Monstruosité juridique »

Le 7 octobre 2021, le philosophe italien Giorgio Agamben s'est exprimé devant la commission des affaires constitutionnelles du Sénat. Facebook a censuré son discours. Le fait, en soi très grave, a été immédiatement signalé par plusieurs utilisateurs de la plateforme. Voici le discours d'Agamben, également présent sur Youtube :

"Je ne m'attarderai que sur deux points que je voudrais porter à l'attention des parlementaires qui auront à voter sur la conversion du décret en loi. La première est la contradiction évidente, j'insiste sur le mot évidente, du décret en question. Vous savez que le gouvernement avec un décret loi spécial, numéro 44 de 2021, appelé le bouclier pénal maintenant converti en loi, s'est senti libre de toute responsabilité pour les dommages causés par le vaccin. Et la gravité de ces dommages est démontrée par le fait que l'article 3 du décret en question mentionne explicitement les articles 589 et 590 du code pénal, qui font référence à l'homicide involontaire et aux blessures par négligence.

Comme l'ont noté des juristes faisant autorité, cela signifie que l'État ne se sent pas capable d'assumer la responsabilité d'un vaccin qui n'a pas terminé sa phase d'essai et que, dans le même temps, il tente de forcer les citoyens à se faire vacciner par tous les moyens, en les excluant autrement de la vie sociale et maintenant, avec le nouveau décret que vous êtes appelés à voter, en les privant même de la possibilité de travailler. Est-il possible d'imaginer une situation plus anormale sur le plan juridique et moral ? Comment l'État peut-il accuser d'irresponsabilité ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, alors que c'est ce même État qui, le premier, décline formellement toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences graves, rappelez-vous les articles 589 590 décès et blessures du vaccin. Je souhaiterais que les membres du Parlement réfléchissent à cette contradiction, qui constitue à mon sens une véritable monstruosité juridique.

Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention ne concerne pas le problème médical du vaccin mais le problème politique du laissez-passer vert, qu'il ne faut pas confondre avec le premier, nous avons fait tant de vaccins sans que cela nous oblige à montrer un certificat. Des scientifiques et des médecins ont déclaré que le laissez-passer vert n'a aucune signification médicale en soi, mais sert à forcer les gens à se faire vacciner. Je crois cependant que l'on peut et que l'on doit dire le contraire, à savoir que le vaccin est un moyen de forcer les gens à avoir un laissez-passer vert, c'est-à-dire un dispositif qui permet de surveiller et de suivre leurs mouvements, une mesure qui n'a pas de précédent. Les politologues savent depuis longtemps que nos sociétés sont passées du modèle autrefois appelé sociétés de discipline au modèle des sociétés de contrôle, des sociétés fondées sur un contrôle numérique quasi illimité des comportements individuels, qui deviennent ainsi quantifiables dans un algorithme. Nous nous habituons maintenant à ces dispositifs de contrôle, mais je me demande jusqu'où nous sommes prêts à accepter ce contrôle ? Est-il possible que les citoyens d'une société qui se dit démocratique soient dans une situation pire que celle des citoyens de l'Union soviétique sous Staline ?

Vous savez peut-être que les citoyens soviétiques étaient obligés de montrer un laissez-passer vert chaque fois qu'ils voyageaient d'un pays à l'autre, mais nous sommes obligés de montrer un laissez-passer vert chaque fois que nous allons au restaurant, au musée, au cinéma, et maintenant, ce qui est encore plus grave, avec le décret qui est sur le point de devenir une loi, chaque fois que nous allons travailler. En outre, comment peut-on accepter que, pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, après les lois fascistes de 1938 sur les non-aryens, on crée des citoyens de seconde zone soumis à des restrictions identiques à celles subies par les non-aryens d'un point de vue strictement juridique (évidemment, les deux phénomènes n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et je ne parle que d'analogie juridique). En d'autres termes, tout porte à croire que les décrets-lois doivent être considérés comme faisant partie d'un processus de transformation des institutions et des paradigmes de gouvernement de la société dans laquelle nous nous trouvons. Une transformation d'autant plus insidieuse que, comme dans le cas du fascisme, elle se fait sans qu'il y ait de changement dans le texte de la Constitution, mais se produit subrepticement. Le modèle qui est ainsi érodé et effacé est celui des démocraties parlementaires avec leurs droits, leurs garanties constitutionnelles, et à leur place est remplacé par un paradigme de gouvernement dans lequel, au nom de la biosécurité et du contrôle, les libertés individuelles sont destinées à subir des limitations croissantes. La concentration exclusive de l'attention sur les contagions sanitaires me semble nous empêcher de percevoir la signification de cette grande transformation et de réaliser comment les gouvernements eux-mêmes ne se lassent pas de nous rappeler que la sécurité et les urgences ne sont pas des phénomènes transitoires mais constituent la nouvelle forme de gouvernementalité. Je crois que, dans cette perspective, il est urgent que les parlementaires considèrent très attentivement la transformation politique en cours, et qu'ils ne se concentrent pas uniquement sur la santé. À long terme, cela ne peut que vider le Parlement de ses pouvoirs, le réduisant, comme c'est le cas actuellement, à simplement approuver, au nom de la biosécurité, des décrets émis par des organisations et des individus qui ont très peu à voir avec le Parlement".

Giorgio Agamben